Euroraum-Inflation für Januar auf 8,6 Prozent nach oben revidiert

Der Inflationsdruck in der Eurozone hat im Januar auf einem hohen Niveau abgenommen. Die jährliche Inflationsrate sank auf 8,6 (Vormonat: 9,2) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Die Statistiker revidierten damit ihre erste Schätzung von 8,5 Prozent, die sie am 1. Februar berichtet hatten, leicht nach oben. Ursache der Revision ist, dass die Luxemburger Statistiker für Januar zunächst einen Schätzwert verwenden mussten, weil das Statistische Bundesamt (Destatis) technische Probleme bei der Erhebung der deutschen Preisdaten hatte.

EZB macht erstmals seit 2004 Verlust und löst Rückstellungen auf

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat im vergangenen Jahr erstmals seit 2004 einen Verlust gemacht, diesen aber durch die Auflösung von Risikorückstellungen ausgeglichen. Wie die EZB bei der Vorlage ihrer Bilanz für 2022 mitteilte, belief sich der Saldo auf 0 (2021: 0,192) Milliarden Euro, weshalb keine Gewinnausschüttung an nationale Zentralbanken stattfindet. Zuletzt war das 2007 der Fall gewesen. "Dabei ist die Auflösung von Rückstellungen für finanzielle Risiken über 1,627 Milliarden Euro berücksichtigt", heißt es in einer EZB-Mitteilung.

Türkische Zentralbank senkt Leitzins um 50 Basispunke

Die türkische Zentralbank hat zum ersten Mal seit November ihren Leitzins gesenkt, um die Wirtschaft nach dem Erdbeben zu stützen. Der Schlüsselzins wurde um 50 Basispunkte auf 8,50 Prozent reduziert. Ökonomen hatten eine Senkung um 100 Basispunkte erwartet.

Lindner: Bei G20 Ukraine, Finanzstabilität und Inflation im Zentrum

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat die Unterstützung der Ukraine, Fragen der internationalen Finanzstabilität und die globale Bekämpfung der Inflation in den Vordergrund des Treffens der Finanzminister und Notenbankgouverneure der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) im indischen Bangalore gerückt.

Lindner: China muss Verantwortung bei Schulden gerecht werden

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat China dazu aufgefordert, seiner Verantwortung bei der Umstrukturierung von Schulden wirtschaftlich angeschlagener Länder gerecht zu werden. Deutschland sei einer der wesentlichen Treiber, das G20-Schuldenrahmenwerk (Common Framework for Debt Treatments) "in Richtung eines internationalen Regelwerks zur Schuldenbehandlung zu entwickeln", erklärte Lindner vor dem Treffen der Finanzminister und Notenbankgouverneure der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) im indischen Bangalore, wie das Finanzministerium über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Chinas Staatschef krempelt Finanzsystem um - Kreise

Der chinesische Staatschef Xi Jinping bereitet sich nach Angaben von informierten Personen darauf vor, die Führung des Finanzsystems des Landes umzukrempeln, indem er wichtige Mitarbeiter für die Leitung der Zentralbank einsetzt und ein Gremium der Kommunistischen Partei wiederbelebt, um die politische Kontrolle über Finanzangelegenheiten zu verstärken. Die Maßnahmen sind eine Fortsetzung der Bemühungen von Xi, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt umzugestalten. In den letzten Jahren haben die Zentralbank und andere Finanzaufsichtsbehörden mehr und mehr an Status und Autonomie verloren. Dahinter stand das Bestreben von Xi, die Herrschaft der Partei zu stärken.

FSB und CPMI gründen Taskforces für grenzüberschreitende Zahlungen

Das Financial Stability Board (FSB) und der Ausschuss für Zahlungs- und Marktinfrastrukturen (CPMI) wollen zwei Taskforces aus Vertretern der Finanzindustrie gründen, um die Arbeiten zur Verbesserung grenzüberschreitender Zahlungen zu beschleunigen. In einem Bericht an die Finanzminister und Notenbankgouverneure der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländern (G20) nennt der FSB drei Arbeitsschwerpunkte - 1. Interoperabilität und Erweiterung der Zahlungssysteme - 2. Rechtlicher, regulatorischer und aufsichtlicher Rahmen - 3. Grenzüberschreitender Datenaustausch und Nachrichtenstandards

FDP warnt vor Zusammenbruch des Stromnetzes

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christian Dürr warnt davor, dass die Energiepläne von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und die wachsende E-Mobilität zum Kollaps der Stromnetze führen. "Unser Stromnetz ist nicht darauf ausgelegt, dass klimaneutrale Mobilität ausschließlich auf das E-Auto baut", sagte Dürr der Bild-Zeitung. Der Strombedarf werde in den kommenden Jahren in den privaten Haushalten und der Industrie ohnehin drastisch steigen. "Wenn zusätzlich bundesweit die Ladesäulen laufen, kann unser Stromnetz zusammenbrechen."

Netzagentur und Energiebranche blicken mit Sorge auf kommenden Winter

Die Bundesnetzagentur und die Energiebranche blicken weiterhin mit Sorge auf die Energieversorgung im kommenden Winter. "Ich möchte noch nicht von Optimismus für den Winter 23/24 sprechen", sagte der Chef der Netzagentur, Klaus Müller, der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. "Wir müssen Vorsorge auch für einen sehr kalten Winter treffen", fuhr er fort. Privathaushalte und Unternehmen müssten weiterhin Gas sparen. Die Netzagentur hatte vor diesem Hintergrund kürzlich auch den beschleunigten Ausbau der LNG-Infrastruktur in Deutschland gegen Kritik verteidigt, es würde dadurch zu Überkapazitäten kommen. Dabei müsse Deutschland in kalten Wintern auch an die Nachbarländer denken. Auch der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) schaut mit Sorge auf die Zeit nach dem Sommer.

Lauterbach mahnt Länder vor Gipfel zu Klinik-Investitionen

Kurz vor einem Krankenhausgipfel hat Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) seine Reformpläne gegen Kritik verteidigt und die Bundesländer dazu aufgerufen, ihre Investitionszusagen einzuhalten. "Zunächst behalten die Länder nicht nur das Recht, die Krankenhäuser zu planen, sondern sie haben auch die Pflicht, in die Krankenhäuser zu investieren", sagte Lauterbach dem Handelsblatt. Die Länder haben dem Bericht zufolge nach Schätzungen mehr als 50 Milliarden Euro weniger in Kliniken investiert als sie eigentlich müssten. "Wir werden uns darauf einigen, das Investitionsdefizit zu schließen. Sonst haben die Krankenhäuser weiterhin ein finanzielles Problem", sagte Lauterbach.

EU-Kommission verbannt TikTok von Dienstgeräten

Die EU-Kommission hat ihren Mitarbeitern die Nutzung der TikTok-App auf ihren Arbeitsgeräten untersagt und damit das Flickwerk ähnlicher, begrenzter Verbote für US-Beamte auf der anderen Seite des Atlantiks ausgeweitet. Der Schritt, der Tausende von Mitarbeitern betrifft, kommt, da Regierungsbehörden in Europa und den USA TikTok, das sich im Besitz der in Peking ansässigen Bytedance befindet, wegen Sicherheitsbedenken unter die Lupe nehmen.

Militärexperte: Ukraine könnte durch Krim-Vorstoß Verhandlungen erzwingen

Der Militärexperte Carlo Masala sieht die Chance, dass die Ukraine durch einen Vorstoß Richtung Krim Russland an den Verhandlungstisch zwingt. "Deshalb müsste es die Strategie der Ukrainer sein, den Druck auf die Krim so zu erhöhen, dass Russland dabei ist, die Halbinsel zu verlieren. Das könnte möglicherweise im Kreml für Bewegung sorgen, dass jemand anderes als Putin an den Verhandlungstisch kommt", sagte Masala, der an der Hochschule der Bundeswehr München Internationale Politik lehrt, der Funke-Mediengruppe.

Spaniens Ministerpräsident Sánchez nach Kiew gereist

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez ist kurz vor dem ersten Jahrestag des russischen Angriffs auf die Ukraine nach Kiew gereist. Sánchez traf mit einem Zug in der ukrainischen Hauptstadt ein, wie auf einem Video im Onlinedienst Twitter zu sehen war. "Wir werden der Ukraine und ihren Menschen beistehen, bis der Frieden nach Europa zurückkehrt", schrieb Sánchez auf Spanisch und Ukrainisch dazu.

