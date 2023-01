Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ökonomin Schnitzer: Höhepunkt der Inflation liegt hinter uns

Die Vorsitzende des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Monika Schnitzer, rechnet nicht damit, dass die Inflation im Euroraum noch einmal Werte wie im Herbst 2022 erreichen wird. "Ich gehe davon aus, dass wir den Höhepunkt im Oktober erreicht haben", sagte Schnitzer im Internationalen Club Frankfurt Wirtschaftsjournalisten. Es müsste schon einiges zusammenkommen, damit die Inflation erneut so zulege.

BGA rechnet 2023 mit Umsatzplus beim Großhandel

Der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura, hat für den deutschen Großhandel in diesem Jahr ein reales Umsatzplus von rund 1 Prozent vorausgesagt. "Wir gehen von ungefähr einem nominalen Plus von etwa 8 Prozent aus", sagte Jandura bei einer Pressekonferenz. "Real liegen wir eher bei 1 Prozent." Prognosen sein derzeit allerdings sehr schwierig. "Das ist so ungefähr das, was wir im Moment auf Basis der aktuellen Konstellation sagen können." Jandura forderte angesichts einer neuen Unternehmerumfrage des Verbandes einen "wirtschaftlichen Neustart" in Deutschland.

BGA fordert wirtschaftlichen Neustart

Der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura, hat angesichts einer neuen Unternehmerumfrage des Verbandes einen "wirtschaftlichen Neustart" in Deutschland gefordert. "Die Maßnahmen der Ampel haben unseren Unternehmen durch die Krisen geholfen. Die strukturellen Probleme wurden aber nicht gelöst", betonte er. Die Unternehmen seien massiv belastet durch Energiekosten, Steuern und Abgaben. "Außerdem haben wir noch immer die höchste Inflation seit Jahrzehnten."

Habeck: Transformation der Wirtschaft ökonomische Chance für Deutschland

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat für 2023 "politische Disziplin" zur Umsetzung der wirtschafts- und energiepolitischen Vorhaben der Bundesregierung gefordert und Chancen für die deutsche Wirtschaft durch die Transformation der Industrie hin zu Klimaneutralität betont. Deutschland müsse "alles daran setzen", das 1,5-Grad-Ziel bei der Erderwärmung zu erreichen. "Es ist eine Verpflichtung, die wir eingegangen sind. Wenn wir es recht machen, dann ist diese Verpflichtung auch eine ökonomische Chance", sagte Habeck im Bundestag. Es gehe um die Erneuerung des Wohlstandes durch neue Erzeugungsformen.

Pistorius sagt Leopard-Lieferung bis Ende März zu

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat der Ukraine die Lieferung deutscher Leopard-2-Panzer bis "Ende März" zugesagt. Kiew werde die Panzer zum "Ende des ersten Quartals" erhalten, sagte Pistorius nach seiner Ankunft bei einem Truppenbesuch in Sachsen-Anhalt. Auf die Frage, ob dies rechtzeitig sei, um die Ukraine vor einer erwarteten russischen Frühjahrsoffensive zu stärken, sagte Pistorius: Nach allem, was er wisse, sei dies "rechtzeitig".

Kreml wertet westliche Panzerlieferungen als "direkte Beteiligung"

Die Entscheidung westlicher Länder, der Ukraine schwere Kampfpanzer zu liefern, wird vom Kreml als "direkte Beteiligung" an dem Konflikt gewertet. "In Moskau betrachten wir dies als eine direkte Beteiligung am Konflikt", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow, einen Tag nachdem Berlin und Washington die Panzerlieferungen bekannt gegeben haben. "Die Hauptstädte in Europa und Washington geben ständig Erklärungen ab, dass die Lieferung verschiedener Waffengattungen, einschließlich Panzern, in keiner Weise eine Beteiligung an den Kampfhandlungen bedeutet. Wir sehen das völlig anders", sagte Peskow.

Ukraine meldet erneut groß angelegte russische Angriffe

Die russischen Streitkräfte haben nach ukrainischen Angaben bei einer neuen Angriffsserie Dutzende Raketen auf verschiedene Ziele in der Ukraine abgefeuert. In der Hauptstadt Kiew wurde ein Mensch getötet, zwei weitere wurden verletzt, wie Bürgermeister Vitali Klitschko in Onlinemedien mitteilte. Klitschko berichtete zudem von einer Explosion in der ukrainischen Hauptstadt und rief die Bürger auf, in den Schutzräumen zu bleiben. "Der Feind hat mehr als 15 Marschflugkörper in Richtung Kiew abgefeuert", sagte der Chef der Kiewer Militärverwaltung, Serhij Popko. Die Luftabwehr habe jedoch "alle" abschießen können. I

Brüssel gegen Österreichs Milliarden-Forderung zum Grenzschutz

Die Europäische Kommission hat der Forderung Österreichs eine Absage erteilt, 2 Milliarden Euro für einen Grenzzaun zwischen Bulgarien und der Türkei freizugeben. "Im EU-Haushalt gibt es dafür kein Geld", sagte Innenkommissarin Ylva Johansson am Rande von Beratungen in der schwedischen Hauptstadt Stockholm. "Wenn wir Geld für Mauern oder Zäune ausgeben, haben wir keine Mittel mehr für andere Dinge."

Neun Palästinenser bei israelischer Razzia im Westjordanland getötet

Bei einer israelischen Razzia in einem Flüchtlingslager im Westjordanland sind palästinensischen Angaben zufolge neun Menschen getötet worden, darunter eine ältere Frau. 16 weitere Menschen seien bei dem Vorfall in der Stadt Dschenin verletzt worden, erklärte das palästinensische Gesundheitsministerium.

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden Jan Verbrauchervertrauen 56,3 (Dez: 55,4)

Schweden Jan Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 53,0

