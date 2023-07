Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Eurozone -Produktion wächst im Mai verhalten

Die Industrie im Euroraum hat ihre Produktion im Mai leicht gesteigert. Wie die Statistikbehörde Eurostat mitteilte, stieg die Produktion (ohne Bauwirtschaft) gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 0,2 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Anstieg um 0,3 Prozent erwartet. Im Vergleich zum Vorjahr lag die Industrieproduktion jedoch um 2,2 Prozent niedriger. Volkswirte hatten nur mit einem Rückgang um 1,1 Prozent gerechnet.

Deutscher Einzelhandelsumsatz für Mai nach oben revidiert

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im Mai stärker gewachsen als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, stiegen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 1,6 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Zuwachs von 0,4 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 2,4 Prozent niedriger.

Visco: EZB nicht sehr weit vom Zinsgipfel entfernt

Die Europäische Zentralbank (EZB) ist nach den Worten von EZB-Ratsmitglied Ignazio Visco nicht mehr sehr weit von ihrem Zinsgipfel entfernt. Auf die Frage in einem Interview mit Sky TG24, ob das Zinshoch am Jahresende erreicht sein werde, antwortete er, das sei definitiv der Fall. Visco ist generell ein Befürworter einer lockeren Geldpolitik und hat im Verlauf des aktuellen Straffungszyklus mehrfach eine Zinspause gefordert.

Rabobank: Euroraum-Finanzminister helfen der EZB

Die Finanzminister des Euroraums werden laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag beschließen, dass die Länder ihre finanziellen Energiepreishilfen für private Haushalte und Unternehmen beenden sollen. Aus Sicht der Rabobank-Analysten wäre das eine willkommene Nachricht für die Europäische Zentralbank (EZB). "Die Ergebnisse der Eurogruppe könnten daher einen Teil der Aufwärtsrisiken für die Inflationsprojektionen der EZB beseitigen", schreiben sie in einem Kommentar. Allerdings enthält das von Reuters eingesehene Papier keinen Zeitplan für das Herunterfahren der Hilfen.

Eba: EU-Banken haben 20% Überdeckung erwarteter Kreditverluste

Die Banken in der EU wappnen sich nach Erkenntnissen des Bankenregulierer Eba gegen Kreditrisiken. Wie die Eba im Rahmen des ihres jüngsten Risk Dashboard mitteilte, hatten die Institute im ersten Quartal eine Überdeckung der erwarteten Kreditausfälle von 20 Prozent. Bei 40 Prozent der Banken sei die Überdeckung noch höher gewesen. Bei den für den Fall einer Abwicklung vorzuhaltenden Mitteln (MREL) sind die Institute laut Eba aber mit 29,1 Milliarden Euro, bzw. 1,2 Prozent des erforderlichen Emissionsvolumens im Rückstand. "Die Abwicklungsbehörden beobachten die Situation genau und gewähren einzelnen Banken teilweise längere Übergangsfristen", heißt es dazu.

Commerzbank: Schwache Chemie ist böses Omen für Konjunktur

Die anhaltende Schwäche der chemischen Industrie in Deutschland ist nach Aussage von Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen ein böses Omen für die Gesamtwirtschaft. "In der Vergangenheit lief der Konjunkturzyklus in der Chemie dem in den anderen Industriesektoren eher voraus", schreibt Solveen in einer Analyse. Da die Industrie wiederum gegenüber den Dienstleistungen zumeist einen Vorlauf aufweise, unterstütze die aktuelle Entwicklung in der Chemie die Erwartung der Commerzbank, dass sich die deutsche Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte nicht erholen, sondern eher erneut schrumpfen werde.

IEA: Saudi-Arabien verliert mit Kürzungen seinen Spitzenplatz

Saudi-Arabien wird nach Einschätzung der Internationalen Energie-Agentur (IEA) seine Rolle als größter Ölproduzent in der Opec+-Allianz an Russland verlieren, da seine Produktionskürzungen zu greifen beginnen und den Ölmarkt gerade dann verengen, wenn die Preise zu steigen scheinen. Das Golf-Königreich, das de facto die Organisation Erdöl exportierender Länder (Opec) anführt, hat in den letzten Monaten seine Ölproduktion reduziert und damit seinen Marktanteil innerhalb der Gruppe der Ölproduzenten geopfert, um die niedrigen Ölpreise, die seine Einnahmen schmälern, anzukurbeln.

Globales Steuerabkommen für Technologie-Unternehmen in Reichweite

Die Verhandlungsführer, die versuchen, ein globales Abkommen zur Änderung der Art und Weise, wie und wo große Technologieunternehmen besteuert werden, auszuhandeln, konnten diese Woche keine Einigung erzielen. Aber die Teilnehmer sagten, dass sie nahe genug an einer Vereinbarung sind, um eine schädliche Alternative abzuwenden: einen neuen Handelskrieg zwischen den USA und Europa.

Bundesregierung beschließt erstmals China-Strategie

Die Bundesregierung hat bei ihrer Kabinettssitzung ihre erste eigene China-Strategie beschlossen. Das gab Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) bei einer Rede in Berlin bekannt. "Für Deutschland bleibt China Partner, Wettbewerber, systemischer Rivale", betonte sie in der Rede beim Mercator Institute for China Studies. "China hat sich in den letzten Jahren so rasant verändert wie vielleicht kein anderes Land", erklärte Baerbock zudem über den Kurznachrichtendienst Twitter.

Finanzministerium: Ehegattensplitting wird nicht abgeschafft

Das Bundesfinanzministerium hat sich erneut deutlich gegen Forderungen nach einer Abschaffung des Ehegattensplittings gestellt, wie sie der SPD-Vorsitzende Lars Klingbeil erhoben hatte. "Das Ehegattensplitting wird nicht abgeschafft", stellte das Ministerium über den Kurznachrichtendienst Twitter klar. "Das wäre eine gigantische Mehrbelastung und würde Paare und Familien mit rund 25 Milliarden Euro zusätzlich im Jahr belasten", erklärte Finanzminister Christian Lindner (FDP) laut seinem Ministerium.

Wirtschaftsweiser Truger: Splitting-Reform verringert Fachkräftemangel

Der Wirtschaftsweise Achim Truger erwartet bei einer Reform des Ehegattensplittings eine Verringerung des Fachkräftemangels um 200.000 Vollzeitstellen. "Das Splitting verringert durch eine hohe steuerliche Grenzbelastung für Zweitverdienende - zumeist Frauen - die Anreize zur Aufnahme von Erwerbsarbeit und zur Ausweitung der Stundenanzahl", sagte Truger der Rheinischen Post. "Damit bestärkt es die wenig zeitgemäße traditionelle Rollenverteilung in vielen Familien und benachteiligt Frauen, die eher in Mini- oder Teilzeitjobs gedrängt werden."

Steuerzahler-Präsident lobt Lindners Entlastungsgesetz

Der Chef des Bundes der Steuerzahler, Reiner Holznagel, hat die Steuerentlastungspläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) gelobt. "Es ist erfrischend, endlich mal ein Steuergesetz vorgelegt zu bekommen, das so fortschrittlich ist", sagte Holznagel der Rheinischen Post. In Lindners Wachstumsbeschleunigungsgesetz seien wichtige Entlastungen für Unternehmen enthalten, aber auch für Rentner und Arbeitnehmer. "Für Rentnerinnen und Rentner ist es ganz wichtig, dass die Rente jetzt erst im Jahr 2058 komplett versteuert werden muss statt wie bisher bereits 2040. Zudem schauen wir auf weitere Entlastungen, die angekündigt worden sind. Davon profitieren Millionen Rentner", sagte er.

SPD-Linke will dauerhafte MwSt-Entlastung der Gastronomie

In der Ampelkoalition werden Forderungen laut, den ermäßigten Mehrwertsteuersatz für Speisen in der Gastronomie dauerhaft fortzuführen. "Auch wenn die Gastronomie wieder bei etwa 90 Prozent ihres Umsatzes vor Corona ist, bin ich für eine Beibehaltung des ermäßigten Steuersatzes", sagte der Co-Chef der SPD-Linken, Sebastian Roloff, dem Handelsblatt. Die Umsatzsteuermindereinnahmen in Höhe von jährlich gut 3,3 Milliarden Euro ab dem Jahr 2024 müssten dann an anderer Stelle erwirtschaftet werden. Die Mehrwertsteuer (MwSt) auf Speisen in der Gastronomie war während der Pandemie von 19 auf 7 Prozent verringert worden. Ende 2023 soll die Regelung auslaufen. Roloff fürchtet, dass sich dann die Preisentwicklung weiter beschleunigen könnte.

Oberstes Gericht in Schweden stoppt von der Türkei geforderte Auslieferungen

Das Oberste Gericht in Schweden hat die Auslieferung von zwei Männern an die Türkei gestoppt, welche laut Ankara Mitglieder der Bewegung des muslimischen Predigers Fethullah Gülen sind. Die von der Türkei vorgelegten Beweise für die mutmaßliche Mitgliedschaft der beiden Männer in einer "terroristischen Vereinigung" seien nicht ausreichend, erklärte das Gericht. Zudem sei den beiden Beschuldigten in Schweden bereits Flüchtlingsstatus zuerkannt worden.

Moskau sieht in F16-Kampfjets für Ukraine "nukleare Bedrohung"

Moskau wird nach eigenen Angaben eventuell an die Ukraine gelieferte F16-Kampfjets aufgrund ihrer Fähigkeit, Atomwaffen zu transportieren, als "nukleare Bedrohung" betrachten. Allein den Besitz solcher Jets durch die ukrainische Armee werde Moskau als "eine Bedrohung durch den Westen im nuklearen Bereich" ansehen, sagte Außenminister Sergej Lawrow der Online-Zeitung Lenta.ru. Russland könne nicht ignorieren, dass die Kampfflugzeuge aus US-Produktion "nukleare Ladungen" transportieren könnten, betonte Lawrow. Moskau habe die USA, Großbritannien und Frankreich deshalb gewarnt.

July 13, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)