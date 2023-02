Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sentix: Erwartungen wechseln von Rezession zu Stagnation

Die Lage der deutschen Wirtschaft und ihr Ausblick sind nach Meinung von Investoren im Februar nicht mehr ganz so finster. Der vom Beratungsunternehmen Sentix erhobene Konjunkturindex für Deutschland stieg auf minus 6,8 (Vormonat: minus 16,5) Punkte, wobei der Lageindex auf minus 8,8 (minus 18,0) Punkte zulegte und der Erwartungsindex auf minus 4,8 (minus 15,0). Nach Einschätzung von Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy signalisiert der Anstieg, dass eine Rezession vorerst vom Tisch ist; vielmehr gewinne das Szenario einer Stagnation an Kontur.

Commerzbank: Auftragsplus im Dezember keine Wende

Der kräftige Anstieg bei den Industrieaufträgen im Dezember ist nach Einschätzung der Commerzbank keine Trendwende. "Auch wenn damit ein beträchtlicher Teil des Rückgangs im Vormonat ausgeglichen wurde, zeigt der Trend bei den Aufträgen weiter eindeutig nach unten, zumal das Plus im Dezember alleine auf ungewöhnlich viele Großaufträge zurückzuführen ist", schreibt Ökonom Ralph Solveen in einem Kommentar. "Da gleichzeitig die Auftragsbestände zu schrumpfen scheinen, dürfte die Industrie die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr eher bremsen."

VP Bank: Deutsche Wirtschaft steckt in Rezession

Trotz des respektablen Auftragszuwachses im Dezember geht der Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, Thomas Gitzel, davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in einer Rezession steckt. "Noch vor kurzem keimte in Anbetracht deutlich verbesserter Konjunkturvorlaufindikatoren Hoffnung auf, dass die deutsche Volkswirtschaft möglicherweise eine Kontraktion des Bruttoinlandsproduktes umgehen kann", schreibt Gitzel in einem Kommentar. "Die Daten vom Dezember machen es aber immer mehr zu Gewissheit: Die deutsche Wirtschaft steckt bereits in einer Rezession."

HDE: Verbraucherstimmung verbessert sich deutlich

Die Verbraucherstimmung hat sich in Deutschland nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) weiter erholt und könnte auf eine gesamtwirtschaftliche Erholung zum Sommer hindeuten. Das aktuelle Konsumbarometer stieg aber den vierten Monat in Folge und noch dazu so deutlich wie in keinem Monat zuvor und erreicht 91,93 im Februar nach 88,54 im Januar.

Banken pochen auf Recht zur alleinigen Ausgabe des digitalen Euro

Der Bundesverband deutscher Banken hat darauf gedrungen, dass die Ausgabe eines digitalen Euros an die Verbraucher nur den Banken vorbehalten sein soll. Für den Erfolg des digitalen Euro sei es notwendig, "dass die Banken und der digitale Euro zusammengehören", sagte die Stellvertreterin des Hauptgeschäftsführers, Henriette Peucker, bei einem Pressegespräch. "Es ist unerlässlich für den Erfolg, dass die derzeit vorhandene Rollenverteilung zwischen Zentralbanken und Geschäftsbanken erhalten bleibt", betonte sie, "dass also Geschäftsbanken die alleinige Ausgabe des digitalen Euro machen".

Studie: Klimaziele mit aktuellem Tempo beim Ökostrom-Ausbau unerreichbar

Die Energiewende kommt nach einer Untersuchung der Energiewirtschaft und der Beratungsfirma Ernst & Young (EY) zu langsam voran, um beim Ökostromausbau die Ziele für 2030 zu erreichen. Demnach sind deutlich mehr Investitionen nötig, um den Ausbau der erneuerbaren Energien wie geplant voranzubringen. Laut der Studie "Fortschrittsmonitor Energiewende" des BDEW Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft und von EY sind bis 2030 Investitionen in Höhe von 600 Milliarden Euro nötig.

BDI: Habeck soll in USA für Verbesserungen für EU-Firmen werben

Die deutsche Industrie hat Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und seinen französischen Amtskollegen Bruno Le Maire aufgefordert, bei ihren Gesprächen in Washington für Verbesserungen beim amerikanischen Inflationsbekämpfungsgesetz (Inflation Reduction Act, IRA) zu werben. Die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI), Tanja Gönner, mahnte aber, dass ein Handelskonflikt zwischen der Europäischen Union (EU) und den USA "unbedingt" vermieden werden müsse.

Weiteres schweres Beben der Stärke 7,5 im Südosten der Türkei

Nach dem nächtlichen Beben im türkisch-syrischen Grenzgebiet mit bereits mehr als 1.200 bestätigten Todesopfern hat sich im Südosten der Türkei ein weiteres schweres Erdbeben ereignet. Das Beben der Stärke 7,5 habe sich um 13.24 Uhr (Ortszeit, 11.24 Uhr MEZ) vier Kilometer von der Stadt Ekinozu entfernt ereignet, teilte die US-Erdbebenwarte (USGS) am Montag mit. Das Beben in der Nacht hatte demnach eine Stärke von 7,8 gehabt, es folgten Dutzende Nachbeben.

USA bergen Trümmerteile von mutmaßlichem chinesischem Spionage-Ballon

Nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballons über den USA hat die US-Marine mit der Bergung der Trümmerteile begonnen. Die Marine führe "derzeit Bergungsarbeiten" aus, erklärte der Befehlshaber der US-Streitkräfte in Nordamerika, General Glen VanHerck, am Sonntag (Ortszeit). Bei der Sicherung des Gebiets helfe die Küstenwache. Am Montag bestätigte Peking indes, dass ein zweiter, über Lateinamerika gesichteter Ballon ebenfalls aus China stammt.

Eurozone /Einzelhandelsumsatz Dez -2,7% gg Vm, -2,8% gg Vj

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Nov rev +1,2% gg Vm, -2,5% gg Vj

