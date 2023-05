Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

BoJ-Gouverneur warnt vor Gefahr einer vorzeitigen Straffung

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, hat die Haltung der Notenbank bekräftigt, dass sie die lockere Geldpolitik beibehalten will und warnte vor der Gefahr einer verfrühten Straffung. In Japan gebe es endlich Anzeichen dafür, dass sich die Inflation auf 2 Prozent zubewege, und "übereilte geldpolitische Änderungen" könnten diese positiven Entwicklungen zunichte machen, sagte Ueda in einer Rede.

G7 wollen mit neuen Sanktionen Russlands "Kriegsmaschinerie" lahmlegen

Die G7-Staats- und Regierungschefs wollen mit neuen Sanktionen Russlands "Kriegsmaschinerie" so weit wie möglich lahmlegen. Der G7-Gipfel beschloss, "Russland die G7-Technologien, Industrieausrüstung und Dienstleistungen zu entziehen", die für den Krieg in der Ukraine genutzt würden. Dies umfasst demnach Exportbeschränkungen für Güter, die "entscheidend für Russland auf dem Schlachtfeld" sind, und auch Sanktionen gegen Unternehmen, die für Moskau Kriegsmaterial an die Front bringen.

Scholz: Deutschland, Japan einig über regelbasierte Ordnung, Ukraine

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und sein japanischer Kollege Fumio Kishida haben vor Beginn des G7-Gipfels in Hiroshima Einigkeit demonstriert. Nach Angaben von Scholz sprachen beide über die Sicherheit im Indo-Pazifik, nukleare Abrüstung und die Beziehungen zum globalen Süden. "Wir sind uns einig: Die regelbasierte internationale Ordnung gilt. Die Ukraine wird weiter unterstützt", sagte Scholz auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

SPD in Allensbach-Umfrage auf tiefstem Stand der Legislaturperiode

Die SPD ist in einer Erhebung des Instituts für Demoskopie Allensbach auf einen Tiefstand gefallen. In der in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung veröffentlichten Erhebung kamen die Sozialdemokraten nur noch auf 18 Prozent. Dies war den Angaben zufolge der niedrigste Wert seit Juli 2021, zwei Monate vor der Bundestagswahl, bei der die SPD nach einer Aufholjagd im Wahlkampf stärkste Kraft wurde. Glänzend steht der neuen Erhebung zufolge die Union da: Sie erreichte 32 Prozent und damit den höchsten Wert in der Allensbach-Umfrage seit 27 Monaten. Die Grünen kamen auf 16 Prozent, bei der AfD waren es 15 Prozent. Die FDP lag bei 8 Prozent und die Linke bei 5 Prozent.

Klingbeil sieht keinen Grund für Verschiebung von Heizungsgesetz

SPD-Chef Lars Klingbeil will an der geplanten Verabschiedung des Gebäudeenergiegesetzes festhalten. "Ich sehe nichts, was dagegenspricht", sagte er der Rheinischen Post. "Wir werden das Gesetz bis zur Sommerpause verabschieden können." Zugleich kündigte Klingbeil Nachbesserungen im parlamentarischen Verfahren an. Beim Heizungsgesetz sei die Ampel nicht optimal gestartet. "Jetzt müssen wir im Parlament das Beste daraus machen." So werde die SPD dafür sorgen, "dass niemand vor eine unlösbare Aufgabe gestellt wird".

Mützenich rückt von Wärmepumpe ab

Nach der Entlassung des einflussreichen Energie-Staatssekretärs Patrick Graichen fordert die SPD im Bundestag eine grundlegende Revision des geplanten Heizungsgesetzes. Der Regierungsentwurf setze "zu einseitig auf die Wärmepumpe", sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. "Dabei wird die Wärmepumpe nicht überall funktionieren. Gerade im Bestand brauchen wir einen vielfältigen Technologiemix." Zudem plädierte Mützenich dafür, das Gesetz zwar schnell zu beschließen, die Austauschpflichten aber erst verzögert in Kraft zu setzen.

Heil gegen Verschiebung des Heizungsgesetzes, aber für Nachbesserungen

Bundesarbeits- und Sozialminister Hubertus Heil hat sich gegen eine von der FDP geforderte Verschiebung des Heizungsgesetzes bis nach der Sommerpause ausgesprochen. "Es ist notwendig, zügig Klarheit zu schaffen", sagte der SPD-Politiker im Gespräch mit der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Ich bin zuversichtlich, dass wir eine gute Lösung hinbekommen." Zugleich warb Heil für Nachbesserungen. "Ich bin für Lösungen, die technisch machbar und sozial darstellbar sind", sagte der Minister.

Dürr will keine neuen EU-Regeln zum Klimaschutz

Der Vorsitzende der FDP-Bundestagsfraktion, Christian Dürr, will keine neuen EU-Regeln zum Klimaschutz. "Wir brauchen dringend Wachstum - und das geht nur, wenn die Betriebe endlich in Ruhe gelassen werden", sagte Dürr der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Damit schließt er sich ausdrücklich einem Vorschlag des französischen Präsidenten Emmanuel Macron an. Dieser hatte vor einer Woche bei der Vorstellung seiner Strategie zur Reindustrialisierung eine "europäische reglementarische Pause" beim Klimaschutz gefordert.

Union: Heizungsgesetz ist völlig unrealistisch

Der Parlamentarischen Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Thorsten Frei fordert ein Aus für das Gebäudeenergie-Gesetz. Er sagte im ZDF-Morgenmagazin, es gehe "völlig an der Realität der Menschen vorbei." Die im Gesetz favorisierte Wärmepumpenheizung sei nicht für jedes Bestandsgebäude geeignet. Es wäre sinnvoller, wenn über eine Bepreisung des CO2-Ausstoßes ein marktwirtschaftliches Anreizsystem für mehr Klimaschutz sorge. "Ich glaube, dass dieses Gesetz einfach vom Grunde her falsch aufgestellt ist. Deshalb macht es wenig Sinn, nur an einzelnen, wenigen Stellschrauben zu drehen", sagte Frei.

Ehemaliger Ostbeauftragter Wanderwitz fordert Verbot der AfD

Der CDU-Bundestagsabgeordnete und ehemalige Ostbeauftragte der Bundesregierung Marco Wanderwitz fordert ein Verbot der AfD. "Worauf warten wir eigentlich noch?", sagte Wanderwitz dem Spiegel. "Dieser Schritt ist zwingend und die einzige Lösung." Die AfD sei rechtsextrem, sie wolle ein anderes Land. Darüber hinaus kritisierte Wanderwitz den Umgang seiner eigenen Partei mit den Rechtsaußen. Die "permanenten Durchbrüche" der Brandmauer zur AfD auf kommunaler Ebene durch CDUler seien erschreckend. "Die Parteiführung in Sachsen tut nichts dagegen, darunter leidet unsere Glaubwürdigkeit.

Pistorius: Ende von Waffenlieferungen wäre Ende der Ukraine

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat Zweifel an den fortgesetzten Waffenlieferungen an die Ukraine deutlich zurückgewiesen. "Wer heute fordert, die Waffenlieferungen in die Ukraine zu stoppen, der überlässt die Ukraine ihrem Schicksal", sagte er der Augsburger Allgemeinen und der Main-Post. "Das Ende der Waffenlieferungen heute wäre das Ende der Ukraine morgen." Pistorius bekräftigte, es gehe darum, "die Ukraine mit allem zu unterstützen, was geht, was wir leisten können". Er bekräftigte in diesem Zusammenhang die Absage der Bundesregierung an die Lieferung von Kampfjets: "Ich habe wiederholt gesagt, dass wir keine Kampfflugzeuge haben, die der Ukraine sofort helfen."

