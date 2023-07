Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

DIW-Konjunkturbarometer kommt aus Tief nicht heraus

Das Konjunkturbarometer des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin) liegt im Juli bei 90,3 Punkten für das dritte Quartal und damit merklich unter dem Ergebnis für das zweite Quartal. Somit bleibt der Barometerwert deutlich unter der neutralen 100-Punkte-Marke, die ein durchschnittliches Wachstum angibt, wie das DIW mitteilte. Die Hoffnung auf einen starken konjunkturellen Aufschwung über die Sommermonate schwindet nach Einschätzung der DIW-Ökonomen, und die Anzeichen für ein schwaches Wirtschaftsjahr 2023 häuften sich.

Habeck: Brauchen funktionierende konservative Partei angesichts AfD-Höhenflugs

Vizekanzler Robert Habeck (Grüne) hält den Kurs der Union für entscheidend zur Eindämmung der AfD. "Um es deutlich zu sagen: Wir brauchen eine funktionierende konservative Partei in Deutschland", sagte der Bundeswirtschaftsminister der Augsburger Allgemeinen. "Wir sehen in anderen Ländern: Da, wo konservative Parteien nicht funktioniert haben und sich dem Rechtspopulismus angedient haben, sind die als relevante Kräfte verschwunden." Habeck betonte: "Regierung und Opposition müssen gerade jetzt Sicherheit geben, Vertrauen aufbauen und es sich immer wieder neu erwerben." Viele Menschen seien "zu Recht verunsichert. Es gibt Krisen, Kriege" sagte er und fügte hinzu: "Wir leben in einer Phase der Veränderung."

Union sieht Verlängerung der Energiepreisbremse skeptisch

Die Union sieht die von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) geplante Verlängerung der Energiepreisebremse für Strom- und Gaskunden skeptisch. Die wirtschaftspolitische Sprecherin der Unionsfraktion, Julia Klöckner (CDU), sagte der Rheinischen Post: "Das Rumdoktern an einzelnen kleinen Schräubchen hilft dem Standort nichts." Deutschland falle im Wettbewerb massiv zurück. Die Energie sei künstlich durch die Ampel mit der Abschaltung der Kernkraftwerke verknappt, "die Kaufzurückhaltung durch ein vermurkstes Heizungsgesetz erst richtig manifestiert, und immer neue Regulierungen machen den Betrieben das Leben schwer", sagte die CDU-Politikerin.

Bundesnetzagentur: Trotz gut gefüllter Gasspeicher keine Entwarnung für den Winter

Die Bundesnetzagentur hat trotz gut gefüllter Gasspeicher vor möglichen Versorgungsengpässen im Winter gewarnt. "Kalte Temperaturen, Probleme in Nachbarländern oder auch zu niedrige Einsparungen könnten die Versorgungslage wieder verschärfen", sagte Klaus Müller, Präsident der Bundesnetzagentur, der Augsburger Allgemeinen. "Aus diesem Grund beobachten wir die weiteren Entwicklungen sehr genau", erläuterte er. Aktuell gebe es jedoch "gut gefüllte Speicher, zunehmend diversifizierte Gasimporte und beachtliche Einsparerfolge", betonte Müller.

BGH stärkt Rechte von EU-Staaten bei Streitigkeiten mit Energiekonzernen

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Rechte von EU-Staaten bei Streitigkeiten mit Energiekonzernen gestärkt. In den Rechtsstreits der Niederlande mit RWE und Uniper und der Bundesrepublik mit dem irischen Investor Mainstream Renewable Power entschied er zugunsten der beiden Länder. (Az. I ZB 43/22 u.a.) Sie dürfen sich an nationale Gerichte wenden, wenn Unternehmen mit Sitz in der EU wegen Gesetzesänderungen ihre Investitionen geschädigt sehen und darum ein Schiedsgericht entscheiden lassen wollen.

Blinken: Afrikanische Staaten müssen Druck auf Putin ausüben

Mit Blick auf den Russland-Afrika-Gipfel in St. Petersburg hat US-Außenminister Antony Blinken die teilnehmenden afrikanischen Staaten aufgerufen, vom russischen Präsidenten Wladimir Putin eine Lösung für die durch ausbleibende Getreideexporte ausgelöste Lebensmittelkrise zu fordern. "Sie wissen genau, wer die Schuld an der gegenwärtigen Situation trägt", sagte Blinken während eines Besuchs in Neuseeland. Er erwarte, "dass Russland dies von unseren afrikanischen Partnern deutlich zu hören bekommt". Viele Staats- und Regierungschefs aus Afrika haben Putins Einmarsch in die Ukraine nicht verurteilt oder unterstützen Russland sogar stillschweigend.

Putin verspricht zu Beginn des Russland-Afrika-Gipfels kostenloses Getreide

Zum Auftakt des Russland-Afrika-Gipfels in St. Petersburg hat der russische Präsident Wladimir Putin zum Ausgleich für fehlendes Getreide aus der Ukraine kostenlose Getreidelieferungen an sechs afrikanische Staaten versprochen. Moskau werde in den kommenden Monaten "in der Lage sein, kostenlose Lieferungen von 25.000 bis 50.000 Tonnen Getreide nach Burkina Faso, Simbabwe, Mali, Somalia, in die Zentralafrikanische Republik und nach Eritrea zu gewährleisten", sagte Putin in seiner im russischen Fernsehen übertragenen Eröffnungsrede des Gipfels.

Konjunkturdaten

Schweden Juli Verbrauchervertrauen 72,3 (Juni: 71,8)

Schweden Juli Verbrauchervertrauen PROGNOSE: 72,3

