Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB/Lane: Rückkehr zu 2 Prozent Inflation trotz Wirtschaftswachstums möglich

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip Lane, sieht keinen Widerspruch zwischen den Inflations- und Wachstumsprognosen des EZB-Stabs. "Wir werden 2023 ein schwaches Wirtschaftswachstum haben und 2024 und 2025 ein ziemlich starkes, aber das ist trotzdem konsistent mit einer Rückkehr zu 2 Prozent Inflation, weil sich die Probleme auf der Angebotsseite verkleinern", sagte Lane bei einer Diskussionsveranstaltung in Berlin.

Kazimir: EZB muss Zinsen länger als erwartet anheben

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat nach Ansicht von EZB-Ratsmitglied Peter Kazimir trotz des Inflationsrückgangs noch viel Arbeit vor sich. In einem auf der Website der slowakischen Zentralbank veröffentlichten Text schreibt Kazimir: "Ausgehend von den heutigen Daten werden wir die Zinsen länger als erwartet anheben müssen." Die Verlangsamung des Tempos auf 25 Basispunkte sei ein Schritt, der es der EZB ermögliche, die Zinsen schrittweise und länger anzuheben - "sollte dies notwendig sein und durch die neuen Daten gerechtfertigt werden", wie Kazimir anmerkte.

Bafin-Chef will Eigenkapitalhinterlegung für Zinsänderungsrisiken

Die jüngsten Turbulenzen im Bankensektor sollten nach Ansicht von Mark Branson, Chef der Bundesagentur für Finanzdiensteistungsaufsicht (Bafin), zu regulatorischen Reaktionen führen. Branson sprach sich bei der Vorlage des Jahresberichts 2022 dafür aus, Banken vorzuschreiben, ihre Zinsänderungsrisiken künftig mit Eigenkapital zu hinterlegen. Gleiches gelte für das Risiko rascher Mittelabzüge von Banken.

ZVEI: Konjunktur in Elektro- und Digitalindustrie verliert an Schwung

Die Konjunktur in der Elektro- und Digitalindustrie verliert nach Angaben des Branchenverbandes ZVEI an Schwung. "Die Zeichen deuten auf eine schwächere Konjunkturphase in der Elektro- und Digitalindustrie", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann, nachdem die Auftragseingänge der Branche im März laut dem Verband um 9,7 Prozent hinter ihrem Vorjahreswert zurückgeblieben sind. Die Inlandsbestellungen gaben demnach nur um 2,7 Prozent nach, die Auslandsorders allerdings um 15,2 Prozent.

IWH-Insolvenztrend: Zahl der Firmenpleiten unverändert

Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften ist im April nicht weiter gestiegen, zeigt die aktuelle Analyse des Leibniz -Instituts für Wirtschaftsforschung Halle (IWH). Allerdings waren erneut überdurchschnittlich viele Arbeitsplätze betroffen, wie das Institut mitteilte. Die Zahl der Insolvenzen von Personen- und Kapitalgesellschaften in Deutschland liegt laut IWH-Insolvenztrend im April bei 931. Das sind in etwa so viele Insolvenzen wie im März, jedoch 22 Prozent mehr als im April des vorigen Jahres.

Lindner: Bei MPK sollte es nicht zuerst um Geld gehen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat vor der geplanten Ministerpräsidentenkonferenz (MPK) zu Flüchtlingsfragen auf eine Herstellung von Kontrolle über die Einwanderung gedrungen. "Es sollte bei der MPK nicht zuerst um Geld gehen, sondern um die Ursachen", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Wir hatten über Jahre keine Kontrolle über die Einwanderung. Die muss nun hergestellt werden", forderte der FDP-Vorsitzende. Es müsse besser zwischen qualifizierter, humanitärer Einwanderung und irregulärer Migration unterschieden werden.

DIW kritisiert "unwürdiges Gefeilsche" vor Bund-Länder-Treffen

Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) hat den Streit von Bund und Ländern vor der am Mittwoch geplanten Konferenz zu Flüchtlingsfragen hart kritisiert. "Der Streit zwischen Bund und Ländern über die Kosten für Geflüchtete ist ein unwürdiges Feilschen", sagte DIW-Präsident Marcel Fratzscher. "Bund und Länder sollten sich kurzfristig die Kosten für die Versorgung und Integration der Geflüchteten teilen." Dabei sollte der Bund den größten Teil der Last tragen, da er mehr Möglichkeiten habe, über Steuererhöhungen die zusätzlichen Kosten zu finanzieren.

SPD-Linke lehnt zusätzliche Bundesmittel für Flüchtlinge ab

Der Co-Vorsitzende der SPD-Linken, Sebastian Roloff, lehnt eine stärkere finanzielle Unterstützung der Kommunen bei der Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen ab. Es müsse zwar regelmäßig überprüft werden, ob zusätzliche Hilfen nötig seien. "Ich sehe jetzt aber nach Jahren der Mittelaufstockung durch den Bund die Länder in besonderer Verantwortung", sagte der Bundestagsabgeordnete dem Handelsblatt. "Die Länder hatten zu großen Teilen Haushaltsüberschüsse verzeichnet."

Chef der Wahlrechtskommission: Bundestagswahl alle fünf Jahre

Der Vorsitzende der Wahlrechtskommission des Bundestags, Johannes Fechner (SPD), rechnet mit einer Verlängerung der Wahlperiode. "Wir wollen frei von dem Druck von anstehenden Wahlen Politik machen können für die Bürgerinnen und Bürger und wollen deshalb die Wahlperiode auf fünf Jahre verlängern", sagte er dem Radiosender MRD Aktuell. Dafür gebe es auch Unterstützung von der Union.

Fälle politisch motivierter Kriminalität 2022 auf neuem Höchststand

Die Fälle politisch motivierter Kriminalität in Deutschland haben im vergangenen Jahr einen neuen Höchststand erreicht. Die Gesamtzahl der Delikte stieg um gut 7 Prozent auf 58.916 Fälle, wie Bundesinnenministerium und Bundeskriminalamt mitteilten. Wesentlicher Grund war die Zunahme von Straftaten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg. Ein deutlicher Anstieg wurde auch bei Delikten und Gewalttaten durch Reichsbürger verzeichnet.

Scholz dringt im Europaparlament auf Reformen der EU

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich in einer Rede im Europäischen Parlament in Straßburg für eine "geopolitische EU" eingesetzt und unter anderem den verstärkten Abschluss von Freihandelsabkommen und eine schnelle Reform des europäischen Asylsystems gefordert. "Wir brauchen eine geopolitische Europäische Union, eine erweiterte und reformierte Europäische Union und nicht zuletzt eine zukunftsoffene Europäische Union", sagte Scholz. "Nicht weniger, sondern mehr Offenheit, mehr Kooperation sind das Gebot unserer Zeit." In der Welt von morgen müsse Europa einen Platz auf Augenhöhe mit anderen Ländern und Regionen einnehmen.

Von der Leyen am Europatag zu Besuch in Kiew

Vor dem Hintergrund erneuter russischer Raketenangriffe besucht EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Europatag die ukrainische Hauptstadt Kiew. "Meine Anwesenheit in Kiew heute, am 9. Mai, ist ein wichtiges Symbol", sagte von der Leyen. Vor ihrer Ankunft hatte es in der ukrainischen Hauptstadt zwei Stunden lang Luftalarm gegeben. Die Ukraine sei "Teil unserer europäischen Familie", sagte von der Leyen. Sie begrüße "nachdrücklich die Entscheidung von Präsident Selenskyj, den 9. Mai zum Europatag zu machen". Ihr Besuch in Kiew sei "auch ein Zeichen für eine entscheidende und sehr praktische Realität: Die EU arbeitet in vielen Fragen mit der Ukraine Hand in Hand".

Putin bei großer Militärparade zum Sieg über Nazi-Deutschland in Moskau

Mit einer großen Militärparade auf dem Roten Platz in Moskau hat der russische Präsident Wladimir Putin die Feierlichkeiten zum Sieg über Nazi-Deutschland eröffnet. Vom russischen Staatsfernsehen übertragene Aufnahmen zeigten Putin neben Veteranen des Zweiten Weltkriegs auf dem Roten Platz in Moskau. Tausende Soldaten in Uniform marschierten zu den Klängen einer Militärkapelle mit den Fahnen Russlands und der Sowjetunion auf. Neben Putin waren die Spitzen der russischen Politik sowie mit Russland verbündete ausländische Staatsoberhäupter zu sehen.

Biden trifft sich mit Kongressvertretern zu Schuldenobergrenze

US-Präsident Joe Biden wird sich am Dienstag mit führenden Vertretern beider Parteien aus dem Repräsentantenhaus und dem Senat treffen, da die Frist für die Anhebung der Schuldenobergrenze immer näher rückt. Die Republikaner, angeführt von Kevin McCarthy, dem Sprecher des Repräsentantenhauses, fordern eine Reihe von Ausgabenkürzungen als Gegenleistung für die Anhebung der Schuldenobergrenze. Biden und andere Demokraten argumentieren, dass die Diskussionen über den Haushalt im Rahmen des normalen Gesetzgebungsverfahrens stattfinden sollten und dass die Anhebung der Schuldenobergrenze nicht mit den Debatten über die Ausgaben verbunden sein sollte.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

May 09, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)