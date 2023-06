Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Index steigt im Juni wider Erwarten leicht

Die Stimmung von Finanzanalysten aus Banken, Versicherungen und großen Industrieunternehmen hat sich im Juni wider Erwarten leicht aufgehellt. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen stieg auf minus 8,5 Punkte von minus 10,7 Punkten im Vormonat, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf minus 13,0 Punkte gerechnet. Der Index zur Beurteilung der aktuellen Konjunkturlage fiel hingegen sehr stark, und zwar auf minus 56,5 Punkte nach minus 34,8 Zählern im Vormonat. Die befragten Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf minus 41,4 Punkte erwartet.

Pictet: Zwei EZB-Schritte kommen noch

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Einschätzung des Pictet-Chefstrategen Luca Paolini in dieser Woche und im Juli um jeweils 25 Basispunkte erhöhen. "Zwei Schritte sind noch erforderlich", sagte er bei der Vorstellung des Ausblicks für das zweite Halbjahr. Paoloni geht davon aus, dass sich die milde Rezession im Euroraum zunächst fortsetzen wird, dass aber zugleich die Reallöhne im Zuge sinkender Inflationsraten und steigender Nominallöhne "explodieren" werden. Trotzdem erwartet er nicht, dass die EZB ihren Einlagenzins deutlich über 3,75 Prozent hinaus anheben wird.

ING: EZB strafft im Zweifelsfall einmal zu viel

Die Europäische Zentralbank (EZB) wird ihre Zinsen nach Einschätzung von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski im Zweifelsfall einmal zu viel als einmal zu wenig straffen. Grund ist, dass sich die EZB derzeit weniger auf ihre Inflationsprognosen und mehr auf die aktuelle Inflation verlässt, wie Brzeski in einem Kommentar schreibt. "Die EZB wird ihren Straffungskurs erst dann ändern, wenn die Kerninflation deutliche Anzeichen für einen Wendepunkt zeigt", argumentiert der Ökonom.

Chinas Zentralbank senkt Reverse-Repo-Satz

Die chinesische Zentralbank hat überraschend einen wichtigen Zins gesenkt. Dies ist ein Zeichen für das wachsende Unbehagen der Notenbanker über den stotternden Aufschwung und ein Vorbote für weitere Schritte, um die chinesische Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen. Die People's Bank of China (PBoC) senkte ihren siebentägigen Reverse-Repo-Satz um 10 Basispunkte auf 1,90 Prozent und stellte damit 2 Milliarden Yuan (circa 260 Millionen Euro) über ihre siebentägigen Repos zur Verfügung.

Koalition bringt Heizungsgesetz auch diese Woche nicht in Bundestag

Die Ampel-Koalition kann das geplante Gebäudeenergiegesetz auch diese Woche nicht zur ersten Beratung in den Bundestag einbringen. Das zwischen den Regierungsparteien umstrittene Projekt wurde von den Parlamentarischen Geschäftsführern der Fraktionen am Dienstag nicht auf die vorläufige Tagesordnung für das Bundestagsplenum in dieser Woche gesetzt, wie aus Fraktionskreisen gegenüber der Nachrichtenagentur AFP verlautete. Damit wird die von SPD und Grünen angestrebte Verabschiedung des Gesetzes noch vor der parlamentarischen Sommerpause immer schwieriger.

Verband: Umsatz im Bauhauptgewerbe sinkt 2023 real um 6 Prozent

Der Umsatz im deutschen Bauhauptgewerbe dürfte in diesem Jahr inflationsbereinigt um 6 Prozent im Vorjahresvergleich zurückgehen. Damit bestätigte der Verband Die Bauindustrie seine Prognose von Ende Februar. Besonders betroffen wird demnach der Wohnungsbau sein. Hier wird mit einem Umsatzrückgang von 9 Prozent gerechnet. Die Zahl der fertiggestellten Wohnungen dürfte in diesem Jahr bei 250.000 liegen, deutlich unter dem von der Bundesregierung anvisierten Ziel von 400.000. Für 2024 erwartet die Bauindustrie ohne große Änderungen der Rahmenbedingungen noch schlechtere Fertigstellungszahlen.

Lindner: Positiver Inflationstrend bestätigt sich

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat angesichts der jüngsten detaillierten Zahlen über die Inflation im Mai eine positive Entwicklung konstatiert, zugleich aber zu einer soliden Fiskalpolitik gemahnt. "Der positive Trend in der Inflationsentwicklung bestätigt sich", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Wir erreichen den niedrigsten Wert seit über einem Jahr. Aber wir dürfen nicht nachlassen", hob der Bundesfinanzminister hervor. "Notenbank und Staatshaushalte müssen in die gleiche Richtung arbeiten - Stichwort Schuldenbremse", mahnte Lindner.

Lindner: ETCI schließt Finanzierungslücke für junge Wachstumsunternehmen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat deutlich mehr Kapitalbeteiligungen in junge Wachstumsunternehmen angemahnt und bei einer Roadshow der European Tech Champions Initiative (ETCI) die Rolle dieser Initiative für Unternehmen in der späten Wachstumsphase betont. "Die ETCI schließt eine Finanzierungslücke im europäischen Scale-up-Markt", sagte Lindner in seiner auf Englisch gehaltenen Eröffnungsrede. "All zu oft" habe diese Lücke bisher durch Investoren von außerhalb Europas, insbesondere aus den USA, gefüllt werden müssen. "Die Initiative stärkt deshalb unsere strategische Autonomie und Wettbewerbsfähigkeit", betonte er.

Lauterbach: E-Rezept kommt ab dem 1. Juli

Nach Verzögerungen wird das elektronische Rezept kurzfristig in Deutschland verfügbar sein. "Zum 1. Juli 2023 können Patienten das erste Mal das E-Rezept in den Apotheken ganz einfach mit ihrer Versichertenkarte abrufen", kündigte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) gegenüber dem Redaktionsetzwerk Deutschland an. Bis Ende Juli sollen voraussichtlich 80 Prozent der Apotheken in Deutschland an das System angeschlossen sein.

Union fordert deutlich höheren Wehretat

Die Union im Bundestag fordert ungeachtet des Spardrucks eine deutliche Erhöhung des Wehretats. "Die viel beschworene Zeitenwende wird von der Ampel langsam, aber sicher zu Grabe getragen", sagte der stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Fraktion, Johann Wadephul, der Süddeutschen Zeitung. Wadephul kritisierte Pläne, das 2-Prozent-Ziel der Nato vor allem durch die Einrechnung der Investitionen aus dem 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen für die Bundeswehr zu erreichen. "Eine durch das Sondervermögen wachsende Bundeswehr kann dauerhaft nur durch einen parallel steigenden Wehretat finanziert werden", sagte Wadephul.

Deutsche Exporte nach Russland verglichen mit Vorkriegszeit stark gesunken

Die deutschen Exporte nach Russland sind zum Jahresbeginn verglichen mit der Zeit vor dem Ukraine-Krieg stark gesunken. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurden von Januar bis einschließlich April Waren im Wert von 3,5 Milliarden Euro nach Russland exportiert. Das war ein Rückgang um über 58 Prozent verglichen mit demselben Zeitraum 2021. Damals betrug das Volumen 8,4 Milliarden Euro.

Moskau: Leopard- und Bradley-Panzer in der Ukraine erbeutet

Russland hat nach eigenen Angaben mehrere deutsche Leopard-Panzer und US-Panzer vom Typ Bradley in der Ukraine erbeutet. "Das sind unsere Trophäen", gab das russische Verteidigungsministerium bekannt und veröffentlichte dazu ein Video im Online-Dienst Telegram mit den erbeuteten, beschädigten Panzern. Den Angaben zufolge handelt es sich um Ausrüstung der ukrainischen Armee in der Region Saporischschja. Die Panzer würden nun untersucht. Westliche Länder hatten der Ukraine Panzer vom Typ Leopard und Bradley geliefert.

Lula warnt mit Blick auf EU-Mercosur-Abkommen vor "Misstrauen"

Der brasilianische Präsident Luiz Inácio Lula da Silva hat mit Blick auf das noch nicht ratifizierte Handelsabkommen zwischen der EU und den südamerikanischen Mercosur-Staaten vor "Misstrauen" zwischen den Vertragspartnern gewarnt. Diese dürfe es zwischen "strategischen Partnern" ebenso wenig geben wie Sanktionen, sagte Lula nach einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen in Brasília vor Journalisten. Von der Leyen äußerte die Hoffnung, das Abkommen bis Jahresende zu ratifizieren.

Trump erscheint in Geheimdokumentenaffäre erstmals vor Gericht

Der frühere US-Präsident Donald Trump muss nach der Anklage gegen ihn wegen unrechtmäßig privat gehorteter Geheimdokumente am Dienstag erstmals vor einem US-Bundesgericht in Miami erscheinen. Wegen des Gerichtstermins, bei dem der 76-jährige Republikaner auf nicht schuldig plädieren dürfte, erwarten die Behörden Proteste zehntausender Trump-Anhänger, es herrschen strikte Sicherheitsvorkehrungen.

