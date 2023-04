Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Euroraum-Industrie-PMI sinkt im März - Produktion steigt aber

Die Aktivität im verarbeitenden Gewerbe des Euroraums hat sich im März in etwa wie erwartet verringert, wobei die Industrieproduktion zunahm. Der von S&P Global ermittelte Einkaufsmanagerindex (PMI) sank in zweiter Veröffentlichung auf 47,3 (Februar: 48,5) Punkte. Volkswirte hatten eine Bestätigung der in erster Veröffentlichung gemeldeten 47,1 Punkte prognostiziert. Hauptursache für den Rückgang des PMI war der Rekordwert beim Index der Lieferzeiten, der in die Berechnung des PMI mit umgekehrtem Vorzeichen einfließt, weil eine Verkürzung von Lieferzeiten normalerweise als ein Anzeichen für eine rückläufige Nachfrage interpretiert wird.

S&P Global: Deutsche Industrie zeigt im März nachlassenden Schwung

Die Aktivität in der deutschen Industrie ist im März stärker als im Vormonat gesunken. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 44,7 von 46,3 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 44,4 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 44,4 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

HDE: Erholung der deutschen Verbraucherstimmung gerät ins Stocken

Die Erholung der Verbraucherstimmung ist in Deutschland ins Stocken geraten. Nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) schwächt im April die weiterhin hohe Inflationsrate und die konjunkturelle Unsicherheit die Erholung der Verbraucherstimmung ab. Das HDE-Konsumbarometer verharrt im April nahezu auf dem Niveau vom Vormonat und erreicht 93,33 nach 93,19 im März.

Habeck will Ukraine mit Besuch Hoffnung auf Wiederaufbau machen

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck ist mit einer Wirtschaftsdelegation am Morgen in Kiew eingetroffen. Zusammen mit den Vertretern aus der deutschen Wirtschaft will Habeck der Ukraine Hoffnung machen, dass es nach dem Krieg einen Wiederaufbau des Landes geben wird. "Der Sinn dieser Reise ist, dass die Ukraine einen klares Zeichen kriegt, dass wir daran glauben, dass sie siegreich sein wird, dass sie wiederaufgebaut wird, dass es ein Interesse von Europa gibt, nicht nur in der Not zu unterstützen, sondern dass die Ukraine auch ein wirtschaftlich starker Partner in der Zukunft sein wird", sagte Habeck vor Kameras in Kiew.

Polen kündigt Selenskyj-Besuch in Warschau für Mittwoch an

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wird polnischen Angaben zufolge am Mittwoch Warschau besuchen. "Dies ist ein offizieller Besuch, aber es wird auch einen öffentlichen Teil geben", sagte der Chef des Büros für internationale Politik im Präsidialamt, Marcin Przydacz, am Montag dem Radiosender RMF FM. Demnach wird Selenskyj sich auch mit in Polen lebenden Ukrainern treffen.

Kanzler Scholz zu erstem Besuch in Rumänien eingetroffen

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist am Montag zu seinem ersten Besuch seit Amtsantritt in Rumänien eingetroffen. Wichtigstes Thema seiner Gespräch mit den Spitzen von Staat, Regierung und Parlament in der Hauptstadt Bukarest dürfte der Krieg im Nachbarland Ukraine sein. Am Nachmittag steht ein Dreiergipfel auf dem Programm: Teilnehmen werden Scholz, Rumäniens Präsident Klaus Iohannis und die Präsidentin der Republik Moldau, Maia Sandu. Die frühere Sowjetrepublik sieht sich russischen Destabilisierungsversuchen ausgesetzt.

Bundesregierung will keine Budget-Eckwerte vorlegen - Budget erst im Juni

Die Bundesregierung wird keine Eckpunkte für den Bundeshaushalt 2024 aufstellen. Nach Angaben des Bundesfinanzministeriums soll stattdessen der Finanzplan lediglich am 21. Juni mit dem geplanten Kabinettsbeschluss zum Budgetentwurf 2024 vorgelegt werden. Die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann betonte, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) damit kein gravierendes Problem habe.

Deutsche Cybersicherheitsbehörde setzt Huawei-Technik ein

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) setzt einem Bericht zufolge intern Technik des umstrittenen chinesischen Konzerns Huawei ein. Das BSI setze etwa einen LTE-Router von Huawei für externe Präsentationen über eine offene Internetverbindung ein, berichtete das Handelsblatt unter Berufung auf die Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Unions-Bundestagsfraktion.

Berliner CDU und SPD planen in neuer Koalition unbefristetes 29-Euro-Ticket

Die Berliner CDU und SPD wollen in einer neuen Koalition das 29-Euro-Ticket unbefristet fortsetzen. "Mit einem unbefristeten 29-Euro-Ticket für alle und einem Sozialticket für 9 Euro wollen wir den ÖPNV als klimafreundliches Fortbewegungsmittel noch attraktiver machen", hieß es in dem am Montag vorgestellten Koalitionsvertrag.

VDA: Autoindustrie investiert bis 2027 weltweit über 250 Mrd Euro in F&E

Die deutsche Automobilindustrie will von 2023 bis 2027 weltweit über 250 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung (F&E) investieren und damit mehr als bislang erwartet. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt nach Angaben des Verbands der Automobilindustrie (VDA) auf der Transformation der Industrie und der Elektromobilität samt Batterietechnik, autonomes Fahren sowie Digitalisierung . Bislang hatte der VDA für den Zeitraum 2022 bis 2026 weltweiten FuE-Investitionen der deutschen Automobilindustrie in Höhe von etwa 220 Milliarden Euro erwartet.

FRANKREICH

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe März 47,3 (2. Veröff.)

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe März PROG: 47,7

Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Feb war 47,4

GROßBRITANNIEN

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe März 47,9

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe März PROG: 48,0

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Feb war 49,3

ITALIEN

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe März 51,1

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe März PROG: 51,0

Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Feb bei 52,0

