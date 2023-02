Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone -Produktion fällt im Dezember um 1,1 Prozent

Die Industrie im Euroraum hat angesichts der weltweiten Konjunkturabschwächung ihre Produktion im Dezember gedrosselt. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, fiel die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 1,1 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang um 0,6 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion um 1,7 Prozent niedriger. Volkswirte hatten mit einem Rückgang um 0,7 Prozent gerechnet.

Handelsbilanzdefizit der Eurozone erreicht 2022 Rekordhöhe

Die Eurozone hat im Jahr 2022 ein rekordhohes Handelsbilanzdefizit verzeichnet, da die Preise für importierte Energie nach Russlands Einmarsch in der Ukraine in die Höhe schossen. Das Handelsbilanzdefizit der Eurozone bei Waren lag 2022 bei 314,7 Milliarden Euro, nach einem Überschuss von 116,4 Milliarden Euro im Vorjahr. Die Importe stiegen um 37,5 Prozent und die Exporte um 18,0 Prozent.

IEA: Asien dominiert Ölnachfrage - Rekordwert erwartet

Die Internationale Energie-Agentur (IEA) hat ihre Prognosen für die Ölnachfrage in diesem Jahr auf ein neues Rekordniveau angehoben, da die Wiedereröffnung Chinas den Flugverkehr in ganz Asien ankurbelt. Gleichzeitig hat sie auch ihre Vorhersage für das Ölangebot erhöht, da die russische Produktion den westlichen Sanktionen überraschend gut standhält. Die in Paris ansässige Energiebehörde teilte in ihrem Monatsbericht mit, dass sie in diesem Jahr mit einem Anstieg der Ölnachfrage auf 101,9 Millionen Barrel pro Tag rechnet - ein Rekordwert, der fast ausschließlich auf die boomende Nachfrage in Asien zurückzuführen ist.

IfW: Abhängigkeit von China bei einzelnen Produkten kritisch

Die Abhängigkeit der deutschen Wirtschaft von Importen aus China ist nach einer aktuellen Analyse des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) deutlich geringer, als durch klassische Handelsstatistiken suggeriert wird - bei einzelnen Produkten dafür aber "kritisch". Für die deutsche Wirtschaft unabdingbare Produktgruppen, bei denen die Abhängigkeit von China besonders hoch ist, sind demnach mit einem Importanteil von rund 80 Prozent Laptops und Mobiltelefone mit 68 Prozent.

BGA: Im Großhandel stärkere digitale Präsenz immer wichtiger

Die Unternehmen des Großhandels müssen nach einer Untersuchung des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) "Antworten auf immer schnellere und digitale Prozesse" geben. "Der Fachkräftemangel ist so gravierend, dass Unternehmensentwicklungen im Großhandel stark einschränkt sind", mahnte BGA-Chefvolkswirt Michael Alber mit Blick auf eine "Sektoruntersuchung Großhandel - Strategisch in eine moderne und digitale Geschäftswelt", die der BGA gemeinsam mit den Beratungsgesellschaften Deloitte und Roland Berger vorgestellt habe.

GDV: Zu viele Neubauten in Überschwemmungsgebieten

In Überschwemmungsgebieten wird nach Angaben des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV) nach wie vor zu viel neu gebaut. In Deutschland seien seit dem Jahr 2000 rund 2,7 Millionen neue Wohngebäude entstanden - über 32.000 davon in Überschwemmungsgebieten. Pro Jahr seien also etwa 1.000 bis 2.400 neue Wohngebäude in den Risikogebieten hinzugekommen, gehe aus Berechnungen des GDV hervor.

DIW-Chef: Geplante Aktienrente löst Probleme bei der Rente nicht

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, hält die geplante Aktienrente der Bundesregierung für unzureichend, um die Rente zu stabilisieren."Es ist besser als nichts, aber es ist nicht der große Wurf. Es ist nicht die Lösung, wo wir jetzt sagen können, oh toll, wenn wir in Rente gehen 2037, dann kriege ich 10, 20, 30 Prozent mehr an Rente", sagte Fratzscher im Deutschlandfunk. Dies wären seiner Ansicht nach Größenordnungen, bei denen eine Aktienrente wirklich helfe. Der von der Bundesregierung geplante Einsatz von 10 Milliarden Euro jährlich für die Aktienrente sei "einfach zu klein".

Schottische Regierungschefin Sturgeon kündigt Rücktritt an

Die schottische Regierungschefin Nicola Sturgeon hat überraschend ihren Rücktritt angekündigt. Nachdem sie einen solchen Schritt vor wenigen Wochen noch ausgeschlossen hatte, sagte Sturgeon bei einer Pressekonferenz am Mittwoch, sie fühle, "dass die Zeit jetzt gekommen ist". Die Anführerin der Schottischen Nationalpartei (SNP) steht seit mehr als acht Jahren an der Spitze der Regierung in Edinburgh und setzte sich stets vehement für die Unabhängigkeit Schottlands vom Vereinigten Königreich ein.

Sechs Jahre Haft für russische Journalistin wegen Äußerung zu Ukraine-Offensive

Eine russische Journalistin ist wegen einer kritischen Äußerung zu Moskaus Angriff auf die Ukraine zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Maria Ponomarenko, die für das Nachrichtenportal RusNews arbeitet, sei wegen der Verbreitung von Falschinformationen über die russische Armee von einem Gericht in der südsibirischen Stadt Barnaul schuldig gesprochen worden, teilte das für schwere Straftaten zuständige Untersuchungskomitee am Mittwoch mit. Ponomarenko hatte im März 2022 einen Kommentar zum Luftangriff auf ein Theater in der ukrainischen Hafenstadt Mariupol in Online-Netzwerken gepostet.

