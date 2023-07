Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Geschäftsklima sinkt im Juli zum dritten Mal in Serie

Die Stimmung in den Führungsetagen der deutschen Wirtschaft hat sich im Juli stärker eingetrübt als erwartet, wobei besonders die aktuelle Lage schlechter eingeschätzt wurde. Der Ifo-Geschäftsklimaindex sank auf 87,3 (Vormonat: 88,6)Punkte, wie das Münchner Ifo Institut nach seiner monatlichen Umfrage unter rund 9.000 Managern mitteilte. Das ist der dritte Rückgang in Folge, womit ein Abschwung signalisiert wird. "Die Lage der deutschen Wirtschaft verdüstert sich", sagte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Rückgang auf 88,1 Punkte erwartet.

Commerzbank: Ifo-Index weist nach unten

Nach dem dritten Rückgang in Folge weist das Ifo-Geschäftsklima ebenso klar nach unten wie die anderen Frühindikatoren, konstatiert Commerzbank-Chefökonom Jörg Krämer. Der breit basierte Rückgang der Frühindikatoren deute auf ein erneutes Schrumpfen der deutschen Wirtschaft in der zweiten Jahreshälfte. Auch im Rest des Euroraums gebe es Rezessionssignale. "Das stärkt die Position der vielen Tauben im EZB-Rat, die gegen weitere Zinserhöhungen nach der Sitzung am Donnerstag sind", erklärt Krämer.

ING: Deutsche Wirtschaft in einer "Slowcession"

Der erneute Rückgang des Ifo-Index bestätigt nach Ansicht von ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski, dass sich die deutsche Wirtschaft wieder in einem Abwärtstrend befindet, bevor ein Aufwärtstrend überhaupt begonnen hatte. Die Wirtschaft befinde sich in einem Dämmerzustand zwischen Stagnation und Rezession - einer sogenannten "Slowcession" - und benötige dringend eine Reformagenda 2030.

DZ Bank: Deutsche Wirtschaft ist im "Abwärtsstrudel"

"Der Pessimismus in den Chefetagen der deutschen Unternehmen ist keine Überraschung", erklärt Christoph Swonke, Konjunkturanalyst der DZ Bank, nach dem dritten Rückgang des Ifo-Index in Serie. "Außenwirtschaftliche Impulse bleiben weiter aus. Die US-Konjunktur schwächelt und die erhofften Nachfrageimpulse aus China nach dem Ende der Null-Covid-Politik fehlen bislang", erläutert Swonke.

KfW: Wirtschaft im "konjunkturellem Niemandsland"

Die deutsche Wirtschaft bewegt sich nach Einschätzung von KfW-Chefvolkswirtin Fritzi Köhler-Geib zurzeit "im konjunkturellen Niemandsland zwischen schwacher Rezession und kraftloser Erholung". Wer nach den beiden vorangegangenen Einbrüchen für Juli auf einen Rückprall beim Ifo-Geschäftsklima gesetzt habe, sei enttäuscht worden.

EZB: Banken straffen Kreditstandards im zweiten Quartal

Die Banken des Euroraums haben ihre Kreditstandards für Unternehmen im zweiten Quartal 2023 weiter gestrafft, obwohl der Nettoanteil der Banken, die eine Verschärfung meldeten, geringer war als im Vorquartal. Wie aus dem Quartalsbericht der Europäischen Zentralbank (EZB) zur Kreditvergabe hervorging, überstieg der Prozentsatz der Banken mit strengeren Unternehmenskreditstandards den Prozentsatz von Instituten mit lockereren Standards um 14. Im ersten im ersten Quartal lag der Wert bei 27. Die Nettoverschärfung entsprach ungefähr den Erwartungen der Banken von 15 im Vorquartal.

Ministerium will Verfahren zur Exportkontrolle effizienter machen

Das Bundeswirtschaftsministerium will die Verwaltungsprozesse im Bereich Exportkontrolle effizienter gestalten, um so die Zusammenarbeit mit ausgewählten EU- und Nato-Staaten sowie engen Partnerländern zu beschleunigen. Hier sollen die Entscheidungen zur Exportkontrolle nicht mehr in Form einer Einzelfallentscheidung ergehen, sondern stärker gebündelt als sogenannte Allgemeinverfügungen erteilt werden, wie das Ministerium erklärte.

Bundesregierung will Außenwirtschaftsförderung am Klimaschutz ausrichten

Die Bundesregierung will die Förderung der Außenwirtschaft über sogenannte Hermesdeckungen stärker am Klimaschutz ausrichten. Das Bundeswirtschaftsministerium legte in Absprache mit den anderen beteiligten Ministerien einen Entwurf für entsprechende neue "Sektorleitlinien für Exportkreditgarantien" vor. Insbesondere fossile Energieprojekte können demnach künftig nicht mehr abgesichert werden, es gibt jedoch Ausnahmen für Gasprojekte.

CDU-Politiker Hans zweifelt an Merz' Eignung als Kanzler

Der frühere saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) zweifelt an der Eignung von CDU-Chef Friedrich Merz zum Kanzlerkandidaten. Dass Merz die CDU zu einer "Alternative für Deutschland mit Substanz" machen wolle und die Grünen als Hauptgegner identifiziere, sei "der Abschied vom Kurs der Mitte, mit dem die CDU fast 20 jahrelang erfolgreich regiert hat", sagte Hans dem Magazin Stern. "Politischer Feind" der CDU sei die AfD. Merz müsse sich deshalb klar zum Unvereinbarkeitsbeschluss der CDU mit Blick auf die AfD bekennen, forderte Hans, der bis Mai 2022 Ministerpräsident des Saarlands war.

Sánchez bleibt als Chef von Übergangsregierung im Amt

Der bisherige Regierungschef Spaniens Pedro Sánchez bleibt zunächst als Chef einer Übergangsregierung im Amt. Diese Regierung solle die laufenden Amtsgeschäfte führen "bis der neue Regierungschef das Amt übernimmt", erklärte König Felipe VI. im offiziellen Amtsblatt. Die vorgezogene Parlamentswahl hatte zu schwierigen Mehrheitsverhältnissen geführt, die möglicherweise eine Neuwahl nach sich ziehen könnten.

Forscher: Hitzewellen in Europa und den USA ohne Klimawandel "praktisch unmöglich"

Die heftigen Hitzewellen in Europa, den USA und China wären ohne den menschengemachten Klimawandel "praktisch unmöglich". Das geht aus einer neuen Schnellanalyse von Wissenschaftlern des Forschungsnetzwerks World Weather Attribution (WWA) hervor. Die globale Erwärmung habe etwa die Hitzewelle in China "mindestens 50 Mal wahrscheinlicher" gemacht, erklärten die Forscher. Außerdem sorge der Klimawandel dafür, dass die Hitzewellen heißer und länger geworden seien und öfter aufträten.

July 25, 2023