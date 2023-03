Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Inflation im März niedriger als erwartet

Der Inflationsdruck im Euroraum hat im März deutlicher als erwartet abgenommen, was fast ausschließlich an einem Basiseffekt bei den Energiepreisen lag. Laut Mitteilung von Eurostat stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,9 Prozent und lagen um 6,9 (Februar: 8,5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten Raten von 1,2 und 7,1 Prozent prognostiziert.

VP Bank: Unangenehme Nachrichten für die EZB

Der unerwartet deutliche Rückgang der Inflation im Euroraum im März ist nach Aussage von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der liechtensteinischen VP Bank, "mit Haken und Ösen versehen". "Die Kerninflationsrate steigt im März nämlich von 5,6 auf 5,7 Prozent. Aus dieser Perspektive kann von nachlassendem Teuerungsdruck nämlich keine Rede sein", schreibt Gitzel in einem Kommentar. Das Inflationsgeschehen erfasse immer mehr den Dienstleistungssektor - darunter vor allem den Hotel- und Gaststättensektor und die Tourismus- und Veranstaltungsbranche, was mit dem Konsumverhalten erklärbar sei.

Deka: "Bodensatz" der Euroraum-Inflation bleibt eine Weile

Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater rechnet mit einer hartnäckigen Inflation im Euroraum. Man sollte nicht kleinreden, dass sich Energiepreise und Lieferkettenprobleme wieder deutlich beruhigt hätten, schwieriger werde es aber mit den hartnäckigen Preissteigerungen, die etwa durch die starken Lohnsteigerungen weiter angefacht worden seien, schreibt Kater in einem Kommentar zu den Verbraucherpreisdaten für März.

Commerzbank: Unterliegende Euroraum-Inflation steigt

Commerzbank-Volkswirt Christoph Weil rechnet damit, dass der unterliegende Inflationsdruck im Euroraum in den nächsten Monaten weiter zunehmen wird. "Die Kernteuerungsrate dürfte erst im Juli den Hochpunkt erreichen und auch danach nur langsam zurückgehen", schreibt Weil in einem Kommentar zu den Verbraucherpreisdaten für März.

Eurozone -Arbeitslosenquote im Februar auf Allzeittief von 6,6 Prozent

Die Arbeitslosigkeit in der Eurozone ist im Februar auf dem Rekordtief geblieben. Wie die europäische Statistikbehörde Eurostat mitteilte, verharrte die Arbeitslosenquote auf dem revidierten Vormonatsniveau von 6,6 Prozent. Vorläufig war für Januar ein Wert von 6,7 Prozent gemeldet worden. Das Allzeittief von 6,6 Prozent wurde im Oktober 2022 verzeichnet. Die europäischen Statistiker hatten im Herbst die niedrigste Erwerbslosigkeit in den Euro-Ländern seit Beginn ihrer Aufzeichnungen vor 25 Jahren verzeichnet.

Deutsche Arbeitslosenzahl steigt im März stärker als erwartet

Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist im März deutlicher als erwartet gestiegen. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, erhöhte sich die saisonbereinigte Arbeitslosenzahl gegenüber dem Vormonat um 16.000, nachdem sie im Februar um revidiert 6.000 (vorläufig: 2.000) zugenommen hatte. Die Arbeitslosenquote stieg auf 5,6 (Februar: 5,5) Prozent. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg der Arbeitslosenzahl um nur 1.000 prognostiziert und eine unveränderte Quote von 5,5 Prozent.

Regierung: Noch keine Entscheidung über Vorstellung von Budget-Eckwerten

Nach Angaben von Regierungssprecher Steffen Hebestreit ist noch nicht darüber entschieden, ob Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vor dem im Juni geplanten Kabinettsbeschluss zum Budgetentwurf 2024 noch Eckwerte dazu vorstellen wird. "Die Bundesregierung wird einen Haushalt vorlegen", betonte Hebestreit bei einer Pressekonferenz. "Ob es in einem vorigen Schritt die Eckwerte geben wird oder nicht, das ist im Augenblick nicht entschieden." Die beteiligten Ministerinnen und Minister würden nach seiner Einschätzung mit Lindner in Gespräche einsteigen.

Lukaschenko ruft zu Waffenruhe "ohne Vorbedingungen" auf

Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hat zu einer Waffenruhe "ohne Vorbedingungen" in der Ukraine aufgerufen. "Es muss jetzt aufhören, bevor es noch weiter eskaliert", sagte Lukaschenko in einer Rede an die Nation. "Alle territorialen Fragen, Wiederaufbau, Sicherheit und andere Themen sollten und können am Verhandlungstisch geklärt werden", sagte der enge Vertraute des russischen Präsidenten Wladimir Putin . Lukaschenko sprach von einem "Risiko", dass er mit der Forderung nach einem Ende der Kampfhandlungen eingehe, ohne auf Einzelheiten einzugehen. Gleichzeitig warf der belarussische Präsident den "USA und ihren Satelliten" vor, einen "umfassenden Krieg" in der Ukraine entfesselt zu haben.

Kreml schließt Ende seiner "Militäroperation" in der Ukraine aus

Der Kreml hat ein Ende seiner Offensive in der Ukraine trotz eines Appells zur Waffenruhe aus Belarus ausgeschlossen. "Nichts hat sich geändert: Die militärische Spezialoperation geht weiter, weil es das einzige Mittel ist, die von unserem Land gesteckten Ziele zu erreichen", erklärte Pressesprecher Dmitri Peskow. Der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko hatte zuvor zu einer Waffenruhe "ohne Vorbedingungen" in der Ukraine aufgerufen.

Italien/Verbraucherpreise März vorl. -0,3% gg Vm, +7,7% gg Vj

