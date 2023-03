Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Private Banken sehen Stagnation 2023 und 1,3 Prozent Wachstum 2024

Die Chefvolkswirte der privaten Banken erwarten, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr auf Vorjahresniveau verharrt und im kommenden Jahr moderat wächst. In ihrer neuen Konjunkturprognose sagten sie für 2023 Stagnation und für 2024 ein Wachstum des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,3 Prozent voraus, wie der Bundesverband deutscher Banken mitteilte.

DIW: Wirtschaft dürfte Zwischentief im Winter schnell überwinden

Die deutsche Wirtschaft wird nach Ansicht des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) ihr Zwischentief im Winter schnell hinter sich lassen. Zwar sei mit einer technischen Rezession zu rechnen, aber fundamental sehe es für die deutsche Wirtschaft besser aus. Nach DIW-Berechnungen hat sich das Konjunkturbarometer im März etwas verschlechtert. Es liegt nun bei 92,1 Punkten und damit um 1,5 Punkte niedriger als im Februar.

IAB-Arbeitsmarktbarometer zeigt positiven Beschäftigungsausblick

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) rechnet für die nächsten Monate mit einer positiven Entwicklung des deutschen Arbeitsmarkts. Das vom IAB erhobene Arbeitsmarktbarometer steigt im März um 0,3 Punkten auf 103,4 Punkte und bleibt damit deutlich über der neutralen Marke von 100. Auch das europäische Barometer verzeichnet erneut einen Anstieg: Es liegt mit 101,8 Punkten wieder deutlich über der neutralen Marke von 100 Punkten. "Der Arbeitsmarkt zieht weiter an, die Wirtschaft lässt die Energiekrise Schritt für Schritt hinter sich", erklärte Enzo Weber, Leiter des IAB-Forschungsbereichs "Prognosen und gesamtwirtschaftliche Analysen".

EZB/Lane: 5,3 Prozent Lohnzuwachs in diesem Jahr sind okay

Die Europäische Zentralbank (EZB) findet das Ausmaß der Lohnerhöhungen im Euroraum nach den Worten von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane derzeit "im Großen und Ganzen recht fair", will sie aber im Auge behalten. In einem Interview mit der Wochenzeitung "Zeit" wies Lane darauf hin, dass die EZB mit einem Inflationsrückgang auf 2,8 Prozent bis Ende dieses Jahres und mit einem weiteren Rückgang in Richtung 2 Prozent rechne.

Kazimir: EZB sollte Zinsen langsamer erhöhen

Die Europäische Zentralbank (EZB) sollte ihre Zinserhöhungen nach Ansicht von EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir fortführen - allerdings mit geringerem Tempo. "Ich persönlich denke, dass wir nicht nachlassen sollten, wenn sich das Basisszenario nicht wesentlich ändert", sagte der Gouverneur der slowakischen Zentralbank laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg und ergänzte: "Wir sollten die Zinserhöhung fortsetzen, aber vielleicht in einem langsameren Tempo."

Habeck: Müssen Klimaprobleme trotz schwieriger Debatten auch lösen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat angesichts der fortschreitenden Erderwärmung die politische Führung dazu aufgerufen, die Probleme nicht nur zu bestaunen, sondern sie trotz schwieriger Debatten auch zu lösen. Die bis vergangenes Jahr gewährten staatlichen Subventionen für den Einbau von Gasheizungen bezeichnete er als "dumm". Angesichts der 2022 drohenden Energiekrise und der notwendigen Schritte zum verbesserten Klimaschutz sei es schwer verständlich, dass man den Einbau von Heizungen, die mit fossilen Energien betrieben werden, nicht nur erlaubt, sondern gefördert habe.

Grünen-Chefin Lang verteidigt Fortschritte im Koalitionsausschuss

Die Grünen-Vorsitzende Ricarda Lang hat die Ergebnisse des Koalitionsausschusses gegen Kritik auch aus den eigenen Reihen verteidigt. "Wir müssen uns fragen, wie würde das Ergebnis aussehen, wenn die Grünen nicht in der Regierung wären", sagte sie im ARD-Morgenmagazin. Es sei "gut und wichtig" gewesen, dass die Koalition nach harten Verhandlungen zu einem Ergebnis gekommen sei. Was zum Klimaschutz im Beschluss enthalten sei, reiche nicht, räumte sie aber ein. "Vor allem beim Verkehr bleibt eine große Lücke, wenn es um die Reduktion von CO2 geht."

Unions-Fraktionsvize Jung "in Teilen fassungslos" über Koalitions-Ergebnis

Unions-Fraktionsvize Andreas Jung (CDU) hat sich entsetzt über die Ergebnisse des Koalitionsausschusses gezeigt. "Ich bin nicht nur enttäuscht, ich bin in Teilen fassungslos", sagte Jung im ARD-Morgenmagazin. Lange diskutierte Streitfragen seien zum Teil ausgeklammert worden, so sei nichts zum Haushalt oder zur Kindergrundsicherung beschlossen worden, monierte er. Bei der Heizungsfrage gebe es "nur Allgemeinplätze", aber keine Antworten. "Und jetzt wird auch noch das Klimaschutzgesetz aufgeweicht", beklagte Jung.

Dobrindt: Koalition hat sich nur auf "kleine gemeinsame Nenner" verständigt

Der CSU-Landesgruppenchef im Bundestag, Alexander Dobrindt, hat das Ergebnis des Koalitionsausschusses kritisiert. "Das ist kein Wumms, das ist schon gar kein Doppelwumms. Das ist, glaube ich, nicht mal ein Wümmschen, sondern man hat sich hier offensichtlich auf kleine gemeinsame Nenner verständigt", sagte Dobrindt am Mittwoch in der Sendung "Frühstart" von RTL/ntv. Ein Eindruck sei, "dass die Grünen ziemlich gerupft aus dieser Veranstaltung rausgehen".

Sozialverbände kritisieren Schweigen der Koalition zu Kindergrundsicherung

Sozialverbände kritisieren, dass die Ampel-Parteien nach ihrem Koalitionsausschuss keinerlei Aussagen zur Zukunft der Kindergrundsicherung getroffen haben. "Die 'Ampel' vertagt die Zukunft der Kinder auf den Sankt Nimmerleinstag", erklärte der Präsident des Kinderschutzbundes, Heinz Hilgers am Mittwoch in Berlin. Die Einführung der Kindergrundsicherung, mit der bestehende familienpolitische Leistungen zusammengeführt und ausgebaut werden sollen, brauche einen längeren zeitlichen Vorlauf, mahnte er.

Baugewerbe begrüßt Einigung im Koalitionsausschuss

Der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa, hat die Ergebnisse des Koalitionsausschusses positiv gewertet. "Es ist gut, dass der Ampelausfall heute stellenweise behoben wurde und der Verkehr wieder fließen kann - und zwar auf Straße und Schiene", sagte er. Angesichts der Mammutaufgaben im Verkehrsbereich brauche man dringend schnellere und schlankere Planungsabläufe. "Die Schiene dabei gegen die Straße auszuspielen, hätte unseren Wirtschaftsstandort lahmgelegt", erklärte Pakleppa.

Ifo-Chef begrüßt Heizungsbeschlüsse der Koalition

Der Chef des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung, Clemens Fuest, hat die Heizungsbeschlüsse der Regierungskoalition begrüßt. "Bei den Heizungen ist es richtig, auf Verbote zu verzichten", sagte Fuest der Rheinischen Post. "Zugleich ist zu bedenken, dass der Einsatz klimaneutraler Heizungen bei Neuanschaffungen tendenziell günstiger ist als der Austausch vorhandener, funktionierender Heizungen." Man könne neue Heizungen zusätzlich fördern, etwa durch Zuschüsse. "Die Beschlüsse drängen dirigistische Teile der bisherigen Klimapolitik wie sektorspezifische Reduktionsziele oder die Vorgabe bestimmter Technologien zurück", betonte Fuest. Das reduziere die Kosten des Klimaschutzes erheblich und erhöhe die Chance, "dass die Bevölkerung den Weg mitgeht".

Bahnchef: Ergebnisse des Koalitionsausschusses sind gute Nachrichten

Der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Bahn, Richard Lutz, hat das Ergebnis des Koalitionsausschusses begrüßt, "den Investitionsstau beim deutschen Schienennetz entschlossen abzubauen". Das teilte die Bahn mit. "Die Entscheidungen sind eine wirkliche Weichenstellung für das Schienennetz der Zukunft", erklärte Lutz. Jetzt seien die Voraussetzungen geschaffen, gemeinsam mit den Partnern aus Branche und Industrie die veraltete und störanfällige Schieneninfrastruktur konsequent zu modernisieren und zu digitalisieren.

Tarifrunde für Bund und Kommunen wird am Nachmittag fortgesetzt

Die dritte Tarifrunde für die 2,4 Millionen Angestellten von Bund und Kommunen soll am Mittwochnachmittag fortgesetzt werden. Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD), die für den Arbeitgeber Bund verhandelt, nehme zuvor andere Termine in Berlin wahr, hieß es aus Verhandlungskreisen in Potsdam. Die dritte Verhandlungsrunde hatte am Montag begonnen und soll voraussichtlich in der Nacht zum Donnerstag beendet werden.

Taiwans Präsidentin reist in die USA und nach Zentralamerika

Im Bemühen um diplomatische Verbündete ist Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen zu einer zehntägigen Reise in die USA und Zentralamerika aufgebrochen. "Äußerer Druck wird unsere Entschlossenheit, global zu agieren, nicht beeinträchtigen", sagte Tsai vor dem Abflug. "Wir sind ruhig und zuversichtlich. Wir werden nicht nachgeben und wir werden (andere) nicht provozieren."

+++ Konjunkturdaten +++

Schweden März Verbrauchervertrauen 62,8 (Feb: 61,1)

Schweden März Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 58,5

