Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Deutsche Servicesektor gewinnt im April an Schwung

Der Aufschwung im deutschen Servicesektor hat sich im April fortgesetzt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex erhöhte sich auf 56,0 von 53,7 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 55,7 vorhergesagt. Vorläufig war für April ein Wert von 55,7 ermittelt worden. Auch insgesamt hat sich das Wachstum in Deutschlands Wirtschaft im April beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 54,2 von 52,6 Punkten im Vormonat.

BGA: Negative Importzahlen Folge des starken Dollars

Der Bundesverband Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) hat die jüngsten Außenhandelszahlen als Spätfolge des starken US-Dollars eingeordnet. "Die rückläufigen Zahlen hängen mit dem starken Jahresauftakt zusammen. Die negativen Importzahlen sind Spätfolgen des starken Dollars im Herbst und den dadurch verhaltenen Bestellungen", sagte BGA-Präsident Dirk Jandura. Der Warenbezug aus China habe sich noch bis zum Jahresende 2022 aufgrund der starken Einschränkungen im Zusammenhang der dortigen Corona-Lockdowns schwierig gestaltet.

S&P Global: Eurozone -Wirtschaft in bester Phase seit elf Monaten

Die Wirtschaft der Eurozone hat im April an Dynamik gewonnen. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, stieg auf 54,1 Zähler von 53,7 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Das ist der höchste Wert seit elf Monaten. Beim ersten Ausweis war ein Anstieg auf 54,4 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

Eurozone-Erzeugerpreise sinken im März spürbar

Die Erzeugerpreise der Industrie in der Eurozone sind im März spürbar gesunken. Die Preise auf der Erzeugerstufe fielen im Vergleich zum Vormonat um 1,6 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang um 1,8 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 5,9 Prozent höher. Die Prognose von Volkswirten hatte auf ein Plus von 6,1 Prozent gelautet.

Norwegens Notenbank erhöht Leitzins um 25 Basispunkte

Die norwegische Zentralbank hat ihren Leitzins angehoben und erklärt, dass im nächsten Monat mit einer weiteren Anhebung zu rechnen sei, um die hartnäckig hohe Inflation zu dämpfen. Die Norges Bank erhöhte ihren Leitzins erwartungsgemäß um 25 Basispunkte auf 3,25 Prozent. Im Statement hieß es, dass der Leitzins angesichts der nach wie vor deutlich über dem Zielwert von 2 Prozent liegenden Inflation sowie des höheren Lohnwachstums und der Abwertung der Krone im Juni wahrscheinlich angehoben werde.

Esken wirft Unternehmen unanständiges Handeln vor

SPD-Chefin Saskia Esken will wegen der hohen Inflation Firmengewinne genauer unter die Lupe nehmen. Hauptursächlich für die hohen Preise seien zwar der Ukraine-Krieg, steigende Energiepreise und Lieferengpässe. Doch seien die Preise "teilweise auch deshalb gestiegen, weil die Unternehmen ihre Gewinnmargen kräftig erhöht haben", sagte Esken dem Handelsblatt. "Wer gestiegene Kosten nur vorschiebt, um seinen Gewinn zu erhöhen, handelt unanständig. Es ist nicht hinzunehmen, dass Familien am Essen sparen müssen, um über die Runden zu kommen, während Unternehmen die Preise hochhalten."

HDE erwartet Muttertags-Umsatz von 973 Millionen Euro

Im Vorfeld des diesjährigen Muttertags rechnet der Handelsverband Deutschland (HDE) mit anlassbezogenen Umsätzen in Höhe von 973 Millionen Euro. Das gab der Verband in Berlin bekannt. Knapp über 30 Prozent der Verbraucher planten im Umfeld des Muttertages am 14. Mai spezielle Ausgaben. Der Schwerpunkt liege dabei erwartungsgemäß bei Blumen (65,1 Prozent), gefolgt von Lebensmittelgeschenken (48,2 Prozent).

Deutschland und Irak wollen Klima-Zusammenarbeit verstärken

Deutschland und der Irak wollen ihre künftige Entwicklungszusammenarbeit stärker auf den Kampf gegen den Klimawandel ausrichten. Das ist das Ergebnis einer Reise von Finanzstaatssekretär Werner Gatzer und Entwicklungsstaatssekretär Jochen Flasbarth in den Irak, wie beide Ministerien mitteilten. Im Fokus der Reise habe die Zusammenarbeit bei der wirtschaftlichen Entwicklung nach dem Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat gestanden.

Ukraine meldet Abschuss von 18 Kampfdrohnen

Russland hat ukrainischen Angaben zufolge in der Nacht zum Donnerstag bis zu 24 Kampfdrohnen gegen Ziele in der Ukraine eingesetzt. 18 von ihnen seien abgeschossen worden, teilte die ukrainische Luftwaffe im Onlinedienst Telegram mit. Den Angaben zufolge handelte es sich um Schahed-Drohnen vom Typ 131 und 136. Die im Iran hergestellten Drohnen dieses Typs können zwischen 35 und 50 Kilogramm Sprengstoff transportieren. Die russische Armee setzt die Drohnen regelmäßig in der Ukraine ein.

Selenskyj trifft überraschend zu Besuch in den Niederlanden ein

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist überraschend zu einem Besuch in den Niederlanden eingetroffen. "Wir sind in Den Haag. Wir werden uns mit der Leitung des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) treffen", teilte ein Sprecher des ukrainischen Präsidenten der Nachrichtenagentur AFP mit. Geplant sind laut der niederländischen Nachrichtenagentur ANP zudem Gespräche mit dem niederländischen Regierungschef Mark Rutte sowie Parlamentsabgeordneten. Selenskyj landete ANP zufolge am späten Mittwochabend auf dem Flughafen Schiphol in Amsterdam.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Apr 54,6 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Apr PROGNOSE: 56,3

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service März war 53,9

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Apr 57,6

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Apr PROGNOSE: 56,5

Italien/Einkaufsmanagerindex Service März bei 55,7

GB/Einkaufsmanagerindex Service Apr 55,9 - S&P Global/CIPS

GB/Einkaufsmanagerindex Service Apr PROG: 54,9 - S&P Global/CIPS

GB/Einkaufsmanagerindex Service März war 52,9 - S&P Global/CIPS

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 04, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)