Eurozone -BIP wächst im vierten Quartal um 0,1 Prozent

Die Wirtschaft im Euroraum ist im vierten Quartal 2022 leicht gewachsen. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent. Damit wurde die erste Schätzung vom 31. Januar bestätigt, womit auch von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte gerechnet hatten. Auf Jahressicht betrug das BIP-Wachstum im vierten Quartal 1,9 Prozent, ebenfalls eine Bestätigung der ersten Veröffentlichung.

EU-Parlament gibt endgültig grünes Licht für Verbrenner-Aus ab 2035

Das EU-Parlament hat seine endgültige Zustimmung für das Aus des Verbrennungsmotors für Neuwagen im Jahr 2035 gegeben. Am Dienstag stimmte in Straßburg eine Mehrheit der Abgeordneten dafür, dass ab 2035 keine Autos mit Diesel- und Benzinmotor mehr neu zugelassen werden dürfen. Bei dem Votum ging es um die formelle Zustimmung über eine Einigung zwischen Parlament und Mitgliedstaaten vom Oktober.

Lindner: Subventionswettlauf mit USA weder nötig noch sinnvoll

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat davor gewarnt, auf das US-Inflationsverringerungsgesetz seitens der Europäischen Union (EU) mit neuen Subventionen zu antworten. "Wir müssen in jedem Fall einen Subventionswettlauf verhindern", sagte Lindner vor Beratungen der EU-Finanzminister in Brüssel. Deutschland begrüße Vorschläge der EU-Kommission, "mehr Agilität" beim europäischen Beihilferahmen vorzusehen - "aber alles vor dem Hintergrund, dass ein Subventionswettlauf weder nötig noch sinnvoll ist".

IW: Indexmieten nur Nischenprodukt in Deutschland

Auf dem deutschen Wohnungsmarkt sind an die Inflation gekoppelte Mietverträge nur ein Nischenprodukt. Nach einer Untersuchung des wirtschaftsnahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) haben nur 2,2 Prozent der Mieter sogenannt Indexverträge, bei denen die Miete an den Verbraucherpreisindex gekoppelt ist. Zuletzt hatten SPD und Grüne strengere Regeln bei den Indexmietverträgen gefordert.

DIHK: Digitalisierung tritt laut Umfrage auf der Stelle

Die Unternehmen bleiben bei einer durchwachsenen Selbsteinschätzung in puncto Digitalisierung. Wie auch im Vorjahr gaben sie in einer Umfrage der Deutschen Industrie- und Handelskammer (DIHK) zum Digitalisierungsstand im Durchschnitt die Note "befriedigend" (2,9), wie die DIHK mitteilte. Dabei setzen die Betriebe vieles daran aufzuholen. Angesichts der schnellen Entwicklung der Technologie und wirtschaftlicher Herausforderungen gelinge der Sprung nach vorn aber kaum.

Verdi-Chef Werneke droht mit Streiks "auch an Flughäfen"

Im Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen hat Verdi-Bundeschef Frank Werneke von den Arbeitgebern ein "faires Angebot" gefordert und die Streikbereitschaft seiner Gewerkschaft betont. Verdi sei "in der Lage zu mobilisieren", sagte Werneke im ARD-Morgenmagazin. Das gelte unter andrem "auch an den Flughäfen", fügte er ohne Nennung weiterer Details an. Die weitere Entwicklung hänge nun von der Arbeitgeberseite ab.

Pistorius: Deutschland produziert wieder Gepard-Munition

Deutschland will nach Angaben von Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) erstmals wieder die dringend benötigte Munition für den Flugabwehrpanzer Gepard produzieren, der in der Ukraine im Einsatz ist. Der Minister kündigte am Rande des Treffens der sogenannten Ukraine-Kontaktgruppe im Nato-Hauptquartier in Brüssel an, "dass die Verträge unterschrieben sind mit den Herstellern". Er fügte hinzu: "Wir werden jetzt unverzüglich wieder eigene Produktion aufnehmen bei Rheinmetall für Gepard-Munition." Das sichere die Unabhängigkeit und die schnellere Belieferung, sagte Pistorius weiter.

Portugal sagt drei Leopard-Panzer für die Ukraine zu

Für die geplante "Kampfpanzer-Koalition" für die Ukraine gibt es nun weitere feste Zusagen. Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) sagte nach ersten Gesprächen im Nato-Hauptquartier in Brüssel, Portugal wolle der Ukraine drei Panzer vom Typ Leopard 2 A6 zur Verfügung stellen. Für ein kleines Nato-Land wie Portugal sei dies ein "angemessener Beitrag". Kurz darauf hieß es aus Oslo, auch Norwegen werde der Ukraine acht Leopard-2-Panzer liefern.

Russland bestreitet Umsturzpläne in Moldau

Russland hat Vorwürfe aus Moldau bestritten, einen Sturz der dortigen Regierung zu planen. Die Vorwürfe seien "vollkommen unbegründet und gegenstandslos", erklärte das Außenministerium in Moskau. Die Präsidentin Moldaus, Maia Sandu, hatte Russland Umsturzpläne vorgeworfen. Der ukrainische Staatschef Wolodymyr Selenskyj hatte vergangene Woche gesagt, Kiew habe Pläne des russischen Geheimdienstes zur "Zerstörung der Republik Moldau" abgefangen.

Hilfe in Erdbebengebiet konzentriert sich nun auf Versorgung der Überlebenden

Gut eine Woche nach dem verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien mit mehr als 35.000 Toten konzentriert sich die Hilfe nun auf die Versorgung der zahlreichen obdachlos gewordenen Überlebenden. Nach Angaben der türkischen Regierung wurden etwa 206.000 Zelte errichtet, 1,2 Millionen Menschen wurden in Studentenwohnheimen untergebracht und 400.000 Überlebende aus den verwüsteten Gebieten fortgebracht. Indes gibt es kaum noch Hoffnung, Überlebende zu finden, vielerorts wurde die Suche eingestellt.

Indische Ermittler durchsuchen nach kritischer Doku mehrere BBC-Büros

Mehrere Wochen nach der Ausstrahlung eines kritischen Dokumentarfilms über den indischen Premierminister Narendra Modi haben Steuerermittler die Büros des britischen Sendernetzwerks BBC in Neu Delhi und Mumbai durchsucht. Die Einkommenssteuerbehörde führe eine Razzia durch und beschlagnahme "alle Telefone", sagte ein BBC-Journalist der Nachrichtenagentur AFP. Ein BBC-Angestellter in Mumbai bestätigte eine Razzia auch im dortigen Büro.

Peking: USA sollen Überflug von US-Ballons über China erklären

Nach dem Abschuss eines mutmaßlichen chinesischen Spionage-Ballons über den USA hat Peking die USA aufgefordert, seinerseits das Eindringen einer Reihe von US-Ballons in den chinesischen Luftraum "gründlich" zu untersuchen. Die USA hätten mehrere Ballons starten lassen, "die ununterbrochen um die Welt flogen und dabei mindestens zehn Mal unerlaubt den Luftraum Chinas und anderer Länder überflogen", sagte der Sprecher des Außenministeriums, Wang Wenbin, auf einer Pressekonferenz.

Niederlande BIP 4Q +0,6% gg Vorquartal - CBS

Niederlande BIP 4Q +3,0% gg Vorjahr - CBS

