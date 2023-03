Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Erholung der Euroraum-Wirtschaftsstimmung im Februar gestoppt

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Februar leicht eingetrübt. Die seit November laufende Erholung der Stimmung wurde damit gestoppt. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung fiel auf 99,7 Punkte von 99,8 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf 100,9 Zähler gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator stagnierte bei 97,8 Zähler.

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen wächst im Januar langsamer

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im Januar weiter verringert. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von nur noch 6,1 (Dezember: 6,3) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs um 3,6 (3,8) Prozent, darunter das der Kredite für den Hauskauf um 3,9 (4,4) Prozent und das der Konsumentenkredite um 3,1 (3,2) Prozent.

BIZ: Eigenkapitalanforderungen können auch jetzt noch erhöht werden

Höhere Eigenkapitalanforderungen an Banken verbessern die Finanzstabilität auch dann, wenn sie in eine Phase steigender Leitzinsen fallen. Das ist die Aussage eines Forschungspapiers, das die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) jetzt veröffentlicht hat. Die Autoren, unter ihnen BIZ-Chefvolkswirt Claudio Borio, kommen zu dem Ergebnis, dass Zinserhöhungen die Wahrscheinlichkeit von finanziellem Stress erhöhen, wenn sie in ein Umfeld hoher Verschuldung und stark steigender Inflationsraten fallen. Dagegen seien "aufsichtsrechtliche Maßnahmen" - vor allem höhere Eigenkapitalanforderungen an Banken - geeignet, solchem Stress entgegenzuwirken.

BoJ-Kandidat Ueda für Fortsetzung der lockeren Geldpolitik

Der designierte Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, geht davon aus, dass die Vorteile der geldpolitischen Lockerung größer sind als die Kosten, da die Inflation im Laufe dieses Jahres voraussichtlich unter das Ziel von 2 Prozent der Zentralbank fallen wird. "Durch die Fortsetzung der geldpolitischen Lockerung und die Unterstützung der Gesamtnachfrage ist es möglich, das Inflationsziel von 2 Prozent auf nachhaltige und stabile Weise zusammen mit dem Lohnwachstum zu erreichen", sagte Ueda bei einer Anhörung im Parlament. "Die Vorteile der geldpolitischen Lockerung wiegen schwerer als die Nebenwirkungen."

IAB-Arbeitsmarktbarometer steigt zum vierten Mal in Folge

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im Februar zum vierten Mal in Serie gestiegen. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) erhöhte sich um 0,4 Punkte auf 103,3 Zähler. Der Index notiert damit deutlich über der neutralen Marke von 100 und zeigt eine positive Entwicklung des deutschen Arbeitsmarktes an. "Die Arbeitsagenturen blicken zunehmend optimistisch in die Zukunft", sagte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs. "Die Arbeitsmarktaussichten in Deutschland hellen sich weiter auf."

Ifo: Materialengpässe in der Industrie im Februar weiter rückläufig

Der Materialmangel in der deutschen Industrie hat sich im Februar weiter entspannt. Einer Umfrage des Ifo-Instituts zufolge berichteten im Februar 45,4 Prozent der befragten Firmen von entsprechenden Problemen. Das ist die niedrigste Zahl seit April 2021. Im Januar waren es noch 48,4 Prozent. "Viele Unternehmen können die Produktion immer noch nicht wie gewünscht hochfahren", sagt Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Aber es gibt im Moment zum Glück auch keine Anzeichen, dass sich die Materialengpässe wieder verschärfen könnten."

Beamtenbund: Tarifangebot öffentlicher Arbeitgeber "Mogelpackung"

Der Bundesvorsitzende des Deutschen Beamtenbundes (DBB), Ulrich Silberbach, hat das jüngste Tarifangebot der öffentlichen Arbeitgeber als "Mogelpackung" zurückgewiesen. "Es kann nur einen Abschluss geben, wenn wir auch einen entsprechenden Mindestbetrag haben, weil die Kolleginnen und Kollegen natürlich unter der galoppierenden Inflation leiden und einen Ausgleich brauchen, für das, was sich in den letzten Monaten an Inflation entwickelt hat", sagte Silberbach dem Nachrichtensender Phoenix. Kritik übte Silberbach auch an der von der Arbeitgeberseite vorgeschlagenen Laufzeit des Tarifvertrages von 27 Monaten.

Ministerium sieht keine Engpässe nach Öllieferstopp über Druschba

Das Bundeswirtschaftsministerium sieht nach der Einstellung der Öllieferungen durch die Druschba-Pipeline keine Engpässe in Deutschland. Eine Ministeriumssprecherin erklärte, man sei unabhängig geworden von russischen Pipelines. Bislang floss kasachisches Öl nach Russland und dann über die Druschba-Pipeline durch Polen nach Deutschland. "Wir haben seit Ausbruch des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine stets mit einem einseitigen Öllieferstopp rechnen müssen. Wir haben uns deswegen konsequent vorbereitet. Und das zahlt sich jetzt aus", sage Ministeriumssprecherin Beate Baron.

Deutschland will Offshore-Windparks besser mit Nachbarn vernetzen

Drei Übertragungsnetzbetreiber und das Bundeswirtschaftsministerium haben erste Pläne für eine bessere Vernetzung von Offshore-Windparks in der Nordsee vorgelegt. Damit soll der Stromaustausch von erneuerbaren Energien mit europäischen Nachbarstaaten erhöht und der Strompreis gesenkt werden. Mit den Plänen soll zudem die Versorgungssicherheit mit Strom erhöht und der Ausstoß von Treibhausgasen verringert werden. Auch führe die Vernetzung auf See dazu, dass die Stromleitungen besser ausgelastet und effizienter genutzt würden, wie das Wirtschaftsministerium erklärte.

Vorsprung von SPD auf Grüne bei Berliner Wahl verringert sich auf 53 Stimmen

Der schon knappe Vorsprung der zweitplatzierten SPD auf die drittplatzierten Grünen bei der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus hat sich auf 53 Stimmen verringert. Das geht aus dem amtlichen Endergebnis hervor, das der Landeswahlausschusses in einer öffentlichen Sitzung beschloss. Am Wahlabend hatte der Abstand noch 105 Stimmen betragen, er verringerte sich jedoch bereits wenige Tage später aufgrund von Nachzählungen im Bezirk Lichtenberg auf weniger als hundert.

IMK: 10 Prozent Inflation für ärmere Haushalte im Januar 2023

Familien sowie Alleinlebende mit niedrigen Einkommen hatten im Januar mit jeweils 10 Prozent die höchste Inflationsbelastung zu tragen, Alleinlebende mit sehr hohen Einkommen mit 7,4 Prozent die mit Abstand niedrigste, ergibt der neue Inflationsmonitor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK). Ebenfalls etwas überdurchschnittliche Inflationsbelastungen trugen demnach im Januar mit 9,2 Prozent, 9,0 Prozent beziehungsweise 8,9 Prozent Alleinerziehende, Familien respektive Alleinlebende mit jeweils mittleren Einkommen.

Türkei will Nato-Gespräche mit Schweden und Finnland im März wieder aufnehmen

Die Türkei will die Gespräche mit Schweden und Finnland über den Nato-Beitritt der beiden nordischen Staaten im März wieder aufnehmen. Das Treffen werde am 9. März in Brüssel stattfinden, sagte Außenminister Mevlüt Cavusoglu in Ankara. Für die Türkei sei es allerdings "nicht möglich", dem Nato-Beitritt Schwedens zuzustimmen, solange das Land die im Juni in Madrid gemeinsam vereinbarten Verpflichtungen nicht erfüllt habe, fügte er hinzu.

Moskau: Voraussetzungen für "friedliche" Lösung "derzeit" nicht gegeben

Moskau sieht mit Blick auf den chinesischen Zwölf-Punkte-Plan zur Beilegung des Konflikts in der Ukraine die Voraussetzungen für eine "friedliche" Lösung "derzeit" nicht gegeben. "Wir betrachten dem Plan unserer chinesischen Freunde mit großer Aufmerksamkeit", sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow vor Journalisten. "Im Moment sehen wir nicht die Voraussetzungen dafür, dass die Sache einen friedlichen Weg einschlagen könnte", sagte Peskow und fügte hinzu: "Die Sonder-Militäroperation (in der Ukraine) geht weiter." Die von der EU neu verhängten Sanktionen gegen Russland bezeichnete Peskow als "absurd". Die gegen 121 Personen und Einrichtungen verhängten Sanktionen würden die Betroffenen nicht "stören", versicherte Peskow.

China treibt Bau neuer Kohlekraftwerke voran

China hat den Bau neuer Kohlekraftwerke im vergangenen Jahr stark vorangetrieben. Die Zahl der neu genehmigten Anlagen sei so hoch gewesen wie zuletzt im Jahr 2015, heißt es in einem Bericht des finnischen Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) und dem Global Energy Monitor (GEM). Die Klimaexperten sehen die Klimaschutzziele der Regierung in Peking in Gefahr.

Belgien Feb Verbraucherpreise +6,62% (Jan: +8,05%) gg Vorjahr

