IAB-Arbeitsmarktbarometer sinkt im April minimal

Das IAB-Arbeitsmarktbarometer ist im April mit 0,1 Punkten minimal gesunken. Der Frühindikator des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) verblieb mit 103,0 Zähler aber weiter klar über der neutralen Marke von 100 und deutete damit auf eine positive Entwicklung des deutschen Arbeitsmarkts in den nächsten Monaten hin. Das europäische Barometer verzeichnete den vierten Anstieg in Folge: Es lag mit 102,0 Punkten ebenfalls über der neutralen Marke von 100 Punkten.

DIW-Konjunkturbarometer überwindet Marke von 100 Punkten

Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) hat im April einen deutlichen Sprung auf nun 101,5 Punkte gemacht - fast 10 mehr als im März. Damit liege der Barometerwert erstmals seit gut einem Jahr wieder leicht über der neutralen 100-Punkte-Marke, die ein durchschnittliches Wachstum der deutschen Wirtschaft anzeige, betonte das Institut.

Finanzministerium: Defizit steigt 2023 auf rund 4,25 Prozent des BIP

Das gesamtstaatliche Finanzierungsdefizit in Deutschland wird nach neuen Berechnungen des Bundesfinanzministeriums in diesem Jahr auf rund 4,25 Prozent der Wirtschaftsleistung anwachsen - allerdings unter der Annahme, dass anders als derzeit angenommen alle Energiefördermittel aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds (WSF) abfließen. "Nach der aktuellen Projektion wird im laufenden Jahr von einem Defizit von circa 4,25 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) ausgegangen", gab das Ministerium bekannt. Im Jahr zuvor lag das Defizit bei 2,6 Prozent.

Schwedens Notenbank erhöht Leitzins um 50 Basispunkte

Die schwedische Zentralbank hat ihren Leitzins wie erwartet um 50 Basispunkte auf 3,50 Prozent angehoben und eine weitere kleinere Anhebung im Laufe des Jahres in Aussicht gestellt, um die hartnäckig hohe Inflation zu bekämpfen. Die Riksbank erklärte, der Leitzins werde wahrscheinlich im Juni oder September um weitere 25 Basispunkte angehoben, wobei der neue Zinspfad nun einen Höchststand von etwa 3,65 (zuvor etwa 3,30 Prozent) impliziert und in den nächsten Jahren auf diesem Niveau bleiben wird.

Fed veröffentlicht Bericht zur Silicon Valley Bank am Freitag

Die Federal Reserve wird ihren Prüfbericht zur Aufsicht über die Silicon Valley Bank (SVB) am Freitag veröffentlichen. Die Aufsichtsbehörden übernahmen die SVB Anfang März, als klar wurde, dass es einen Run auf die Bank geben würde. Als sich die Nachricht über die prekäre Finanzlage der SVB verbreitete, planten die Einleger, 142 Milliarden Dollar an Einlagen von der Bank abzuziehen.

Bundeskabinett beschließt kräftige Rentenerhöhung zum 1. Juli

Das Bundeskabinett hat eine Erhöhung der Renten zum 1. Juli beschlossen. Im Westen sollen die staatlichen Renten um 4,39 Prozent und im Osten um 5,86 Prozent steigen. "Die steigenden Löhne und der starke Arbeitsmarkt in Deutschland machen diese Erhöhungen möglich", sagte Bundesarbeitsminister Hubertus Heil.

Berliner CDU und SPD unterzeichnen Koalitionsvertrag für neue Landesregierung

Rund zweieinhalb Monate nach der Wiederholungswahl zum Berliner Abgeordnetenhaus haben die Spitzen von CDU und SPD den gemeinsamen Koalitionsvertrag unterzeichnet. "Das Beste für Berlin - das haben wir auf 135 Seiten aufgeschrieben", sagte CDU-Landeschef Kai Wegner im Abgeordnetenhaus über den Vertrag. Für die CDU unterschrieben Wegner und Generalsekretär Christian Evers das Dokument, für die SPD die beiden Landesvorsitzenden Franziska Giffey und Raed Saleh.

Bundeskabinett befasst sich mit Strategie zur Stärkung des Quantencomputing

Das Bundeskabinett wird sich in seiner heutigen Sitzung mit einer Strategie zur Stärkung des Quantencomputing in Deutschland befassen. Es sollen rund 3 Milliarden Euro investiert werden, damit Deutschland bis 2026 über einen international wettbewerbsfähigen leistungsfähigen Quantencomputer verfügen wird.

Energiewirtschaft fordert wegen Klimawende neue Regeln für Gasnetze

Die Energiewirtschaft fordert für die anstehende Transformation der Gasnetze wegen der geplanten Treibhausgasneutralität eine Anpassung des Rechts- und Regulierungsrahmens. Nach Ansicht des Bundesverbands der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) wird das bestehende Gasnetz mit seiner Länge von rund 500.000 Kilometer voraussichtlich nicht vollständig benötigt werden. Es lasse sich aber für den Transport von klimaneutralen Gasen entlang strategisch wichtiger Trassen und auch in die Fläche nutzen.

Verfassungsschutz stuft AfD-Nachwuchsorganisation als "rechtsextremistisch" ein

Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat die Nachwuchsorganisation der AfD, die Junge Alternative (JA), als "gesichert rechtsextremistisch" eingestuft. Der Einstufung sei eine vierjährige Prüfung als Verdachtsfall vorausgegangen, teilte der Verfassungsschutz mit. Mit der JA wurden noch zwei weitere Gruppierungen als rechtsextremistisch eingestuft - der Verein "Ein Prozent e.V." und das "Institut für Staatspolitik". "Es bestehen keine Zweifel mehr, dass diese drei Personenzusammenschlüsse verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgen", erklärte Behördenchef Thomas Haldenwang.

Bundeswehr : Mehr als 700 Menschen aus dem Sudan ausgeflogen

Die Bundeswehr hat nach eigenen Angaben bei der in der Nacht zu Ende gegangenen Evakuierungsaktion im Sudan insgesamt mehr als 700 Menschen aus dem Bürgerkriegsland gebracht. In der Nacht sei ein letztes Flugzeug der Bundeswehr mit 78 Personen an Bord in Jordanien gelandet, erklärte das Bundesverteidigungsministerium im Onlinedienst Twitter. Unter den mehr als 700 ausgeflogenen Menschen seien rund 200 Deutsche, hieß es weiter.

Luftwaffe fängt über Ostsee russische Militärmaschinen ab

Die deutsche Luftwaffe hat nach eigenen Angaben drei russische Militärflugzeuge über der Ostsee abgefangen. Die drei Aufklärungsflugzeuge seien ohne Transponderkennung unterwegs gewesen, schrieb die Luftwaffe auf Twitter. Es habe sich um zwei Maschinen des Typs SU-27 und ein Flugzeug des Typs IL-20 gehandelt, hieß es weiter.

EU einigt sich auf Mindestvorgaben für "grünen" Treibstoff in der Luftfahrt

Das EU-Parlament und die Mitgliedstaaten haben sich am späten Dienstagabend auf Mindestvorgaben für die Verwendung erneuerbarer Kraftstoffe im Luftfahrtsektor geeinigt. Bei Flügen, die in der EU starten, sollen ab 2025 mindestens 2 Prozent an "grünem" Treibstoff beigemischt werden, wie das Parlament mitteilte. Der Anteil soll demnach bis 2050 schrittweise auf 70 Prozent ansteigen.

Erdogan sagt krankheitsbedingt Wahlkampfauftritte ab

Keine drei Wochen vor der in der Türkei anstehenden Präsidentschaftswahl hat Amtsinhaber Recep Tayyip Erdogan krankheitsbedingt mehrere Wahlkampftermine abgesagt. "Heute werde ich mich auf Anraten unserer Ärzte zuhause ausruhen", erklärte Erdogan am Mittwoch im Onlinedienst Twitter. Der 69-Jährige leidet eigenen Angaben zufolge an einer Magenverstimmung.

US-Präsident Biden bei G7-Gipfel in Japan erwartet

US-Präsident Joe Biden hat angekündigt, im Mai zum G7-Gipfel in Japan reisen zu wollen. Wie das Weiße Haus mitteilte, solle es bei dem Gipfeltreffen in Hiroshima unter anderem um den Krieg in der Ukraine, die globale Ernährungs- und Klimakrise sowie "die Absicherung von inklusivem und widerstandsfähigem Wirtschaftswachstum" gehen.

Taiwan bereitet sich in Kriegssimulation auf chinesische Blockade vor

Angesichts des zunehmend aggressiven Verhaltens Pekings hat Taiwan Militärmanöver zum Abfangen von Kriegsschiffen und der Bekämpfung einer möglichen chinesischen Blockade angekündigt. Das Verteidigungsministerium in Taipeh gab bekannt, dass die jährlichen Kriegssimulationen im Mai und Juli stattfinden sollen. Die Ankündigung folgt auf ein chinesisches Militärmanöver vor Taiwan, bei dem in diesem Monat gezielte Angriffe und eine Blockade Taiwans geübt worden waren.

US/MBA Market Index Woche per 21. Apr +3,7% auf 216,9 (Vorwoche: 209,2)

US/MBA Purchase Index Woche per 21. Apr +4,6% auf 169,1 (Vorwoche: 161,6)

US/MBA Refinance Index Woche per 21. Apr +1,7% auf 457,6 (Vorwoche: 449,8)

