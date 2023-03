Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Index steigt im März trotz Finanzturbulenzen

Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im März trotz der Finanzturbulenzen überraschend aufgehellt, wozu sowohl Lagebeurteilung als auch Geschäftserwartungen beitrugen. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 93,3 (Februar: 91,1) Punkte. Es war der fünfte Anstieg in Folge. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen Rückgang auf 90,9 Punkte prognostiziert. Der Index der Lagebeurteilung erhöhte sich auf 95,4 (93,9) Punkte. Volkswirte hatten einen Anstieg auf 94,1 Punkte prognostiziert. Der Index der Geschäftserwartungen stieg auf 91,2 (88,4) Punkte, den höchsten Wert seit Februar 2022. Erwartet worden waren 88,0 Punkte.

Deka: Ifo-Index noch nicht von Bankenstress beeinflusst

Der unerwartete Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas im März erklärt sich nach Einschätzung von Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater auch damit, dass "die jüngsten Schlagzeilen aus dem Finanzsektor noch keinen Eingang in die jüngste Ifo-Umfrage" gefunden haben. "Der mit dem historischen Zinsanstieg verknüpfte Bankenstress wird allerdings noch eine Weile anhalten und vor allem negative Folgen für die Konjunktur nach sich ziehen", schreibt Kater in einem Kommentar. Die bislang in Deutschland und in den USA ausgebliebene Rezession sei womöglich bloß auf später im Jahr verschoben.

VP Bank: Deutschland steuert auf milde Rezession zu

Der Ifo-Geschäftsklimaindex befindet sich nach Aussage von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, auch nach fünf Anstiegen in Folge noch auf Rezessionsniveau. "Doch die gute Nachricht ist, dass ein deutlicher Rückgang des Bruttoinlandsprodukts nicht gefürchtet werden muss", schreibt Gitzel in einem Kommentar. Die deutsche Wirtschaft werde eine milde Rezession durchlaufen, doch die Signale würden in Richtung des zweiten Halbjahres immer deutlicher auf Erholung gestellt.

Commerzbank: Deutsches BIP sinkt im 2H trotz Ifo-Anstiegs

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer rechnet damit, dass das deutsche Bruttoinlandsprodukt (BIP) im zweiten Halbjahr sinken wird - trotz des unerwarteten Anstiegs des Ifo-Geschäftsklimaindex im März. Krämer schreibt in einem Kommentar: "Dieser Anstieg des Geschäftsklimas verbessert zweifellos die Aussichten für das zweite Quartal. Aber für die zweite Jahreshälfte erwarten wir ein gewisses Schrumpfen der deutschen Wirtschaft."

ING: Finanzturbulenzen stören Wirtschaft vorerst nicht

Die jüngsten Stimmungsindikatoren zeigen nach Aussage von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski, dass die Finanzmarktturbulenzen vorerst eingedämmt sind und sich nicht auf die Realwirtschaft auswirken. "Während der ZEW-Index, der von Finanzanalysten ausgefüllt wird, fiel, stiegen die Einkaufsmanagerindizes und nun auch der Ifo-Index", schreibt Brzeski in einem Kommentar zum unerwarteten Ifo-Anstieg im März.

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen verlangsamt sich im Februar

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im Februar verlangsamt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 5,7 (Januar: 6,1) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs um 3,2 (3,6) Prozent, darunter das der Kredite für den Hauskauf um 3,7 (3,9) Prozent und das der Konsumentenkredite um 2,9 (3,1) Prozent.

Nagel: EZB wird Geldpolitik weiter entschlossen normalisieren

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird nach Aussage von EZB-Ratsmitglied Joachim Nagel von Sitzung zu Sitzung über seine Geldpolitik entscheiden. Gleichwohl rechnet Nagel aber mit mehr Zinserhöhungen, wie er laut veröffentlichtem Redetext zum 100. Jubiläum des Badischen Gemeinde-Versicherungs-Verbands sagte. "Es wird noch wichtiger, dass wir über weitere geldpolitische Schritte von Sitzung zu Sitzung entscheiden, im Lichte der wirtschaftlichen und finanziellen Entwicklung. Seien Sie aber versichert, dass wir auf dem Weg der geldpolitischen Normalisierung weiter entschlossen voranschreiten werden, bis wir die Inflation eingefangen haben und Preisstabilität wiederhergestellt ist", sagte Nagel demnach.

Faeser fordert Gewerkschaften im Tarifkonflikt zu Zugeständnissen auf

Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat angesichts des bundesweiten Streiks die Gewerkschaften im Tarifkonflikt zur Rückkehr an den Verhandlungstisch und Zugeständnissen aufgefordert. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass man bald zu einer Lösung kommen werde. Man habe im öffentlichen Dienst ein "gutes Angebot" vorgelegt. Sie erwarte nun, dass die Gewerkschaften von ihren hohen Forderungen der Arbeitgeberseite nun auch "ein Stück" entgegenkommen, wie Faeser vor der dritten Tarifrunde für den öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen betonte.

HDE: Ostern bringt dem Einzelhandel 2,2 Milliarden Euro Umsatz

Im diesjährigen Ostergeschäft rechnet der Handelsverband Deutschland (HDE) mit einem Umsatz von 2,2 Milliarden Euro im Einzelhandel in Deutschland. Insgesamt planten nach einer vom HDE beauftragten bevölkerungsrepräsentativen Umfrage unter knapp über 1.000 Verbraucherinnen und Verbrauchern mehr als 40 Prozent der Menschen in Deutschland, gezielt Geld rund um das Osterfest auszugeben. "Ostern ist ein wichtiger Umsatzimpuls für viele Handelsunternehmen. Gerade bei Lebensmitteln greifen dann viele Verbraucherinnen und Verbraucher zu entsprechender Ware", erklärte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.

Gewerkschaft in Israel ruft wegen geplanter Justiz-Gesetze zu Generalstreik auf

Zur Unterstützung der landesweiten Massenproteste in Israel gegen die von der Regierung geplante Justizreform hat die größte israelische Gewerkschaft zu einem sofortigen "Generalstreik" aufgerufen. "Ich rufe zu einem Generalstreik auf", sagte der Chef der Gewerkschaft Histadrut, Arnon Bar-David, in einer im Fernsehen übertragenen Pressekonferenz. "Wenn diese Pressekonferenz endet, steht der Staat Israel still", sagte der Gewerkschaftschef.

