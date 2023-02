Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone -Wirtschaft wächst im vierten Quartal um 0,1 Prozent

Die Wirtschaft in der Eurozone ist im vierten Quartal 2022 wider Erwarten leicht gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer ersten Schnellschätzung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten ein Minus von 0,1 Prozent vorausgesagt. Im dritten Quartal war die Wirtschaft um bestätigt 0,3 Prozent gewachsen. Im Jahresvergleich lag das BIP im vierten Quartal um 1,9 Prozent höher. Volkswirte hatten ein Plus von 1,7 Prozent erwartet.

Italiens BIP schrumpft im Schlussquartal weniger als erwartet

Die italienische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2022 leicht geschrumpft. Das unterstreicht den Tribut, den die hohen Energiepreise gegen Jahresende gefordert haben. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank um 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal, nachdem es im dritten Quartal noch um 0,5 Prozent gestiegen war, wie Daten des Statistikamtes Istat zeigten. Dies war der erste BIP-Rückgang seit dem vierten Quartal 2020. Der Wert liegt jedoch über den Erwartungen der Ökonomen, die für das vierte Quartal ein Schrumpfen der italienischen Wirtschaft um 0,2 Prozent prognostiziert hatten.

Deutsche Arbeitslosenzahl sinkt im Januar unerwartet

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im Januar erneut unerwartet zurückgegangen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, sank die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 22.000, nachdem sie im Dezember um 13.000 abgenommen hatte. Die Arbeitslosenquote blieb wie erwartet bei 5,5 Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um 5.000 prognostiziert.

DIW: Konjunkturaussichten verbessern sich im Januar

Die Konjunkturaussichten in Deutschland haben sich deutlich aufgehellt. Nach Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat sich das Konjunkturbarometer im Januar deutlich erholt. Es liegt nun bei 95,4 Punkten für das erste Quartal und nähert sich damit der neutralen 100-Punkte-Marke an, die ein Wachstum gegenüber dem vorangegangenen Quartal von 0,3 Prozent anzeigt. Im Dezember hatte das Barometer einen Wert von nur knapp 83 Punkten erreicht.

HDE: Handel rechnet 2023 mit Umsatzrückgang um 3 Prozent

Der Handelsverband Deutschland (HDE) rechnet damit, dass die Umsätze im Einzelhandel im laufenden Jahr preisbereinigt um 3 Prozent sinken werden. "Knapp die Hälfte des Einzelhandels in Deutschland erwartet Umsätze auf Vorjahresniveau oder knapp darüber, etwa ein Drittel eine Umsatzentwicklung leicht unter Vorjahr, 18 Prozent gehen von deutlichen Umsatzrückgängen aus", teilte der HDE anlässlich seiner Jahrespressekonferenz mit.

VDMA: Höhere Wochenarbeitszeit darf kein Tabu sein

Der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) plädiert angesichts des anhaltenden Fachkräftemangels für eine längere Wochenarbeitszeit. "Die effektivste Möglichkeit, das Arbeitsvolumen trotz Fachkräftemangel zeitnah zu halten, ist die Erhöhung der Wochenarbeitszeit. Das ist zweifellos ein unpopulärer Vorschlag, darf aber angesichts der Alterung der unserer Gesellschaft kein Tabu sein", sagte VDMA-Hauptgeschäftsführer Thilo Brodtmann zum aktuellen Arbeitsmarktbericht.

VP Bank: Schwacher Konsum bremst deutsche Wirtschaft

Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, führt die schwachen Einzelhandelsdaten für Deutschland vor allem auf die hohe Inflation zurück. "Die Löhne steigen zwar, doch der Entgeltzuwachs bleibt hinter den Inflationsraten zurück. Die gesamtwirtschaftlichen Kosten der hohen Inflationsraten gehen zulasten der privaten Haushalte", erklärt Gitzel in einem Kommentar. "Die vielzitierten Wohlstandsverluste schlagen sich unter anderem auch in einem schwächeren Konsum nieder."

EZB: Banken straffen Kreditstandards im 4Q deutlich

Die Banken des Euroraums haben ihre Kreditvergabestandards im vierten Quartal deutlich verschärft und wollen das auch im laufenden ersten Quartal tun. Wie aus dem Quartalsbericht der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Kreditvergabe hervorgeht, überstieg der Prozentsatz der Banken mit strengeren Unternehmenskreditstandards den Prozentsatz von Instituten mit lockereren Standards um 26 Punkte. Die Banken selbst hatten einen "Straffungssaldo" von 29 Punkten erwartet. Für das erste Quartal wird eine Straffung gleichen Ausmaßes prognostiziert. Im vierten Quartal hatte der Saldo 19 Punkte betragen.

Wahlwiederholung in Berlin kann am 12. Februar stattfinden

Die für den 12. Februar geplante vollständige Wiederholung der Berliner Abgeordnetenhauswahl kann stattfinden. Das Bundesverfassungsgericht lehnte in Karlsruhe einen Eilantrag ab, der auf eine Verschiebung der Wahl abzielte. Ob der Berliner Verfassungsgerichtshof die komplette Wiederholung der von Pannen geprägten Wahl zu Recht anordnete, wird von den Richterinnen und Richtern in Karlsruhe aber noch geprüft.

CDU: Faeser sollte bei Hessen-Kandidatur als Ministerin zurücktreten

CDU-Generalsekretär Mario Czaja hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser aufgefordert, die Bundesregierung zu verlassen, wenn sie SPD-Spitzenkandidatin für die Landtagswahl in Hessen wird. "Ein so wichtiges Amt wie das Innenministerium darf gerade in Bedrohungszeiten wie diesen nicht als Rückfalloption für gescheiterte Landtagswahlkämpferinnen missbraucht werden. Und die Innere Sicherheit unseres Landes ist auch kein Teilzeitjob", sagte Czaja den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Entweder Nancy Faeser bleibt also Innenministerin, oder sie tritt in Hessen an - dann aber bitte ohne Rückfahrschein."

Kiew hat Deutschland "noch nicht um Kampfjets gebeten"

Die ukrainische Regierung sieht bei Waffenlieferungen aus Deutschland Kampfjets derzeit nicht als Priorität. "Wir haben Deutschland noch nicht um Kampfjets gebeten", sagte der ukrainische Botschafter in Deutschland, Oleksii Makeiev, der Deutschen Welle. Prioritäten seien für ihn "gepanzerte Fahrzeuge, Kampfpanzer, Luftabwehrsysteme und Artillerieeinheiten". In diesen Bereichen kämen beide Seiten "sehr gut voran", sagte Makeiev, nachdem Deutschland Kiew jüngst neben Schützenpanzern auch die Lieferung von Leopard-2-Kampfpanzern zugesagt hat.

Zweiter großer Protesttag gegen Rentenreform in Frankreich

Am zweiten großen Protesttag gegen die geplante Rentenreform haben Streiks weite Teile des öffentlichen Lebens in Frankreich lahm gelegt. Zahlreiche Bahnen, Busse und Flüge fielen aus. In vielen Schulen gab es keinen Unterricht. Die Beschäftigten des Energiekonzerns EDF fuhren aus Protest die Stromproduktion herunter, was jedoch zunächst nicht zu Stromausfällen führte.

+++ Konjunkturdaten +++

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Dez +3,7 Mrd GBP (Nov: +5,7 Mrd GBP)

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Dez PROGNOSE: +4,5 Mrd GBP

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Dez +0,5 Mrd GBP (Nov: +1,5 Mrd GBP)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Dez PROG: +1,0 Mrd GBP

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Dez +3,2 Mrd GBP (Nov: +4,3 Mrd GBP)

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Dez 35.612 (Nov: 46.186)

