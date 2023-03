Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Enria: Europäische Bankenregulierung nicht härter als die der USA

EZB-Bankenaufsichtschef Andrea Enria hat der Wahrnehmung widersprochen, dass europäische Banken härter als US-Banken reguliert werden. Enria sagte in einer Handelsblattkonferenz laut veröffentlichtem Redetext, zwar hätten die US-Behörden 2018 kleine und mittelgroße Banken vom Regelwerk des Baseler Ausschusses ausgenommen, doch gelte das nicht für die großen, global tätigen und systemrelevanten Institute (G-SIBs), deren Geschäftsmodell eher mit den europäischen vergleichbar seien.

EZB will Rückstellungen für Klimarisiken von Unternehmensanleihen bilden

Die Europäische Zentralbank (EZB) sieht ihre eigene Bilanz von Klimarisiken beeinflusst und will Vorkehrungen zu deren Begrenzung treffen. Wie die EZB im Ergebnis eines Klimastresstests mitteilte, will sie den Klimawandel in ihre eigenen Risikobewertungs- und Vorsorgemodelle integrieren und "im Laufe der Zeit finanzielle Puffer aufbauen".

BoE-Gouverneur mahnt zur Wachsamkeit nach Bankenbeben

Der Gouverneur der Bank of England (BoE), Andrew Bailey, hat nach dem Zusammenbruch der Silicon Valley Bank und der Krise um die Credit Suisse zur Wachsamkeit gemahnt. "Ich glaube nicht, dass irgendetwas davon Stress im britischen Bankensystem verursacht hat", erklärte Bailey vor einem Parlamentsausschuss. "Ich glaube nicht, dass wir uns in der gleichen Situation wie 2007 bis 2008 befinden. Wir befinden uns an einem ganz anderen Ort. Aber wir müssen sehr wachsam sein."

Bewegung in festgefahrener Tarifrunde für Bund und Kommunen

In den festgefahrenen Tarifverhandlungen für die 2,4 Millionen Angestellten des Bundes und der Kommunen gibt es offenbar Bewegung. Die Spitzenvertreter der Gewerkschaften sowie von Bund und Kommunen traten am Dienstag in Potsdam in kleiner Runde zusammen, um die Tarifgespräche vom Montag fortzusetzen. Zuvor hatten die kommunalen Arbeitgeber bei einer internen Zusammenkunft über eine mögliche Nachbesserung des Arbeitgeberangebots beraten.

Studie: Deutschlands Gasleitungen bereit für Wasserstoff

Die im deutschen Gasnetz verbauten Stahlrohrleitungen sind laut einer Studie des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW) für den Transport von Wasserstoff geeignet. Sie weisen demnach keine Unterschiede in Bezug auf die grundsätzliche Eignung für den Transport von Wasserstoff gegenüber Erdgas auf. Sowohl betriebsbedingte Alterung als auch die geforderte Bruchzähigkeit entsprächen den Erwartungen an eine Dekaden überdauernde, sichere Verfügbarkeit, so das Ergebnis des Forschungsprojekts.

Baerbock bezeichnet Klimakrise als "größte Sicherheitsaufgabe des Jahrhunderts"

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat zu einer "rasanten" Beschleunigung der Energiewende weltweit aufgerufen. Die Klimakrise sei "die größte Sicherheitsaufgabe unseres Jahrhunderts", sagte Baerbock bei der Eröffnung des Berlin Energy Transition Dialogue (BETD). Die "globale Sicherheit" hänge davon ab, "wie schnell wir von fossilen Energien wegkommen", fügte die Ministerin hinzu.

Bundesregierung will Waffenhilfe für Ukraine kräftig erhöhen

Die Bundesregierung plant eine kräftige Aufstockung der Militärhilfe für die Ukraine. Dafür will der Haushaltsausschuss in seiner Sitzung am Mittwoch zusätzliche Mittel in Höhe von 12 Milliarden Euro billigen, wie die Nachrichtenagentur AFP am Dienstag aus dem Ausschuss erfuhr. Verwendet werden solle das Geld für direkte Waffenlieferungen an die Ukraine sowie für die Wiederbeschaffungen für die Bundeswehr , deren Bestände durch Lieferungen an die Ukraine dezimiert sind.

Griechenland wählt am 21. Mai neues Parlament

Nach der Zugkatastrophe mit 57 Toten und den dadurch ausgelösten Protesten gegen die Regierung wird in Griechenland am 21. Mai ein neues Parlament und damit auch eine neue Regierung gewählt. "Das Land und seine Bürger brauchen klare Horizonte", sagte der griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis und verkündete den Wahltermin.

EU-Einigung für einheitlichen Ausbau von Ladestellen für E-Autos

In der EU soll die Ladeinfrastruktur für Elektroautos stark und einheitlich ausgebaut werden. Vertreter des EU-Parlaments und der Mitgliedstaaten einigten sich in der Nacht zum Dienstag auf entsprechende Vorgaben für die kommenden Jahre. Demnach soll es bis 2026 auf den zentralen Verkehrsachsen der Union, den transeuropäischen Verkehrsnetzen (TEN-T), mindestens alle 60 Kilometer eine Lademöglichkeit geben.

Russlands Erdöllieferungen nach Indien drastisch erhöht

Russland hat vor dem Hintergrund westlicher Sanktionen seine Erdöllieferungen nach Indien im vergangenen Jahr drastisch erhöht. Die Exporte in das asiatische Land seien 2022 rund 22 mal höher gewesen, sagte Vize-Regierungschef und Energieminister Alexander Nowak nach Angaben russischer Nachrichtenagenturen. "Die meisten unserer Energierohstoffe wurden auf andere Märkte umgeleitet, Märkte freundlicher Staaten", sagte er demnach.

China vergibt mehr Darlehen entlang der "Neuen Seidenstraße"

Chinas Nothilfe für Kreditnehmer im Rahmen des Infrastrukturprojekt "Belt and Road Initiative" - oder "Neue Seidenstraße" - ist stark gestiegen, während die Regierungen in diesen Ländern mit einer hohen Schuldenlast zu kämpfen haben. Das Ausmaß von Chinas oft undurchsichtiger Hilfe für in Not geratene Kreditnehmer bedeutet, dass Peking effektiv ein neues System für internationale Rettungskredite geschaffen hat, das neben dem Internationalen Währungsfonds und anderen westlichen Institutionen existiert, geht aus einer neuen von der Weltbank veröffentlichte Studie hervor.

