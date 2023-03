Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone -Erzeugerpreise sinken im Januar kräftig

Die Erzeugerpreise der Industrie in der Eurozone sind im Januar viel stärker gesunken als erwartet. Die Preise auf der Erzeugerstufe fielen im Vergleich zum Vormonat um 2,8 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten lediglich einen Rückgang um 0,6 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 15,0 Prozent höher. Die Prognose von Volkswirten hatte auf ein Plus von 17,7 Prozent gelautet.

Commerzbank: Auch "Tauben" für mehr EZB-Zinserhöhungen

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer erwartet, dass auch die "Tauben" im EZB-Rat weiteren Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) über März hinaus zustimmen werden. Grund ist Krämer zufolge unter anderem, dass sich der Anstieg der Tariflöhne 2023 auf 4,0 (2022: 2,8) Prozent beschleunigen dürfte - "wobei das Plus bei den tatsächlich gezahlten Löhnen höher sein dürfte", wie Krämer anmerkt. Nach seiner Einschätzung werden Arbeitskräfteknappheit, hohe Inflationserwartungen und ein wieder stärkerer Zusammenhang zwischen Arbeitslosenquote und Inflation weiter für Lohndruck sorgen und damit die Kerninflation hoch halten.

S&P Global: Wirtschaft der Eurozone wächst im Februar

Die Eurozone-Wirtschaft hat im Februar den zweiten Monat in Folge ein Wachstum verzeichnet. Die Steigerungsrate war sogar die stärkste seit acht Monaten. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 52,0 Zähler von 50,3 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Anstieg auf 52,3 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

S&P Global: Deutsche Dienstleister legen im Februar leicht zu

Die Geschäftsaktivität im deutschen Servicesektor hat im Februar das zweite Mal hintereinander leicht zugelegt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 50,9 von 50,7 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 51,3 vorhergesagt, dem vorläufigen Wert für Februar. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

VDMA: Maschinen- und Anlagenbau startet schwach ins Jahr

Die Bestellungen im Maschinen- und Anlagenbau aus Deutschland sind zu Jahresbeginn ein weiteres Mal deutlich gesunken. Wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte, blieben die Auftragseingänge im Januar um real 18 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Aus dem Inland kamen 16 Prozent weniger Bestellungen, die Auslandsorders gingen um 19 Prozent zurück. Dabei fiel der Auftragsrückgang aus den Euro-Ländern mit 8 Prozent deutlich geringer aus als das Minus aus den Nicht-Euro-Ländern mit 23 Prozent.

Abstimmung zu Verbrenner-Aus in Brüssel aufgeschoben

Unter anderem wegen des Widerstands der FDP hat die Europäische Union den für kommende Woche geplanten Beschluss über das sogenannte Verbrenner-Aus ab 2035 aufgeschoben. Ein Sprecher des schwedischen EU-Ratsvorsitzes schrieb am Freitag auf Twitter, das Thema stehe nicht mehr auf der Agenda des Ministerrats am kommenden Dienstag. Die für diesen Freitag geplante vorbereitende Abstimmung der EU-Botschafter werde "zu gegebener Zeit" nachgeholt.

Bundestag beschließt schnellere Verfahren für Infrastrukturausbau

Der Bundestag hat den Weg für schnellere Verfahren zum Ausbau erneuerbarer Energien und allgemeiner Infrastruktur geebnet. Das Parlament billigte mit der Mehrheit der Koalitionsfraktionen die von der Regierung geplante Novellierung des Raumordnungsgesetzes und die Umsetzung der EU-Notfallverordnung, die bei bereits erfolgter strategischer Umweltprüfung einen Entfall der Umweltverträglichkeitsprüfung und der artenschutzrechtlichen Prüfung fpr den Ausbau erneuerbarer Energien vorsieht. Zuvor hatte der Bauausschuss den Gesetzentwurf auf Basis einer vom Kabinett beschlossenen Formulierungshilfen laut Bundestag geändert und sachlich erweitert.

Wissing: Güterverkehr auf der Straße wächst bis 2051 stark

Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) hat eine neue Verkehrsprognose bis 2051 vorgelegt, nach welcher der Güterverkehr auf der Straße besonders stark wachsen wird und auch für die Schiene "neue Rekorde" zu erwarten sind. Bis 2051 wird der Verkehr demnach überall in Deutschland zunehmen, besonders stark im Güterbereich. Im Vergleich zu 2019, dem letzten Jahr vor der Corona-Pandemie, steige hier die Verkehrsleistung um die Hälfte - von 679 auf 990 Milliarden Tonnenkilometer. Der Lkw bleibe dabei das dominierende Verkehrsmittel und nehme an Bedeutung weiter zu, der Zuwachs auf der Straße wird mit 54 Prozent beziffert. Der Güterverkehr auf der Schiene lege um ein Drittel zu, während die Wasserstraße stagniere.

Bundesrat billigt straffere Gerichtsverfahren für Infrastrukturausbau

Der Bundesrat hat eine Beschleunigung bedeutsamer Infrastrukturvorhaben durch die Straffung von Gerichtsverfahren gebilligt. Die Länderkammer verzichtete bei ihrer Plenarsitzung in Berlin darauf, zu dem vom Bundestag beschlossenen Gesetzentwurf den Vermittlungsausschuss anzurufen. Das Gesetz soll laut Bundesrat verwaltungsgerichtliche Verfahren zeitlich straffen. Ziel sei, die Verfahrensdauer für Vorhaben mit einer hohen wirtschaftlichen oder infrastrukturellen Bedeutung weiter zu reduzieren, ohne hierbei die Effektivität des Rechtsschutzes zu beeinträchtigen.

BGA lobt Inflation Reduction Act der USA - "Deutschland muss handeln"

Der deutsche Außenhandel lobt die amerikanische Politik zur Förderung von klimafreundlicher Wirtschaft und fordert die Bundesregierung zum Handeln auf. Der Präsident des Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura, sagte dem Fernsehsender ntv vor dem Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) mit US-Präsident Joe Biden in Washington, dass das amerikanische Gesetzespaket "Inflation Reduction Act" erfolgreich Investition fördere. Deutschland müsse nun seinen Standort mit niedrigeren Steuern, mehr Fachkräften und bessere Infrastruktur stärken.

DIHK sieht immer noch viel Sand im Getriebe der Außenwirtschaft

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) erwartet trotz eines Plus bei den Exporten im Januar insgesamt weiter nur ein "mageres" Exportwachstum in diesem Jahr. "Der Export hat einen guten Einstieg ins Jahr erwischt", erklärte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. "Vor allem die Geschäfte mit den Vereinigten Staaten laufen merklich an." Auch bei Deutschlands wichtigstem Handelspartner China löse sich langsam die wirtschaftliche Corona-Starre des Vorjahres auf. "Das leichte Plus bei den Exporten im Januar darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass immer noch viel Sand im Getriebe der deutschen Außenwirtschaft ist", warnte Treier.

Deutschland bittet Schweiz um ausgemusterte Leopard-2-Panzer - Bericht

Deutschland will einem Medienbericht zufolge von der Schweiz ausgemusterte Leopard-2-Panzler kaufen. Einem Bericht in der Schweizer Zeitung Blick zufolge haben der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) die Schweizer Bundesrätin Viola Amherd in einem Brief gebeten, dass die Schweiz ausgemusterte Leopard-Panzer an den deutschen Hersteller Rheinmetall verkauft.

Wagner-Chef Prigoschin: Bachmut "praktisch umzingelt"

Die russische Söldnertruppe Wagner hat nach eigenen Angaben die ostukrainische Stadt Bachmut so gut wie umstellt. "Die paramilitärischen Wagner-Einheiten haben Bachmut praktisch umzingelt", teilte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin per Video über seinen Pressedienst mit. "Nur eine Straße" sei noch unter ukrainischer Kontrolle. Prigoschin appellierte an den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj, die Stadt aufzugeben. Die von Prigoschin gegründete Wagner-Gruppe hat im bereits seit Monaten andauernden Kampf um Bachmut eine zentrale Rolle eingenommen.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Feb 53,1 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Feb PROGNOSE: 52,8

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Jan war 49,4

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Feb 51,6

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Feb PROGNOSE: 52,5

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Jan bei 51,2

GB/Einkaufsmanagerindex Service Feb 53,5

GB/Einkaufsmanagerindex Service Feb PROG: 53,3

GB/Einkaufsmanagerindex Service Jan war 48,7

