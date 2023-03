Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

IWH erhöht Wachstumsprognose für 2023

Das Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) hat seine Konjunkturprognose für dieses Jahr erhöht und erwartet nun ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 0,4 Prozent. Im Dezember vergangenen Jahres war das Institut noch von einer Stagnation ausgegangen. "Der im vergangenen Herbst erwartete deutliche Einbruch der deutschen Wirtschaft ist ausgeblieben, denn die Gasversorgungslage hat sich entspannt", erklärten die Ökonomen. "Doch wegen hoher Inflation, gestiegener Realzinsen und rückläufiger Realeinkommen dürfte die Konjunktur schwach bleiben." Für 2024 erwartete das IWH unverändert ein Wachstum von 1,9 Prozent.

Dekabank: SVB-Insolvenz stärkt EZB-Tauben

Die Insolvenz der Silicon Valley Bank (SVB) stärkt aus Sicht von Dekabank-Volkswirt Kristian Tödtmann den Befürwortern einer vorsichtigeren geldpolitischen Straffung durch die Europäische Zentralbank (EZB) den Rücken. "Auf der bevorstehenden Pressekonferenz dürfte Präsidentin Christine Lagarde hervorheben, dass unmittelbare Auswirkungen auf den Euroraum noch nicht abzusehen sind", schreibt Tödtmann in seinem Ausblick auf die Ratssitzung am Donnerstag.

Berenberg: US-Finanzstress beeinflusst Euroraum kaum

Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding erwartet, dass der aktuelle Finanzstress in den USA die Wirtschaft des Euroraums kaum beeinflussen wird. "Wenn die US-Behörden ihre inländischen Ansteckungsrisiken eindämmen, wovon wir ausgehen, ist es unwahrscheinlich, dass die finanziellen Spannungen lange Zeit in größerem Ausmaß auf Europa übergreifen - das bleibt unser Basisszenario", schreibt Schmieding in einem Kommentar. Der Ökonom verweist darauf, dass europäische Banken gegenüber dem Tech-Sektor nur wenig exponiert seien und über eine sehr breite Einlegerbasis verfügten.

SAFE schlägt Abschaffung ungesicherter Bankeinlagen vor

Die Insolvenz der Silicon Valley Bank (SVB) zeigt nach Ansicht von Wissenschaftlern des Leibnitz Institute for Financial Research SAFE, dass ungesicherte Bankeinlagen abgeschafft werden sollten. "Der Fall der SVB ist ein Weckruf, da er auf eine blinde Stelle in der aktuell geltenden Bankenregulierung hinweist, die dringend repariert werden muss, auch um eine Wiederholung der SVB-Erfahrung in Europa zu verhindern", schreibt SAFE-Direktor Florian Heider in einer Mitteilung.

Opec bestätigt Prognose für globale Ölnachfrage

Die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) hat ihre Prognosen für das Wachstum der weltweiten Ölnachfrage in diesem Jahr unverändert gelassen, da der wachsende Optimismus in Bezug auf die chinesische Nachfrage nach Rohöl durch die Besorgnis über die wirtschaftliche Lage in den USA und Europa konterkariert wird. In ihrem Monatsbericht erklärte die Gruppe der Erdölproduzenten, dass sie in diesem Jahr mit einem Anstieg der Ölnachfrage um 2,3 Millionen Barrel pro Tag auf 101,90 Millionen Barrel pro Tag rechnet, was weitgehend mit ihren früheren Schätzungen übereinstimmt.

IW: Deutschland sollte Investitionen in Brasilien und Kolumbien erhöhen

Deutschland sollte nach Ansicht des Instituts der deutschen Wirtschaft Köln (IW) seine Investitionen in Brasilien und Kolumbien deutlich erhöhen, um so ein Gegengewicht zu China zu bilden. Besonders in strategisch wichtige Zukunftssektoren sollte investiert werden, um so die Länder auch als Partner im Kampf gegen den Klimawandel zu gewinnen. Kurzfristig seien Brasilien und Kolumbien außerdem wichtige Lieferanten für fossile Energieträger in der aktuellen Energiepreiskrise.

Politiker fordern Schließung chinesischer Polizeistationen in Deutschland

Politiker von SPD und CDU haben mit scharfer Kritik darauf reagiert, dass China trotz Spionageverdachts weiterhin eigene Polizeistationen in Deutschland betreibt. Es dürfe hier "keinerlei Toleranz" für die Polizeistationen geben, sagte der SPD-Innenexperte Sebastian Fiedler dem Handelsblatt. Außerhalb der offiziellen diplomatischen Vertretungen, also der Botschaft und der Konsulate, gebe es keinen Raum für weitere staatliche, geheime chinesische Vertretungen. Auch der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter verlangte Konsequenzen.

Lehrerverbände üben massive Kritik an Bildungsgipfel

Vor dem Bildungsgipfel der Bundesregierung haben Lehrervertreter massive Kritik an dem Treffen geäußert. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW), Maike Finnern, bezeichnete das Format des Treffens gegenüber der Funke-Mediengruppe als "enttäuschend, weil es den Aufgaben, die wir im Bildungswesen vor uns haben, nicht gerecht wird". Es seien so große Veränderungen notwendig, dass ein solcher Gipfel nicht ausreichend sei. Auch vom Deutschen Lehrerverband kam Kritik, vor allem am Fehlen zahlreicher Kultusministerinnen und -minister.

Stark-Watzinger: Reform des Bildungssystems ist Gemeinschaftsaufgabe

Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger (FDP) hat die Reform des Bildungssystems vor als gemeinsame Aufgabe von Bund und Ländern bezeichnet. Es gebe einen großen Mangel an Lehrkräften und einen Investitionsstau an den Schulen, sagte sie im Deutschlandfunk vor dem zweitägigen Bildungsgipfel. Zudem fehlten flächendeckend digitale Angebote. Der Lehrberuf müsse auch wieder attraktiver werden, die Schulen müssten besser aufgestellt sein. Dies sei eine Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern.

Von der Leyen stellt Verbrauchern billigeren Strom in Aussicht

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat den Verbrauchern eine spürbare Entlastung durch die geplante Reform des europäischen Strommarkts in Aussicht gestellt. "Im Herzen dieser Reform stehen die Verbraucher", sagte sie der Nachrichtenagentur AFP und anderen europäischen Medien vor der Vorstellung der Pläne in Straßburg. Sie äußerte sich zuversichtlich, ungeachtet deutscher Einwände noch vor der Europawahl im Mai kommenden Jahres einen Beschluss erreichen zu können.

Mehr als 130 EU-Parlamentarier fordern globale Steuer für Ultrareiche

Eine Gruppe Abgeordneter im Europaparlament fordert eine globale Steuer für Ultrareiche, ähnlich der für multinationale Unternehmen. "Was wir bei den Multinationalen geschafft haben, müssen wir jetzt bei den Reichen tun", erklärten die Parlamentarier Aurore Lalucq und Gabriel Zucman in einem Meinungsartikel in der französischen Zeitung Le Monde. Die Kampagne wird von mehr als 130 Mitgliedern des EU-Parlaments unterstützt.

Parlament in Israel billigt weitere Teile von umstrittener Justizreform

Ungeachtet fortgesetzter Proteste und Vermittlungsversuche hat das Parlament in Israel mit der Annahme einer "Aufhebungsklausel" die umstrittenen Regierungspläne zur Justizreform weiter vorangetrieben. Die Abgeordneten billigten den Gesetzestext am Montag gegen 03.00 Uhr (Ortszeit, 02.00 MEZ) in erster Lesung mit 61 Stimmen; 52 Parlamentarier stimmten dagegen. Das Gesetz tritt erst nach zweiter und dritter Lesung in Kraft.

China warnt Aukus-Allianz nach U-Boot-Deal vor "gefährlichem Pfad"

China hat Australien, Großbritannien und den USA vorgeworfen, mit ihrem gemeinsamen U-Boot-Deal einen "gefährlichen Pfad" eingeschlagen zu haben. Das jüngste gemeinsame Statement des sogenanntes Aukus-Bündnisses zeige, "dass die drei Länder für ihre eigenen geopolitischen Interessen die Sorgen der internationalen Gemeinschaften komplett ignorieren", sagte der chinesische Außenamtssprecher Wang Wengin in Peking. Sie würden "weiter und weiter den Pfad des Irrtums und der Gefahr hinabgehen", fügte er hinzu.

