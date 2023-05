Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone -Inflation steigt im April auf 7,0 Prozent - Kernrate sinkt

Der Preisauftrieb in der Eurozone hat im April in der Gesamtrate leicht zugenommen, doch in der Kernrate kam es zu einem leichten Rückgang. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, stieg die jährliche Inflationsrate in der Gesamtrate auf 7,0 (März: 6,9) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 2 Mai. Die sogenannte Kernteuerung, die besonders volatile Preise ausspart, sank im April leicht. Diese ohne die Preise von Energie, Nahrungsmitteln, Alkohol und Tabak berechnete Kernrate reduzierte sich von 5,7 auf 5,6 Prozent.

Baugewerbe fordert Umdenken in der Förderpolitik

Der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands Deutsches Baugewerbe, Felix Pakleppa, hat angesichts der jüngsten Baugenehmigungszahlen für Wohnungen ein Umdenken in der Förderpolitik verlangt. "Seit Mai letzten Jahres sind die Baugenehmigungszahlen in Deutschland im Sinkflug", erklärte er. Im März 2023 hätten die Behörden nun sogar 29,6 Prozent weniger Baugenehmigungen als im März 2022 erteilt.

Habeck trennt sich von Staatssekretär Graichen wegen Compliance-Verstoß

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) trennt sich von seinem Staatssekretär Patrick Graichen. Grund für die Entscheidung war ein neu aufgetauchter Verstoß gegen Compliance-Vorgaben. Es habe Ungereimtheiten gegeben bei einem Förderantrag des BUND-Landesverbandes Berlin, bei dem Graichens Schwester Verena aktiv ist, und bei der Besetzung einer Expertenkommission zum Energiewende-Monitoring im Zusammenhang mit der Ausschreibung eines Gutachtens. Dieser war in den vergangenen Wochen bereits wegen Vorwürfen der Vetternwirtschaft unter Druck geraten. Dies sei nun "der eine Fehler zu viel", sagte Habeck.

Verbände: Heizungsgesetz soll 2024 in Kraft treten

Verbände der Elektro- und Wärmepumpenindustrie sowie der Energie- und Solarwirtschaft haben sich für eine rasche Klärung des weiteren Wegs und ein Inkrafttreten der Novelle des Gebäudeenergiegesetzes im Jahr 2024 ausgesprochen. In einem Brief riefen der Bundesverband Neue Energiewirtschaft, der Bundesverband Solarwirtschaft, der Bundesverband Wärmepumpe und der Elektro- und Digitalverband ZVEI die Mitglieder des Bundestages auf, die Novelle bis zur parlamentarischen Sommerpause zum Abschluss zu bringen. "Die Branchen verlassen sich auf die angekündigte Regelung, bei jeder neuen Heizung einen Anteil von mindestens 65 Prozent erneuerbaren Energien einzusetzen", erklärten sie.

Arbeitgeberverbände gegen generelle Vier-Tage-Woche

Die Arbeitgeberverbände sprechen sich gegen die Einführung einer generellen Vier-Tage-Woche in Deutschland aus. Steffen Kampeter, Geschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), sagte im ZDF-Morgenmagazin, solch ein allgemeines, vom Staat vorgeschriebenes Modell sei nicht geeignet. Deutschland leide bereits unter Fachkräftemangel. "Es ist auch das falsche Signal, weil es suggeriert, dass wir die Herausforderung der Gegenwart mit weniger Leistung und mit weniger Arbeitseinsatz machen können", sagte Kampeter.

EU-Kommission will Zölle auf Waren im Wert von unter 150 Euro

Warensendungen im Wert von unter 150 Euro aus Ländern außerhalb der EU könnten sich verteuern: Die Europäische Kommission will künftig auch auf solche Güter Zölle erheben, wie sie in Brüssel mitteilte. Zudem will sie eine eigene europäische Zollbehörde schaffen.

Kommende Europawahl soll im Juni 2024 stattfinden

Die nächste Europawahl soll vom 6. bis zum 9. Juni 2024 stattfinden. Darauf einigten sich die Vertreter der 27 EU-Mitgliedsländer, wie die schwedische Ratspräsidentschaft mitteilte. Ein Ministerrat muss die Entscheidung am kommenden Montag noch formell bestätigen.

Scholz sieht keine Anforderungen an Deutschland für Kampfjets

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat mit Blick auf die Lieferung von Kampfjets an die Ukraine betont, dass es keine entsprechenden Anforderungen an Deutschland gebe. Großbritannien und die Niederlande hatten zuvor die Bildung einer "internationalen Koalition" zur Belieferung der Ukraine mit Kampfflugzeugen angekündigt. "Die Frage ist nicht so aktuell, wie sie gestellt wird, was die betreffenden Länder betrifft, und im Hinblick auf uns sind keine Anforderungen da", sagte Scholz bei einer Pressekonferenz zum Abschluss des Gipfels des Europarats in Reykjavik. "Wir haben uns darauf konzentriert und konzentrieren uns auf das, was wir tun."

Katars Emir empfängt Baerbock zu Meinungsaustausch

Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) ist auf ihrer Golfreise mit dem Emir des Staats Katar, Tamim bin Hamad Al Thani, zusammengekommen. Der Monarch empfing die Ministerin in seinem Palast in der Hauptstadt Doha für politische Gespräche. Im Anschluss war ein Treffen Baerbocks mit dem katarischen Außenminister Mohammed bin Abdurrahman Al Thani geplant. Das kleine Golfemirat ist wegen seiner reichen Gasvorkommen und seiner enormen Finanzkraft ein wichtiger wirtschaftlicher Partner für Deutschland.

UNO: 2023 bis 2027 werden wahrscheinlich die wärmsten fünf Jahre aller Zeiten

Die Jahre 2023 bis 2027 werden nach Angaben der Vereinten Nationen mit größter Wahrscheinlichkeit die wärmsten fünf Jahre aller Zeiten. "Es besteht eine 98-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass mindestens eines der nächsten fünf Jahre sowie der gesamte Fünfjahreszeitraum der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen sein wird", erklärte die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) in Genf. Sie machte dafür neben dem Klimawandel auch das Wetterphänomen El Niño verantwortlich.

