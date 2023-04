Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

FSB prüft nach jüngsten Bankturbulenzen Regulierung

Der Financial Stability Board will nach dem Scheitern zweier US-Banken und der staatlich organisierten Übernahme von Credit Suisse durch UBS prüfen, ob die nach der Finanzkrise eingeführten Regeln für die Überwachung und Abwicklung von Banken noch ausreichen. In einem Brief an die Finanzminister und Notenbankgouverneure der 20 wichtigsten Industrie- und Schwellenländer schreibt FSB-Chef Klaas Knot: "Zwar haben die nach der globalen Finanzkrise 2008 ergriffenen Maßnahmen dazu beigetragen, den Bankensektor als Ganzes schockresistentner zu machen, doch halten die jüngsten Ereignisse für die Aufsichtsbehörden wichtige Lehren bereit, auch in Bezug auf den Aufsichts- und Abwicklungsrahmen."

EZB: Höhere Eigenkapitalquoten im 4Q - notleidende Kredite stabil

Der Zustand der direkt von der Europäischen Zentralbank (EZB) überwachten Großbanken des Euroraums hat sich im vierten Quartal 2022 insgesamt verbessert. Laut Mitteilung der EZB stiegen die Eigenkapitalausstattung und die Gewinne gegenüber dem Vorquartal, während der Anteil notleidender Kredite stagnierte und auf den Vorstufen abnahm. Demnach stieg die CET1-Eigenkapitalquote auf 15,3 (Vorquartal: 14,7) Prozent, nachdem sie im Vorjahresquartal bei 15,6 Prozent gelegen hatte.

Große US-Banken erhöhen ihre Reserven - Agentur

Nach ihrem Beitrag zur Stabilisierung der US-Regionalbank First Republic bauen die großen US-Banken einem Agenturbericht zufolge ihre Reserven aus. Wie Bloomberg berichtet, legen JP Morgan, Wells Fargo, Citigroup und Bank of America jeweils 100 Millionen US-Dollar zurück. Keine der Banken reagierte unmittelbar auf eine Bitte um eine Stellungnahme.

Ifo-Institut: Etwas weniger Firmen wollen ihre Preise erhöhen

Etwas weniger Unternehmen planen nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung in den nächsten drei Monaten, ihre Preise zu erhöhen. Die Ifo-Preiserwartungen sanken für die Gesamtwirtschaft im März auf 27,2 Punkte, nach saisonbereinigt korrigierten 29,2 Zählern im Februar, wie aus der aktuellen Umfrage des Instituts hervorgeht. Das war laut den Angaben der sechste Rückgang in Folge. "Die Unternehmen haben einen Großteil ihrer gestiegenen Kosten bereits an die Kunden weitergegeben, gleichzeitig hat die Nachfrage nachgelassen. Damit dürfte die Inflation in den kommenden Monaten langsam zurückgehen", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

Lindner: Wachstum durch bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen verstärken

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat nach der vom Internationalen Währungsfonds (IWF) gestellten Prognose einer Rezession in Deutschland bessere wirtschaftliche Rahmenbedingungen angemahnt. "Was mich besorgt, ist, dass unsere wirtschaftliche Entwicklung nicht so gut ist, wie sie sein könnte", sagte Lindner in einem Videostatement auf dem Flug zur Frühjahrstagung des IWF in Washington, das das Finanzministerium am Morgen auf seiner Internetseite veröffentlichte.

Haus & Grund warnt vor Verkaufswelle privater Vermieter wegen Wärmewende

Der Eigentümerverband Haus & Grund hat angesichts deutlich steigender Kosten für Vermieter wegen der geplanten Wärmewende vor einem wachsenden Einfluss großer Wohnungskonzerne und ausländischer Immobilien-Investoren in Deutschland gewarnt. Verbandspräsident Kai Warnecke sagte der Bild-Zeitung, viele private Vermieter würden sich die höheren Kosten "nicht leisten können und ihre Häuser verkaufen müssen". Deutschland drohe "zum Schnäppchen-Paradies für große Wohnungskonzerne und ausländische Investoren zu werden".

US-Regierung plant sehr strenge Abgasregeln für neue Autos

Die US-Regierung will die Vorgaben für Emissionen von Neuwagen erheblich verschärfen. Die US-Umweltschutzagentur (EPA) schlug am Mittwoch entsprechende neue Emissionsgrenzwerte vor, die den Ausbau der E-Mobilität ankurbeln sollen. Ziel ist es demnach, dass bis 2032 zwei Drittel der Neuwagen in den USA elektrisch betrieben werden.

USA nehmen WTO-Fischereiabkommen offiziell an

Als eine der ersten großen Fischereinationen haben die USA ein von der Welthandelsorganisation (WTO) beschlossenes Abkommen im Kampf gegen die Überfischung offiziell angenommen. WTO-Generaldirektorin Ngozi Okonjo-Iweala sprach nach dem Schritt am Dienstag von einem "starken Zeichen der Unterstützung" für die Arbeit der WTO hin zu mehr Nachhaltigkeit in den Meeren. So komme das Abkommen einem Inkrafttreten immer näher.

Regierung einigt sich auf Eckpunkte für Cannabis-Legalisierung

In Deutschland sollen künftig 25 Gramm Cannabis zum Eigenkonsum und der private Eigenanbau von drei Pflanzen legal werden. Das sehen die entsprechenden Gesetzespläne von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für ein "Zwei-Säulen-Modell" vor, die er bei einer Pressekonferenz mit Landwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) vorstellte. Erwachsene sollen demnach künftig Cannabis in bestimmten Mengen privat oder in nicht-gewinnorientierten Vereinigungen anbauen dürfen sowie im Rahmen eines regionalen Modellvorhabens in lizenzierten Fachgeschäften erhalten können.

Taiwan ruft Frankreich zur Fortsetzung seiner Unterstützung auf

Nach den umstrittenen Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zur China-Politik hat Taiwan an Frankreich appelliert, nicht von seiner Unterstützung für Taipeh abzurücken. Der offizielle taiwanische Vertreter in Paris, Chihchung Wu, sagte am Mittwoch im Sender Radio Classique: "Taiwan braucht Frankreich." Jedes Land habe eine Rolle zu spielen, um einen Krieg mit China zu verhindern. Frankreich sei eine wichtige Stimme "für die Stabilität und den Frieden in der Region".

Chinesische Staatsmedien loben Macrons Taiwan-Äußerungen

Chinesische Staatsmedien haben sich wohlwollend bis begeistert über die im Westen umstrittenen Äußerungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron zu Taiwan und China geäußert. Der Brüsseler Büroleiter der staatlichen Zeitung "China Daily", Chen Weihua, kommentierte am Montag auf Twitter: "Macrons Worte über die strategische Unabhängigkeit der EU und Widerstand gegen einen neuen Kalten Krieg (...) werden sich als brillante Entscheidung herausstellen."

Bundesverfassungsgericht verhandelt im Juni über Verschieben von Geldern in Klimafonds

Das Bundesverfassungsgericht will sich ausführlich mit dem Verschieben von Geldern in den Klimafonds befassen. Am Mittwoch kündigte das Gericht in Karlsruhe an, dass am 21. Juni mündlich über einen Antrag der Unionsfraktion im Bundestag verhandelt werde. Diese wendet sich gegen die Umschichtung von 60 Milliarden Euro an Kreditermächtigungen, die ursprünglich zur Bekämpfung der Pandemiefolgen vorgesehen waren, in den Klima- und Transformationsfonds. (Az. 2 BvF 1/22)

Luftangriff in Myanmar löst international Empörung aus

Ein Luftangriff der in Myanmar regierenden Militärjunta auf eine entlegene Ortschaft, bei dem mindestens 50 Menschen getötet wurden, hat international Entsetzen ausgelöst. Die EU sei "zutiefst schockiert" über "Berichte über die jüngste Gräueltat des Militärregimes", erklärte Nabila Massrali, Sprecherin des EU-Chefdiplomaten Josep Borrell. Das Auswärtige Amt forderte die Junta auf, die "Gewalt gegen das Volk sofort zu beenden". Bei dem Angriff auf das Dorf Pazi Gyi in der Gemeinde Kanbalu in der Region Sagaing seien am Dienstagmorgen mehr als 50 Menschen getötet und dutzende weitere verletzt worden, berichteten der myanmarische Dienst der BBC, die Nachrichtenwebsite "The Irrawaddy" und Radio Free Asia. In der Region gibt es besonders heftigen Widerstand gegen die herrschende Militärjunta.

USA

MBA Market Index Woche per 7. Apr +5,3% auf 229,5 (Vorwoche: 217,9)

MBA Purchase Index Woche per 7. Apr +7,8% auf 179,6 (Vorwoche: 166,6)

MBA Refinance Index Woche per 7. Apr +0,1% auf 477,5 (Vorwoche: 477,2)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

April 12, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)