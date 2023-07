Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Deutsche Wirtschaft schrumpft im Juli

Die Talfahrt der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli beschleunigt. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich auf 48,3 von 50,6 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den Monat hervorgeht. Der Index ist damit unter die kritische Schwelle von 50 Punkten gefallen. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten nur einen Rückgang auf 50,4 Zähler erwartet.

S&P Global: Euroraum-Wirtschaft beschleunigt Talfahrt im Juli

Die europäische Wirtschaft ist im Juli tiefer in die Kontraktionszone gerutscht. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - verringerte sich auf 48,9 Zähler von 49,9 im Vormonat, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 49,7 Punkte vorhergesagt.

Commerzbank: Rezession im Euroraum kommt näher

Der Einkaufsmanagerindex für den Dienstleistungssektor, nach Ansicht der Commerzbank das verlässlichste Konjunkturbarometer für den Euroraum, ist im Juli zum dritten Mal in Folge gesunken. Mit einem Stand von 51,1 Punkten sendet der Indikator inzwischen ein klares Abschwungssignal, befindet Commerzbank-Ökonom Christoph Weil. Der Index für das verarbeitende Gewerbe rutschte mit 42,7 noch tiefer in den rezessiven Bereich.

VP Bank: Wirtschaftliche Schwäche gewinnt an Breite

Die Einkaufsmanagerindizes für den Juli lassen nach Ansicht der liechtensteinischen VP Bank auf düstere Konjunkturaussichten schließen. "Die wirtschaftliche Schwäche gewinnt nun an Breite", schreibt Chefvolkswirt Thomas Gitzel in einem Kommentar. "Die hohen Inflationsraten, die gestiegenen Zinsen und die schwache Nachfrage aus Übersee werden bis zum Jahresende die europäische Wirtschaft belasten. Wenn im zweiten Quartal ein positives Wachstum verzeichnet wird, ist dies eher als kurzes Intermezzo zu sehen und nicht etwa als Trendwechsel."

Merz rudert nach AfD-Aussagen zurück

CDU-Chef Friedrich Merz hat seine Aussagen zur AfD relativiert. Er sei gegen eine Zusammenarbeit mit der AfD auch auf kommunaler Ebene, wie er auf dem Kurznachrichtendienst Twitter klarstellte. Zuvor hatte Merz mit einer Äußerung im ZDF-Sommerinterview für Kritik auch innerhalb seiner eigenen Partei gesorgt. Dort hatte er am Sonntag gesagt, dass das Verbot der Zusammenarbeit mit der AfD die "gesetzgebenden Körperschaften, also im Europaparlament, im Bundestag und in den Landtagen" betreffe.

Merz stößt mit AfD-Vorstoß innerhalb der CDU auf Widerspruch

CDU-Chef Friedrich Merz ist mit seinem Vorschlag zum Umgang mit der AfD auf kommunaler Ebene auf scharfe Kritik innerhalb seiner eigenen Partei gestoßen. Hessens Ministerpräsident Boris Rhein (CDU) lehnte eine Zusammenarbeit ab. Die Brandmauer stehe gegen die AfD, sagte er im ZDF-Morgenmagazin. Auch Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) stellte sich gegen eine Kooperation. Der nordrhein-westfälische Innenminister Herbert Reul (CDU) schloss im Deutschlandfunk jegliche Zusammenarbeit mit der Partei aus.

Finanzministerium hat Gesetzentwurf zum Finanzkriminalamt finalisiert

Das Bundesfinanzministerium hat das Gesetz zum geplanten Bundesfinanzkriminalamt am Wochenende in die Ressortabstimmung gegeben. Dieses soll ab 2024 aufgebaut und dann 2025 effektiv an den Start gehen, wie ein Ministeriumssprecher sagte. Zuvor hatte das Handelsblatt berichtet, dass Bundeskriminalamt sollte bereits 2024 an den Start gehen. Mit dem "Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz" soll die Organisierte Kriminalität und Geldwäsche in Deutschland bekämpft werden.

Pistorius will 20 Milliarden Euro für Artilleriemunition bereitstellen

Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) macht die Munitionsbeschaffung zur Chefsache. "Bis 2031 müssen und wollen wir deutlich über 20 Milliarden Euro in Munition investieren", sagte Pistorius dem Spiegel. Der Mangel insbesondere von 155-Millimeter-Projektilen etwa für die Panzerhaubitze 2000, mit der sich auch ukrainischen Streitkräften verteidigen, ist groß. "Ohne Munition nutzen die modernsten Waffensysteme nichts, auch wenn sie einsatzbereit auf dem Hof stehen", sagte Pistorius. Deswegen habe die nachhaltige Beschaffung von Geschossen für ihn "oberste Priorität".

Kreise in Kiew: Drohnenangriff in Moskau war "Spezialoperation"

Ukrainische Verteidigungskreise haben den jüngsten Drohnenangriff in Moskau für sich reklamiert. Der Angriff mit zwei Drohnen in der russischen Hauptstadt am frühen Montagmorgen sei eine "Spezialoperation" des ukrainischen Militärgeheimdienstes HUR gewesen, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus ukrainischen Verteidigungskreisen. Russland bezeichnet seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine als "militärische Spezialoperation".

