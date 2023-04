Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Euroraum-Wirtschaftsstimmung bleibt im April stabil

Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im April stabil entwickelt. Der von der Europäischen Kommission veröffentlichte Sammelindex zur Einschätzung der wirtschaftlichen Entwicklung stieg minimal auf 99,3 Punkte von 99,2 im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Indexanstieg auf 99,9 Zähler gerechnet. Der für die gesamte Europäische Union (EU) berechnete Indikator stagnierte bei 97,3 Punkten.

Nordea: EZB-Zinsschritt von 25 Basispunkten wahrscheinlich

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Einschätzung von Nordea-Volkswirt Jan von Gerich ihre Leitzinsen in der nächsten Woche nur in einem kleinen Schritt erhöhen. "Die EZB tendiert zu einer Zinserhöhung von 25 Basispunkten, aber ein umfangreiches Datenpaket, das kurz vor der Sitzung veröffentlicht wird, könnte die Entscheidung immer noch zugunsten einer Erhöhung um 50 Basispunkte kippen", schreibt von Gerich in seinem Ausblick auf die Ratssitzung am Donnerstag.

Unicredit: Euroraum-Kerninflation sinkt im April leicht

Die Analysten von Unicredit rechnen damit, dass der Inflationsdruck im Euroraum im April vorübergehend leicht zugenommen hat, erwarten aber zugleich eine marginal niedrigere Kerninflationsrate. Wie sie in ihrem Ausblick auf die am Dienstag nächster Woche anstehenden Verbraucherpreisdaten schreiben, prognostizieren sie eine Inflationsrate von 7,0 (März: 6,9) Prozent und eine Kerninflationsrate von 5,6 (5,7) Prozent. Die höhere Gesamtteuerung spiegelt laut Unicredit einen Basiseffekt bei den Energiepreisen wider.

Türkische Notenbank belässt Leitzins bei 8,50 Prozent

Die türkische Zentralbank hat zum zweiten Mal in Folge ihren Leitzins unverändert gelassen, da die Inflation weiterhin hoch ist und die jüngsten Bankenzusammenbrüche die Finanzstabilität zusätzlich gefährden. Die Zentralbank beließ ihren Leitzins bei 8,50 Prozent, nachdem sie ihn im März unverändert gelassen und zuletzt im Februar um 50 Basispunkte gesenkt hatte, um die Wirtschaftstätigkeit nach den Erdbeben im Süden des Landes zu unterstützen. Ökonomen hatten mit dieser Entscheidung gerechnet.

BA: Nachfrage nach Arbeitskräften lässt im April weiter nach

Die Nachfrage nach Arbeitskräften in Deutschland hat im April weiter nachgelassen. Der Stellenindex der Bundesagentur für Arbeit (BA-X) sank um 1 Punkt auf 124 Zähler, wie die Bundesagentur mitteilte. "Die gemeldete Kräftenachfrage bleibt damit nach dem Allzeithoch im Mai 2022 weiter im Abwärtstrend", erklärte die BA. "Der Abstand des Stellenindex zum Vorjahresmonat vergrößert sich im April auf minus 14 Punkte."

Studie: Zahl der Arbeitskämpfe steigt 2022 leicht

Die Zahl der Arbeitskämpfe hat in Deutschland im vergangenen Jahr um vier auf 225 Streiks leicht zugenommen, lag auf längere Sicht aber dennoch auf mittlerem Niveau. Das ergab eine neue Studie zur Arbeitskampf-Bilanz 2022, die das Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Institut (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung vorgelegt hat. Im internationalen Vergleich, der die arbeitskampfbedingten Ausfalltage pro 1.000 Beschäftigte betrachtet, liegt Deutschland weiterhin im unteren Mittelfeld.

Lindner lehnt schärfere EU-Klimastandards für Gebäude ab

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat in der Debatte um mehr Energieeffizienz in Gebäuden Korrekturen an der neuen EU-Gebäudeenergierichtlinie gefordert. "Bei den Standards für Neubauten muss Maß und Mitte erreicht werden", sagte er der Wirtschaftswoche. "Mit dem, was wir jetzt haben, können wir viele Jahre auskommen. Weitere Steigerungen halte ich klimapolitisch nicht für nötig und ökonomisch für nicht tragbar."

Koalition und Union streiten über Einwanderungsrecht

Ampel-Koalition und Union haben sich im Bundestag einen Schlagabtausch über die Regeln zur Fachkräfteeinwanderung geliefert. "Diese Bundesregierung beendet jetzt den Reformstau von 16 Jahren", sagte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) bei der Einbringung des neuen Fachkräfteeinwanderungsgesetzes in den Bundestag. Nötig sei auch "eine echte Willkommenskultur", die Regierung leite deshalb einen Kurswechsel ein. "Damit schaffen wir eines der modernsten Einwanderungsrechte in der Welt", sagte Faeser.

Hälfte der Grundsteuererklärungen in NRW "nicht plausibel" - Bericht

Die Finanzämter sind offenbar unzufrieden mit vielen Grundsteuererklärungen. In Nordrhein-Westfalen wirke nur etwa die Hälfte (53 Prozent) der Erklärungen richtig und vollständig, zitierte der Kölner Stadt-Anzeiger aus einer Antwort des Finanzministeriums auf Anfrage der FDP-Landtagsfraktion. Bei der anderen Hälfte gebe es Zweifel an der Korrektheit der Angaben; hier müssten die Finanzämter aufwendige Recherchen und Nachprüfungen anstellen, weil die Daten "nicht plausibel" seien.

Preisdeckel für russisches Öl wird im großen Stil umgangen

Der von den G7- und weiteren Staaten eingeführte Preisdeckel für russisches Öl wird offenbar großflächig nicht eingehalten. Das legt eine Studie eines internationalen Forscherteams im Auftrag des Kiewer KSE Instituts nahe, über die der Spiegel berichtete. Demnach wurden 95 Prozent der in den ersten drei Monaten des Jahres im russischen Exporthafen Kosmino verschifften Ölexporte zu einem Preis von über 60 Dollar pro Barrell abgewickelt. Der Durchschnittspreis habe bei 73 Euro gelegen. Das gehe aus einer Analyse umfangreicher Außenhandelsdaten hervor.

Nato-Länder und Partner haben Ukraine schon 230 Panzer geliefert

Die Nato-Länder und ihre Partner haben der Ukraine seit Beginn des russischen Angriffskrieges vor über einem Jahr schon 230 Panzer geliefert. Wie Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg mitteilte, haben die Nato-Verbündeten und die Länder der Ukraine-Kontaktgruppe zudem 1.550 gepanzerte Fahrzeuge und "erhebliche Mengen an Munition" in die Ukraine geschickt. Damit habe die Ukraine mehr als 98 Prozent der zugesagten Kampffahrzeuge erhalten, sagte Stoltenberg in Brüssel.

+++ Konjunkturdaten +++

Belgien BIP 1Q +0,4% gg Vq; +1,3% gg Vj

Schweden Apr Verbrauchervertrauen 65,1 (März: 63,8)

Schweden Apr Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 62,5

