EZB: Kreditvergabe an Unternehmen im Juni weiter verlangsamt

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum, wie auch insgesamt hat sich im Juni weiter verlangsamt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen mit einer Jahresrate von 3,0 (Mai: 4,0) Prozent. Das Volumen der an private Haushalte ausgereichten Kredite wuchs um 1,7 (2,1) Prozent, darunter das der Kredite für den Hauskauf um 1,3 (1,8) Prozent und das der Konsumentenkredite um 2,5 (2,8) Prozent. Die gesamte Kreditvergabe im Euroraum erhöhte sich mit einer Jahresrate von nur noch 0,3 (0,9) Prozent, wobei die Kreditvergabe an Private um 1,5 (2,2) Prozent zunahm, die an den Staat aber um 2,5 (2,2) Prozent sank.

Kabinett beschließt Wasserstoffstrategie zur Unterstützung der Energiewende

Das Bundeskabinett hat die neue Wasserstoffstrategie der Bundesregierung beschlossen, mit der der Markthochlauf des Wasserstoffes beschleunigt werden soll. Wasserstoff soll Deutschland auf dem Weg hin zur Klimaneutralität unterstützen. Dabei setzt die Bundesregierung perspektivisch vor allem auf grünen Wasserstoff. Dieser aus erneuerbaren Energien produzierte Wasserstoff wird als zentraler Baustein für die Energiewende besonders in der Industrie gesehen. Bis 2030 soll die heimische Herstellung der Elektrolyseleistung auf 10 Gigawatt (GW) verdoppelt werden, wie aus der aktualisierten Nationalen Wasserstoffstrategie am Mittwoch hervorgeht. Der Großteil von Deutschlands geschätztem Bedarf an Wasserstoff wird laut Bundesregierung aber "dauerhaft" aus dem Ausland importiert werden müssen.

Habeck: Deutschland braucht vorübergehend auch blauen Wasserstoff

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat angekündigt, dass die Bundesregierung in dem geplanten Wasserstoffhochlauf vorübergehend auch auf blauen und türkisen Wasserstoff setzen wird. Er zeigte sich aber überzeugt, dass der Wasserhochlauf schneller vonstattengehen werde als bisher gedacht und die Kosten auch schneller geringer würden. Mit dem Hochlauf der Wasserwirtschaft werde Deutschland in seiner Energiebilanz "unabhängiger" werden, auch wenn es perspektivisch zwei Drittel seines Bedarfs aus dem Ausland importieren müsse.

Ifo: Exporterwartungen sinken im Juli auf niedrigsten Wert seit 2020

Die Stimmung in der deutschen Exportindustrie hat sich dem Ifo-Institut zufolge angesichts der schwachen Nachfrage aus dem Ausland leicht verschlechtert und ist auf den tiefsten Wert seit Mai 2020 gefallen. Die Ifo Exporterwartungen sanken im Juli auf minus 6,0 Punkte von minus 5,9 Punkten im Juni. Im Mai 2020 während der Corona-Pandemie hatten die Exporterwartungen bei minus 24,2 Punkten gelegen. Die schwache Nachfrage aus dem Ausland "ist auch die Folge der restriktiven Geldpolitik in den USA und Europa, welche nach und nach ihre Wirkung entfaltet", sagte Klaus Wohlrabe, Leiter der Ifo-Umfragen. "Gegenwärtig gibt es auch kaum Hinweise, dass sich dies kurzfristig ändern könnte."

Bitkom: Junge Unternehmen unzufrieden mit Umsetzung der Startup-Strategie

Eine Mehrheit der jungen Unternehmen in Deutschland zeigt sich einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom zufolge unzufrieden mit der Startup-Strategie der Bundesregierung. Ein Jahr nach Vorstellung des Vorhabens, mit der die Regierung den Standort Deutschland für junge Unternehmen verbessern wollte durch mehr Wagniskapital, leichteren Zugang zur öffentlichen Vergabe oder die Förderung von Gründerinnen, haben sich die Versprechen nicht erfüllt. Aktuell geben die Unternehmen der Startup-Politik der Bundesregierung nur die Schulnote "ausreichend+" (3,7).

Arbeitslosigkeit in Frankreich im 2. Quartal rückläufig

Die Zahl der Arbeitslosen in Frankreich ist im zweiten Quartal erneut gesunken, was auf einen nach wie vor angespannten Arbeitsmarkt hindeutet, so die Daten der staatlichen Agentur Pole Emploi. Von April bis Juni waren im französischen Mutterland insgesamt 2,8 Millionen Menschen als arbeitssuchend gemeldet, was einem Rückgang von 0,1 Prozent gegenüber dem Vorquartal entspricht. Im Jahresvergleich ging die Zahl der Arbeitslosen um 5 Prozent zurück.

US/MBA Market Index Woche per 21. Juli -1,8% auf 206,9 (Vorwoche: 210,7)

US/MBA Purchase Index Woche per 21. Juli -2,5% auf 159,2 (Vorwoche: 163,2)

US/MBA Refinance Index Woche per 21. Juli -0,4% auf 444,5 (Vorwoche: 446,4)

