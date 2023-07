Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Deutsche Dienstleister verlieren im Juni an Dynamik

Die Dynamik im deutschen Servicesektor hat im Juni deutlich nachgelassen. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel auf 54,1 von 57,2 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Volkswirte hatten einen Stand von 54,1 vorhergesagt. Vorläufig war für Juni ein Wert von 54,1 ermittelt worden. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

S&P Global: Wirtschaft der Eurozone tritt im Juni auf der Stelle

Das Eurozone-Wirtschaftswachstum ist im Juni zum Stillstand gekommen, womit der seit Jahresbeginn vom Servicesektor getragene Aufschwung ein Ende fand. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, fiel auf 49,9 Zähler von 52,8 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Rückgang auf 50,3 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

Eurozone-Erzeugerpreise sinken im Mai deutlich

Die Erzeugerpreise der Industrie in der Eurozone sind im Mai deutlich gesunken. Die Preise auf der Erzeugerstufe fielen im Vergleich zum Vormonat um 1,9 Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang um 1,8 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lagen die Erzeugerpreise um 1,5 Prozent niedriger. Die Prognose von Volkswirten hatte auf ein Minus von 1,3 Prozent gelautet.

EZB: Inflationserwartungen von Konsumenten sinken im Mai

Die Inflationserwartungen von Konsumenten im Euroraum sind im Mai erneut gesunken, liegen aber immer noch deutlich oberhalb des Inflationsziels der EZB von 2 Prozent. Wie aus der jüngsten Konsumentenumfrage der Europäischen Zentralbank (EZB) außerdem hervorgeht, stiegen zugleich die Einkommenserwartungen der Konsumenten etwas. Die Konsumenten erwarten, dass die Verbraucherpreise in den nächsten zwölf Monaten um 3,9 (April: 4,1) Prozent steigen werden. Auf Sicht von drei Jahren sahen sie die Inflation unverändert bei 2,5 Prozent.

IfW: China stützt Welthandel und knackt Exportrekord

Der Welthandel zeigt sich laut jüngstem Datenupdate des Kiel Trade Indicator im Juni leicht positiv und wird dabei vor allem vom Handel Chinas gestützt. Demnach dürfte der Welthandel preis- und saisonbereinigt im Vergleich zum Vormonat um 0,3 Prozent steigen. Für Deutschland liegen die Werte des Kiel Trade Indicator sowohl für Exporte mit minus 0,4 Prozent als auch Importe mit minus 1,3 Prozent im roten Bereich, wie das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) mitteilte. Gleiches gelte für die EU-Exporte mit minus 1,2 Prozent und -Importe mit minus 0,5 Prozent.

Türkische Inflation sinkt im Juni auf 38,2 Prozent

Die Inflation in der Türkei ist im Juni den achten Monat in Folge gesunken, blieb aber im historischen Vergleich hoch. Dies deutet darauf hin, dass die Zentralbank noch eine komplexe Aufgabe vor sich hat, um die Preise zu kontrollieren, da ihre neue Gouverneurin einen konventionelleren geldpolitischen Kurs verfolgt. Die Verbraucherpreise stiegen im Juni um 38,2 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat, wie die Statistikbehörde meldete. Dies ist die niedrigste Rate seit Dezember 2021. Im Mai hatte der Anstieg 39,6 Prozent betragen.

Buch: Banken sollten eigene Modelle mit Vorsicht einsetzen

Die deutschen Banken sollten die Ergebnisse ihrer eigenen Risikomodelle nach Aussage von Bundestagsvizepräsidentin Claudia Buch vorsichtig interpretieren und sich nicht darauf verlassen, dass der Staat bei künftigen Krisen ebenso kraftvoll eingreifen wird wie bei früheren. "Alle Modelle blicken in die Vergangenheit und da waren die Ausfälle relativ gering", sagte Buch im Symposium "Bankenaufsicht im Dialog" in Frankfurt. Die Modelle seien nicht "trainiert" worden in Zeiten hoher Zinsen und hoher Volatilität. Vor diesem Hintergrund würden Stresstests künftig eine größere Rolle spielen müssen.

Kabinett billigt Haushaltsplan für 2024 mit 16,6 Milliarden Neuschulden

Das Regierungskabinett hat den von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) vorgelegten Regierungsentwurf für den Haushalt 2024 und den Finanzplan bis 2027 gebilligt, der 16,6 Milliarden Euro Neuverschuldung im nächsten Jahr nach 45,6 Milliarden im Soll dieses Jahres vorsieht. Das Kabinett stimmte dem Entwurf zu, teilte das Bundesfinanzministerium mit. "Ab dem kommenden Jahr erfolgt die Rückkehr auf den haushaltspolitischen Normalpfad. Wir halten die Schuldenbremse ein", heißt es in Unterlagen des Ministeriums dazu.

Wirtschaftsweisen-Chefin Schnitzer fordert Reform der Schuldenbremse

Die Chefin der Wirtschaftsweisen, Monika Schnitzer, hat angesichts der Debatte um Kürzungen im Bundeshaushalt eine Reform der Schuldenbremse gefordert. "Die Schuldenbremse alleine sorgt leider nicht automatisch dafür, dass die Steuereinnahmen für die wichtigsten Projekte verwendet werden", sagte Schnitzer der Rheinischen Post. "Deshalb kommen Investitionsausgaben regelmäßig zu kurz. Eine Reform, die eine Schuldenfinanzierung von Nettoinvestitionen ermöglichen würde, könnte das beheben", sagte die Vorsitzende des Wirtschafts-Sachverständigenrats der Bundesregierung.

HDE warnt bei Wettbewerbsrecht vor Verfassungsbeschwerden

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat die von den Regierungsparteien geplanten Änderungen am Wettbewerbsrecht kritisiert und vor Verfassungsbeschwerden gewarnt. "Die geplanten gesetzlichen Änderungen gehen in die völlig falsche Richtung", sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth. Das geltende Kartellrecht funktioniere und garantiere einen freien und fairen Wettbewerb. Das Bundeskartellamt habe in der Vergangenheit bewiesen, dass es bei Kartellrechtsverstößen und Marktmachtmissbrauch mit dem bestehenden Instrumentarium effizient und wirksam einschreiten könne.

Koalition will Förderung für Heizungstausch bei 21.000 Euro deckeln

Die maximale Förderung für den Heizungsaustausch soll bei einem Einfamilienhaus bei 21.000 Euro liegen. Das geht aus den finalen Änderungen der Regierungsfraktionen zu dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) vor. Laut Entschließungsantrag für das Gesetz, das am Freitag abschließend im Bundestag beraten werden soll, werden die maximal förderfähigen Investitionskosten für den Heizungstausch auf 30.000 Euro für ein Einfamilienhaus festgelegt. Die Koalition hatte sich darauf verständigt, dass es für den Einbau einer klimafreundlicheren Heizung es eine maximale staatliche Förderung von bis zu 70 Prozent der Kosten geben soll.

Umfrage sieht AfD in Thüringen bei 34 Prozent

Die AfD kommt einer aktuellen Umfrage zufolge in Thüringen auf 34 Prozent. Nach dem "Thüringentrend" des Instituts Infratest dimap im Auftrag für den MDR liegt die Rechtsaußen-Partei damit 13 Punkte vor der CDU, die mit 21 Prozent Platz zwei belegt. Die Linke von Ministerpräsident Bodo Ramelow kam mit 20 Prozent auf Platz drei. Die SPD folgt mit 10 Prozent auf dem vierten Platz. Auch die Grünen wären mit 5 Prozent im Landtag vertreten, die FDP hingegen droht mit 4 Prozent den Einzug zu verpassen. Andere Parteien kamen auf 6 Prozent. Eine Regierungsbildung könnte bei diesem Ergebnis schwierig werden. Weder die aktuelle rot-rot-grüne Regierung noch eine andere bislang in Deutschland praktizierte Koalition hätte eine Mehrheit.

EU-Kommission schlägt Lockerungen für Gentechnik in der Landwirtschaft vor

Nach großen Diskussionen bereits im Vorfeld hat die Europäische Kommission ihren Gesetzentwurf zur Gentechnik in der Landwirtschaft vorgestellt. Die Behörde empfiehlt darin weitreichende Lockerungen für bestimmte mit Gentechnik gezüchtete Pflanzenarten, wie sie in Brüssel mitteilte. Das EU-Parlament und die Mitgliedsstaaten müssen den Vorschlag jetzt diskutieren und Kompromisse finden.

Saudi-Arabien und Kuwait reklamieren von Iran beanspruchtes Gasfeld für sich

Saudi-Arabien und Kuwait haben ein vom Iran beanspruchtes Gasfeld im Persischen Golf für sich reklamiert. Das Feld "gehört gemeinsam dem Königreich Saudi-Arabien und dem Staat Kuwait, und nur sie haben alle Rechte", erklärte die amtliche saudi-arabische Nachrichtenagentur SPA unter Verweis auf das Außenministerium in Riad. Der Iran hatte kürzlich angekündigt, Bohrungen in dem umstrittenen Gebiet zu starten.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Juni 48,0 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Juni PROGNOSE: 48,0

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Mai war 52,5

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Juni 52,2

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Juni PROGNOSE: 53,1

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Mai bei 54,0

GB/Einkaufsmanagerindex Service Juni 53,7 - S&P Global/CIPS

GB/Einkaufsmanagerindex Service Juni PROG: 53,7 - S&P Global/CIPS

GB/Einkaufsmanagerindex Service Mai war 55,2 - S&P Global/CIPS

