EU-Kommission: Eurozone vermeidet Rezession - Prognose erhöht

Die EU-Kommission hat ihre Wachstumsprognose für den Euroraum im laufenden Jahr angehoben und rechnet nicht damit, dass die Wirtschaft in eine Rezession fallen wird. Wie die Kommission im Rahmen der Winterprognose mitteilte, erwartet sie für 2023 einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,9 (Herbstprognose: 0,3) Prozent. Für 2024 prognostiziert die Behörde ein BIP-Wachstum von 1,5 Prozent. "Fast ein Jahr nachdem Russland seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hat, steht die Eurozone-Wirtschaft zu Beginn des Jahres 2023 besser da als im Herbst prognostiziert", erklärte die Kommission.

Ministerium: Wirtschaftsabschwächung im Winter fällt milde aus

Das Bundeswirtschaftsministerium hat betont, dass aktuelle Indikatoren derzeit eine erwartete wirtschaftliche Abschwächung im Winterhalbjahr 2022/23 belegen. "Diese dürfte aber insgesamt mild ausfallen", hob das Ministerium in seinem Monatsbericht hervor. Dennoch belasteten die zunehmend bei den Verbrauchern ankommenden Preissteigerungen, Unsicherheiten über die wirtschaftlichen Perspektiven und steigende Zinsen die konjunkturelle Entwicklung zu Jahresbeginn. Sie sorgten für eine Investitionszurückhaltung.

Ifo-Institut: Volkswirte erwarten leichtes Wachstum weltweit

Volkswirte erwarten nach einer Umfrage des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung in diesem Jahr weltweit leichtes Wachstum. Das durchschnittliche weltweite Wachstum dürfte demnach bei 2,8 Prozent liegen, so das Ergebnis der neuen Economic Experts Survey (EES), eine vierteljährliche Umfrage des Ifo-Instituts und des Instituts für Schweizer Wirtschaftspolitik. "Eine globale Rezession wird damit nach Ansicht unserer Expertinnen und Experten weltweit zunehmend unwahrscheinlicher", sagte Ifo-Forscher Klaus Gründler.

Lindner: FDP hält an Strategie im Bund fest

FDP-Chef Christian Lindner hat sich trotz des Ausscheidens seiner Partei aus dem Berliner Abgeordnetenhaus zur Strategie im Bund bekannt. "Wir verfolgen auch in unserer Regierungsbeteiligung eine klare Strategie, die sich hier in Berlin noch nicht ausgezahlt hat, an der wir aber festhalten", sagte der Bundesfinanzminister. Erstens stelle die FDP heraus, "dass Deutschland gut regiert wird", zweitens werde an einer Reihe von "Modernisierungsprojekten" gearbeitet, und drittens seien die Liberalen "in der Ampel Garant für eine Politik der Mitte".

Giffey will trotz Verlusten in Berlin mit Grünen und Linken sprechen

Berlins amtierende Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) will trotz Verlusten bei der Berliner Wiederholungswahl nicht nur mit der CDU, sondern auch mit ihren Partnern von den Grünen und Linken Sondierungsgespräche führen. Es gehe um stabile Mehrheiten in der Regierung. "Wir werden selbstverständlich für Gespräche mit der CDU zur Verfügung stehen, das gebietet ja auch einfach die demokratische Gepflogenheit", sagte Giffey im Rundfunk Berlin-Brandenburg mit Blick auf den klaren Wahlsieger CDU. "Aber wir werden natürlich auch mit unseren Koalitionspartnern sprechen, wie es weitergehen kann." Insgesamt gehe es darum, wer "eine stabile politische Mehrheit im Abgeordnetenhaus wirklich organisieren kann".

Wegner: Keine Präferenz in Berlin für Koalitionspartner SPD oder Grüne

Der Berliner CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner hat keine Präferenz für den Koalitionspartner SPD oder Grüne in einer CDU-geführten Landesregierung. "Ich gehe da völlig ergebnisoffen ran. Ich biete beiden Parteien Gespräche an. Und ich habe da keine Präferenz und auch keine Vorfestlegung", sagte Wegner dem ARD-Morgenmagazin. Die CDU ist bei der Wahlwiederholung in Berlin als klar stärkste Partei hervorgegangen. Die Berliner hätten einen Wechsel für Berlin gewählt, wie Wegner mit Verweis auf die hohen Zugewinne für seine Partei sagte.

Giffey-Vize fordert Neuanfang in der Berliner SPD

In der Berliner SPD gibt es Diskussionen über Franziska Giffeys Zukunft. "Diese Wahl ist eine Zäsur für die SPD", sagte der stellvertretende Landesvorsitzende Kian Niroomand dem Spiegel. "Es gab eine deutliche Wechselstimmung. Das können wir nicht ignorieren und einfach so weitermachen. Die Wahl muss Anlass sein für einen Neuanfang." Kevin Hönicke, Beisitzer im Landesvorstand, nennt das Ergebnis "bitter und eine herbe Wahlniederlage". Hönicke forderte im Spiegel einen Neustart. "Wir müssen auch nach allen Seiten offen sein für Gespräche."

Wirtschaftsministerium: Grüner Wasserstoff nicht aus Atomkraft

Deutschland wird innerhalb der Europäischen Union bei der Diskussion um die Definition von "grünem" Wasserstoff bei seiner Position bleiben, dass grüner Wasserstoff nicht aus Atomkraft hergestellt werden kann. Das erklärte ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums. Zuvor hatte die EU-Kommission in einem Regelwerk, einem sogenannten delegierten Rechtsakt, festgelegt, dass unter bestimmten Bedingungen Wasserstoff, der aus Atomstrom hergestellt wurde, mit in die Gruppe des grünen Wasserstoffs einbezogen wird.

Heusgen fordert von Deutschland Steigerung der Verteidigungsausgaben

Der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz hat der Bundesregierung vorgeworfen, bei den Verteidigungsausgaben noch immer hinter den Zusagen an die Partner des transatlantischen Verteidigungsbündnisses Nato zurückzubleiben. Die Ausgaben im Bundeshaushalt 2024 würden der "Lackmustest" sein für Deutschlands Verlässlichkeit, wie Christoph Heusgen, Vorsitzender der Münchner Sicherheitskonferenz erklärte.

Peking: US-Ballons "mehr als zehn Mal" in chinesischen Luftraum eingedrungen

US-Ballons sind nach Angaben Pekings allein seit Januar 2022 "mehr als zehn Mal illegal" in den chinesischen Luftraum eingedrungen. Dies sagte der Sprecher des Außenministeriums, Wang Wenbin, während einer Pressekonferenz in Peking. China habe darauf "verantwortungsvoll und professionell" reagiert. Der Sprecher forderte die USA auf, "ihren Kurs zu ändern und sich selbst zu überprüfen, anstatt China zu verleumden und zu beschuldigen".

