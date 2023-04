Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB/Schnabel: 50 Basispunkte im Mai nicht ausgeschlossen

EZB-Direktorin Isabel Schnabel will nicht ausschließen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Zinsen im Mai erneut um 50 Basispunkte anheben wird. "Die uns bisher vorliegenden Daten zeigen, dass die Inflation höher und die Wirtschaft widerstandsfähiger ist als erwartet", sagte Schnabel in einem Interview mit Politico. Die EZB werde datenabhängig handeln und das heiße, dass 50 Punkte "nicht vom Tisch" seien.

EZB/Enria: Geschwindigkeit von Abflüssen aus Banken untersuchen

Die Bankenturbulenzen in den USA und der Schweiz rechtfertigen aus Sicht von Andrea Enria, Chef der Bankenaufsicht der Europäischen Zentralbank (EZB), keine Änderung des international vereinbarten Regulierungsrahmens. Enria plädierte in einem von der Nachrichtenagentur Market News organisierten Webcast aber dafür, die Geschwindigkeit von Mittelabflüssen bei den Banken zu untersuchen. "Es ist noch nicht die Frage beantwortet, ob manche Einleger ihre Einlagen schneller abziehen als das in den Modellen vorgesehen ist", sagte Enria.

EZB senkt Frequenz der Dollar-Tender ab 1. Mai

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat zusammen mit anderen Notenbanken beschlossen, die Frequenz ihrer Operationen für die Dollar-Liquiditätsversorgung von täglich wieder auf einmal pro Woche zu reduzieren. Diese Änderung tritt ab 1. Mai 2023 in Kraft, wie die EZB mitteilte. Zur Begründung hieß es, die Finanzierungsbedingungen für US-Dollar hätten sich verbessert.

Felbermayr: EZB gibt 2-Prozent-Ziel bald auf

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihr Inflationsziel von 2 Prozent aus Sicht von Gabriel Felbermayr, Chef des Österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo) zunächst praktisch und später auch offiziell aufgeben. Felbermayr sagte im Interview mit Media Pioneer, dass in der Zentralbank dieses Ziel in Frage gestellt werde. "Ich bin sehr sicher, dass dieses Ziel bald auch offiziell aufgegeben wird", fügte er hinzu.

Bauindustrie: Wohnungsbau befindet sich im freien Fall

Der Wohnungsbau befindet sich nach Einschätzung der Bauindustrie im freien Fall. Der Genehmigungsüberhang der vergangenen Jahre helfe hier nicht mehr weiter, erklärte Tim-Oliver Müller, der Hauptgeschäftsführer des Verbands Bauindustrie. Zuvor hatte das Statistische Bundesamt gemeldet, dass im Vergleich zum Vorjahresmonat der reale, kalenderbereinigte Auftragseingang im Februar um 15,4 Prozent gefallen und der reale Umsatz im Bauhauptgewerbe gegenüber dem Vorjahresmonat um 6,8 Prozent zurückgegangen ist.

HDE will krisenfeste Mietpartnerschaften im Einzelhandel

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat angesichts langfristiger Auswirkungen der aktuellen Krisen auf das Einkaufsverhalten der Verbraucherinnen und Verbraucher auf die Bildung zukunftsfester Mietpartnerschaften zwischen Einzelhandel und Handelsimmobilienwirtschaft gepocht. Beim Handelsimmobilienkongress 2023 in Berlin habe HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth insbesondere vor den Folgen von Indexmieten gewarnt, die für viele Handelsunternehmen existenzbedrohend seien. "Der Markt für Gewerbeimmobilien hat im vergangenen Jahr einen starken Dämpfer erfahren", sagte Genth. "Auch bei Handelsimmobilien ist ein Einbruch zu erkennen, allerdings fällt dieser im Vergleich moderater aus."

BGA: Bei Lieferketten-Richtlinie Rücksicht auf Mittelstand nehmen

Der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA), Dirk Jandura, hat gefordert, bei der in der EU geplanten Lieferketten-Richtlinie müsse Rücksicht auf den Mittelstand genommen werden. "Der Vorschlag der Europäischen Kommission überfordert unsere mittelständisch geprägte Unternehmerschaft völlig", sagte er. Der BGA unterstütze ausdrücklich die Einhaltung und Durchsetzung von Nachhaltigkeitszielen und Menschenrechten entlang der Lieferkette. "Aber der Richtlinienentwurf übertrifft das deutsche Lieferkettengesetz in vielen Anwendungsbereichen und birgt einen enorm hohen bürokratischen Aufwand", warnte Jandura.

CEP: EU-Binnenmarktnotfallinstrument juristisch fragwürdig

Das Centrum für Europäische Politik (CEP) hält den EU-Plan für ein Binnenmarktnotfallinstrument zur Vermeidung von Engpässen bei der Versorgung mit relevanten Waren und Dienstleistungen für in weiten Teilen juristisch angreifbar. "Das Ziel der Kommission ist nachvollziehbar, die Umsetzung allerdings nur bedingt praxistauglich. Existenzielle Notsituationen regelt der Markt immer noch am effizientesten. Andernfalls droht die Gefahr, Lieferengpässe eher noch zu verschärfen", warnte CEP-Ökonom Matthias Kullas. Spätestens, wenn die Kommission bestimmte Waren und Dienstleistungen als strategisch bedeutsam einstufe, werde sich die Nachfrage danach schlagartig erhöhen und so einen Engpass auslösen oder verschärfen.

VCI fordert Änderungen am geplanten EU-Patentpaket

Die chemische Industrie hält die von der EU-Kommission geplante Reform des Patentrechts für verbesserungsbedürftig. Die geplante EU-weite Harmonisierung von Zwangslizenzen und zur Einführung einheitlicher ergänzender Schutzzertifikate lasse noch eine austarierte Balance zwischen Zwang und Schutz vermissen. "Positiv sind die geplanten EU-weit einheitlichen ergänzenden Schutzzertifikate, die bislang fehlten. Kontraproduktiv ist aber das Vorhaben, Zwangslizenzen zu harmonisieren", sagte Berthold Welling, Geschäftsführer Recht, Steuern, Nachhaltigkeit im Verband der Chemischen Industrie (VCI).

Bund will mit Digitalisierung Verwaltung und Gesundheitsschutz verbessern

Die Minister für Verkehr und Gesundheit wollen mit ihrer Digitalstrategie eine papierlose Verwaltung und eine bessere Gesundheitsversorgung erreichen. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) stellen dazu am Dienstag die Umsetzung der Digitalstrategie der Bundesregierung vor. So soll ab 2024 das elektronische Rezept bundesweit zur Regel und die elektronische Patientenakte Alltag in Praxis und Forschung werden. Auch der Verkehrsbereich setzt auf digitale Lösungen, wie etwa bei der Einführung des Deutschlandtickets und der digitalen Zulassung von Kraftfahrtzeugen.

DIW erwartet deutliche Zunahme von Arbeitskämpfen

Der Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW), Marcel Fratzscher, erwartet eine deutliche Zunahme der Arbeitskämpfe in Deutschland. Einerseits werde dies geschehen, weil die Inflation hoch sei. "Die Lohnabschlüsse, die wir jetzt im Öffentlichen Dienst sehen, die kompensieren noch nicht einmal für die Inflation, die wir in den letzten Jahren gesehen haben. Die Menschen müssen den Gürtel enger schnallen", sagte Fratzscher im ARD-Morgenmagazin.

Bundeswehr plant weitere Evakuierungsflüge aus dem Sudan

Angesichts der eskalierenden Gewalt im Sudan setzt Deutschland die Evakuierung ausländischer Staatsbürger fort. "Die Evakuierung läuft weiter, wir planen weitere Flüge", sagte ein Bundeswehrsprecher der Nachrichtenagentur AFP. Mit insgesamt fünf Flügen seien seit Sonntagabend knapp 500 Menschen außer Landes gebracht worden, darunter vor allem deutsche Staatsbürger, aber auch Angehörige anderer Nationen. "Unser Ziel ist es, möglichst viele Menschen auszufliegen", sagte der Sprecher weiter.

London beginnt Evakuierung britischer Staatsbürger aus dem Sudan

Zwei Tage später als zahlreiche andere Länder hat Großbritannien mit der Evakuierung seiner Staatsbürger aus dem Krisenland Sudan begonnen. "Die Regierung hat eine großangelegte Evakuierung von Inhabern britischer Pässe aus dem Sudan begonnen", erklärte Premierminister Rishi Sunak. Vorrang bei dem Einsatz hätten besonders verletzliche Gruppen, wie "Familien und ältere Menschen", fügte er hinzu.

US-Präsident Biden verkündet Kandidatur für zweite Amtszeit

US-Präsident Joe Biden strebt eine zweite Amtszeit im Weißen Haus an. Bei der Präsidentenwahl 2024 werde er für seine Wiederwahl kandidieren, sagte der 80-jährige Amtsinhaber in einem Video. "In jeder Generation gibt es einen Zeitpunkt, an dem sie sich für die Demokratie einsetzen musste, an dem sie für ihre grundlegende Freiheiten einstehen musste", begründete Biden seine erneute Kandidatur.

April 25, 2023