Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Index im Februar höher als erwartet - Lagebeurteilung steigt

Die Konjunkturerwartungen von Börsen- und Finanzexperten für Deutschland haben sich im Februar deutlicher als erwartet aufgehellt, wobei auch die Beurteilung der aktuellen Lage besser als prognostiziert ausfiel. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen stieg auf 28,1 (Januar: 16,9) Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 24,5 Punkte gerechnet. Die Einschätzung der konjunkturellen Lage besserte sich ebenfalls. Der Index erhöhte sich auf minus 45,1 (minus 58,6). Volkswirte hatten einen Anstieg auf minus 50,0 Punkte erwartet.

S&P Global: Deutsche Wirtschaft wächst im Februar wieder

Die deutsche Wirtschaft hat im Februar dank stark nachlassender Lieferprobleme wieder ein Wachstum verzeichnet. Mit dem Abflauen der Lieferengpässe sanken auch die Einkaufspreise in der Industrie erstmals seit fast zweieinhalb Jahren. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verbesserte sich auf 51,1 von 49,9 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für Februar hervorgeht. Damit lag der Sammelindex erstmals seit acht Monaten wieder über 50 Punkten.

DWS: Deutsche PMIs deuten auf Normalisierung

Der unerwartet deutliche Anstieg der deutschen Einkaufsmanagerindizes (PMIs) im Februar deutet nach Aussage von DWS-Volkswirt Martin Moryson auf eine zunehmende Normalisierung der Wirtschaftslage bei anhaltendem Inflationsdruck hin. "In der Industrie verkürzen sich die Lieferzeiten ganz erheblich, und die Produktion wurde entsprechend ausgeweitet", schreibt er in einem Kommentar. Der Auftragseingang habe sich zwar ebenfalls verbessert, liege aber immer noch unterhalb des normalen Niveaus. "Gegenwärtig sind die Auftragsbücher jedoch offenbar gut gefüllt, so dass die Produktion laufen kann." Die Beschäftigungsaussichten seien stabil.

S&P Global: Aktivität der Euroraum-Wirtschaft auf Neunmonatshoch

Die Eurozone -Wirtschaft hat im Februar das stärkste Wachstum seit neun Monaten verzeichnet, was insbesondere auf den beschleunigten Aufwärtstrend im Servicesektor zurückzuführen war. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte sich auf 52,3 Zähler von 50,3 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg auf 50,5 Punkte vorhergesagt.

Ifo: EU-Auflösung würde zu enormen Wohlstandsverlusten führen

Eine Auflösung der Europäischen Union (EU) würde einer Untersuchung zufolge zu enormen Wohlstandsverlusten für die Mitgliedstaaten führen. Laut einer Studie des Ifo-Instituts und des EconPol Europe würden nicht nur Empfänger von Transferleistungen unter der Auflösung der EU leiden, sondern auch Nettozahler wie Deutschland. Deutschlands Bruttoinlandprodukt (BIP) dürfte demnach bei einer Auflösung der EU pro Kopf um 5,7 Prozent zurückgehen, in Österreich um 7,8 Prozent, in den Niederlanden um 7,7 Prozent und in Belgien um 10,2 Prozent. Für Frankreich und Italien würde das BIP um je 4,1 Prozent schrumpfen.

Finanzwende: Studie belegt Greenwashing bei Fonds

Vermeintlich nachhaltige Fonds haben laut der Organisation Finanzwende allein zwischen Dezember 2021 und März 2022 fast 1 Milliarde US-Dollar zusätzliches Geld in fossile Energieunternehmen gesteckt. Die untersuchten Fonds seien im Durchschnitt um 7,9 Prozent CO2-intensiver geworden, so das Ergebnis einer Studie von Finanzwende Recherche. "Viele grüne Fonds wollten an der Gewinnentwicklung von Ölunternehmen und Co. partizipieren, ganz so, als hätten sie sich nicht der Nachhaltigkeit verschrieben", sagte Co-Autorin Magdalena Senn.

Deutschland bewirbt Vorteile Frankfurts für EU-Geldwäschebehörde

Im Zuge einer geplanten deutschen Bewerbung für Frankfurt am Main als Sitz der neuen EU-Behörde zur Geldwäschebekämpfung stellt das Bundesfinanzministerium nun auf einer Website die "Vorteile des Standortes im Herzen Europas" heraus. Die neue Behörde soll den Namen Anti Money Laundering Authority (Amla) tragen. Unter www.amla-frankfurt.eu werde kompakt und übersichtlich informiert, teilte das Ministerium mit.

USA und Verbündete wollen Sanktionen gegen Russland verschärfen

Die USA und ihre Verbündeten bereiten sich darauf vor, ihre Sanktionen gegen Russland zu verschärfen. Sie drohen damit, gegen ausländische Unternehmen vorzugehen, die Moskau bei der Umgehung von Sanktionen helfen, und sie wollen neue Exportkontrollen und Sanktionen verhängen, um die Versorgung der Streitkräfte durch russische Unternehmen abzuschneiden. In einer Rede vor dem ersten Jahrestag des russischen Einmarsches in der Ukraine sagte der stellvertretende Finanzminister Wally Adeyemo, dass der Kreml alles daran setze, die westlichen Sanktionen zu umgehen, und seine Nachrichtendienste beauftragt habe, dafür zu sorgen, dass wichtige Importe und Exporte weiterliefen.

Putin will Offensive in der Ukraine "systematisch" fortsetzen

Russlands Präsident Wladimir Putin will die Offensive in der Ukraine "systematisch" fortsetzen. Putin sagte in seiner Rede zur Lage der Nation, Russland werde in der Ukraine "sorgfältig und systematisch" vorgehen und die Ziele seines Militäreinsatzes so "Schritt für Schritt" erreichen. "Ich spreche zu Ihnen in einem schwierigen und entscheidenden Moment für unser Land, in einer Zeit tiefgreifender Veränderungen überall auf der Welt", sagte Putin zu Beginn seiner Rede in Moskau. Der russische Staatschef hält traditionell jedes Jahr eine Rede zur Lage der Nation vor den russischen Abgeordneten, in der er eine Bilanz des vergangenen Jahres zieht und neue strategische Ziele festlegt.

Putin: Westen will Russland "ein für alle Mal erledigen"

Knapp ein Jahr nach dem Beginn der russischen Offensive in der Ukraine hat Kreml-Chef Wladimir Putin dem Westen vorgeworfen, Russland "ein für alle Mal erledigen" zu wollen. In seiner Rede zur Lage der Nation sagte Putin in Moskau: "Die westlichen Eliten halten ihr Ziel nicht verborgen: Russland eine strategische Niederlage zufügen, das heißt, uns ein für alle Mal zu erledigen." Russland werde aber seine Offensive in der Ukraine "sorgfältig und systematisch" fortsetzen und so die Ziele seines Militäreinsatzes "Schritt für Schritt" erreichen.

US-Regierung weist Putins Vorwürfe an den Westen als absurd zurück

Die US-Regierung hat die Vorwürfe des russischen Präsidenten Wladimir Putin an den Westen als absurd zurückgewiesen. "Niemand greift Russland an", sagte der Nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Joe Biden, Jake Sullivan, vor Journalisten. Die Vorstellung, "dass Russland in irgendeiner Form von der Ukraine oder sonst jemandem militärisch bedroht wurde", sei daher eine "Absurdität".

Deutsch-Iraner im Iran wegen "Terrorismus" zum Tode verurteilt

Im Iran ist der Deutsch-Iraner Dschamschid Scharmahd wegen des Vorwurfs des "Terrorismus" zum Tode verurteilt worden. Scharmahd sei der Anführer einer terroristischen Vereinigung und an einem Anschlag beteiligt gewesen, hieß es auf der Website der iranischen Justiz "Misan Online". Er sei daher wegen "Korruption auf Erden" schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt worden.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanager-Sammelindex Feb 51,6 (1. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanager-Sammelindex Jan war 49,1

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Feb 52,8 (1. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Feb PROGNOSE: 49,9

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Jan war 49,4

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Feb 47,9 (1. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Feb PROGNOSE: 50,9

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Jan war 50,5

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

February 21, 2023 07:30 ET (12:30 GMT)