Deutschland nach zwei BIP-Rückgängen in technischer Rezession

Die deutsche Wirtschaft ist im ersten Quartal 2023 entgegen den bisherigen Annahmen geschrumpft, wodurch sie sich angesichts des schon im vierten Quartal verzeichneten Rückgangs des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in einer sogenannten technischen Rezession befindet. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) in zweiter Veröffentlichung mitteilte, sank das BIP gegenüber dem Vorquartal preis-, kalender- und saisonbereinigt um 0,3 Prozent und lag preis- und kalenderbereinigt um 0,5 Prozent unter dem Niveau des Vorjahresquartals.

IMK-Konjunkturindikator trübt sich spürbar ein

Das Risiko, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden drei Monaten eine Rezession durchläuft, ist zuletzt spürbar gestiegen. Das signalisiert der Konjunkturindikator des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung, wie das Institut mitteilte. Für den Zeitraum von Mai bis Ende Juli weise der Indikator eine Rezessionswahrscheinlichkeit von 37,6 Prozent aus, nachdem sie im April für die folgenden drei Monate noch 26 Prozent betragen habe.

De Guindos: EZB strebt ausreichend restriktives Zinsniveau an

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach Aussage ihres Vizepräsidenten Luis de Guindos entschlossen, die Inflation im Euroraum "rechtzeitig" auf 2 Prozent zu senken. "Unsere künftigen Entscheidungen werden dafür sorgen, dass die Leitzinsen auf ein Niveau gebracht werden, das ausreichend restriktiv ist, um eine rechtzeitige Rückkehr der Inflation zu unserem mittelfristigen Ziel von 2 Prozent zu ermöglichen, und dass sie so lange wie nötig auf diesem Niveau gehalten werden", sagte er bei der Vorstellung des EZB-Jahresberichts für 2022 im Europaparlament.

De Guindos: EZB hofft, TPI nicht einsetzen zu müssen

Die Europäische Zentralbank (EZB) rechnet nach Aussage ihres Vizepräsidenten Luis de Guindos derzeit nicht damit, dass sie ihr Programm zur Begrenzung von Staatsanleihe-Spreads einsetzen muss, und sie hofft, dass es dabei bleiben wird. "Wir erwarten, dass wir es nicht einsetzen müssen", sagte De Guindos bei der Vorstellung des EZB-Jahresberichts für 2022 im Europaparlament.

De Guindos: EZB wird aktuelle Aktivitätsdaten berücksichtigen

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird bei ihren geldpolitischen Entscheidungen nach Aussage von EZB-Vizepräsident Luis de Guindos auch die sich abzeichnende Abschwächung des Wirtschaftswachstums berücksichtigen. Auf die Frage, wie die EZB ihre Geldpolitik zwischen einer hohen Kerninflation und einer zunehmenden Rezessionsgefahr ausrichten werde, verwies De Guindos auf die im Juni anstehenden Stabprojektionen und sagte: "Wir werden auf die aktuellen Aktivitätsdaten reagieren."

EZB sieht weiter monetäre Staatsfinanzierung in Irland

Die Zentralbanken des Euroraums haben sich nach Aussage der Europäischen Zentralbank (EZB) im vergangenen Jahr weitgehend an das Verbot der monetären Staatsfinanzierung gehalten. In ihrem Jahresbericht für 2022 erwähnt die EZB aber einen Verstoß durch die irische Zentralbank, den sie seit zehn Jahren Jahr für Jahr moniert: Die Zentralbank hatte dem irischen Staat 2013 langlaufende Anleihen abgenommen, die dieser zur Übernahme der Verbindlichkeiten der Irish Bank Resolution Corporation ausgegeben hatte.

Lagardes Gehalt steigt 2022 um 1,5 Prozent

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde , hat im vergangenen Jahr einen deutlichen Reallohnverlust hinnehmen müssen. Wie aus dem Jahresbericht der Europäischen Zentralbank (EZB) für 2022 hervorgeht, verdiente Lagarde 427.560 Euro. Das waren 1,5 Prozent mehr als 2021, als ihr Gehalt 421.308 Euro betrug. Die Verbraucherpreise im Euroraum stiegen 2022 um 8,4 Prozent.

Türkische Notenbank belässt Leitzins bei 8,50 Prozent

Die türkische Zentralbank hat ihren Leitzins bei 8,50 Prozent belassen und damit die von Präsident Recep Tayyip Erdogan geforderte Niedrigzinspolitik fortsetzt. Erdogan, der sich am Sonntag einer Stichwahl bei den Präsidentschaftswahlen stellen muss, hat die Zentralbank in den letzten Jahren dazu gedrängt, die Zinssätze trotz der hohen Inflationsrate in der Türkei zu senken - eine unorthodoxe Strategie, die nach seiner Ansicht das Wirtschaftswachstum fördern soll.

Lindner dringt auf wirtschaftspolitische Zeitenwende

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat angesichts der schwachen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland eine wirtschaftspolitische "Zeitenwende" gefordert, um das Land im internationalen Vergleich wettbewerbsfähiger zu machen. "Unsere wirtschaftliche Dynamik ist geringer als andernorts", sagte Lindner beim 24. Deutschen Eigenkapitaltag des Bundesverbands Beteiligungskapital (BVK) in Berlin, wie das Bundesfinanzministerium über den Kurznachrichtendienst Twitter mitteilte.

Lindner: Anhebung von Erbschaftssteuer-Freibeträgen überfällig

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat eine Anhebung der Freibeträge für die Erbschaftssteuer als "überfällig" bezeichnet. Auf Vorschlag der FDP hätten die Koalitionsfraktionen bereits im Dezember die Bereitschaft erklärt, die Freibeträge anzuheben, sagte er der Abendzeitung. "Davor sind aber die Länder gefragt. Da die Länder die Einnahmen erhalten und im Bundesrat zustimmen müssten, sollte die Initiative von dort kommen", forderte der FDP-Vorsitzende. "Wir haben den Ball auf den Elfmeterpunkt gelegt - verwandeln müssen ihn aber die Länder."

Merz sieht Ampel-Koalition vor dem Scheitern

Unions-Fraktionschef Friedrich Merz sieht die Ampel-Koalition und damit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vor dem Scheitern. "Wenn der Streit nicht aufhört, dann wird er gar nicht anders können, als die Vertrauensfrage zu stellen", sagte Merz den Sendern RTL und ntv mit Blick auf den Kanzler. "Und wenn die Koalitionsfraktionen sich weiter so verhalten wie gegenwärtig, dann ist diese Regierung am Ende."

GdW sieht schwerwiegende Mängel in Entwurf zur Wärmeplanung

Der Präsident des Spitzenverbandes der Wohnungswirtschaft (GdW), Axel Gedaschko, hat "schwerwiegende Mängel" an dem Gesetzentwurf zur kommunalen Wärmeplanung festgestellt. Wie bereits beim Gebäudeenergiegesetz seien die sozialen Belange gänzlich vernachlässigt worden. "Das Wort 'sozial' kommt in dem Entwurf nicht einmal vor", monierte Gedaschko. Laut dem Entwurf sollten Länder den Kommunen aufgeben dürfen, bestimmte Umsetzungsmaßnahmen zu ergreifen, darunter einen Anschluss- und Benutzungszwang. "Das lehnen wir ab. Wenn überhaupt, obliegt die Entscheidung allein der Kommune", sagte er.

Landkreistag fordert Technologieoffenheit bei Wärmeplanung

Der Deutsche Landkreistag hat mit Kritik auf die Gesetzesvorhaben der Ampel-Koalition zum Gebäudeenergiegesetz und zur Wärmeplanung reagiert. "Um die kommunale Wärmeversorgung überhaupt umsetzen zu können, brauchen wir echte Technologieoffenheit", sagte Verbandspräsident Rainhard Sager der Funke-Mediengruppe. Er warnte die Ampel-Koalition davor, ihre Kompetenzen zu überschreiten: "Soweit der Bund zudem die Kommunen in die Pflicht nehmen will, verbietet dies das Grundgesetz." Dies könnten ausschließlich die Länder.

Kommunen: Heizungskataster bis 2026 nicht zu schaffen

Der Deutsche Städte- und Gemeindebund warnt vor einer Überforderung der Kommunen durch das Wärmeplanungsgesetz. "Die vorgesehene Fristen zur Erhebung der Daten werden die Kommunen zeitlich wie personell überfordern. Wie soll eine kleine Stadt bis 2028 gebäudescharf ermitteln, wie geheizt wird?", sagte Bernd Düsterdiek, Beigeordneter für Klimaschutz des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, der Rheinischen Post. "Große Städte sollen dies gar bis 2026 schaffen. Es fehlt ein praxisgerechter und umsetzbarer Regelungsansatz."

Söder fordert Stopp der Heizungsgesetze

Angesichts immer neuer Kritik an der geplanten Umsetzung der Wärmewende fordert Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) die Ampel-Koalition zum Stopp ihrer Gesetze auf. "Das Habeck-Heizgesetz ist ein Fehler", sagte Söder der Bild-Zeitung. "Es muss komplett kassiert werden." Wenn nach Schätzungen ein Arbeitnehmer seinen durchschnittlichen Jahreslohn ausgeben müsse, um einen Wärmepumpen-Einbau zu finanzieren, zeuge das "von einer Abgehobenheit und Distanz zu den normalen Menschen". Die Gesetze der Grünen gefährdeten den Wohlstand in Deutschland. Söder warnte die Ampel-Koalition vor einer "Überforderung der Bürger" in der aktuellen Krise.

Wagner-Chef: Gruppe beginnt mit Übergabe von Bachmut an russische Armee

Die Söldnergruppe Wagner hat nach Angaben ihres Chefs mit der Übergabe ihrer Stellungen in der ostukrainischen Stadt Bachmut an die russische Armee begonnen. "Wir ziehen heute Einheiten aus Bachmut zurück", sagte Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin in einem von seinem Pressedienst in Onlinemedien veröffentlichten Video. Bis zum 1. Juni werde der Großteil der Einheiten auf andere Stützpunkte verlegt sein. "Wir übergeben Stellungen an das Militär, die Munition und alles", sagte Prigoschin. Der Wagner-Chef hatte zuvor die Einnahme von Bachmut gemeldet.

