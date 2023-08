Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Institut: Gaspreisbremse wird viel billiger als gedacht

Die Gaspreisbremse wird nach Berechnungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung viel billiger für den Staat als gedacht. Im Winter hatte die Bundesregierung 40,3 Milliarden Euro im Wirtschaftsstabilisierungsfonds vorgesehen. Nach aktueller Schätzung werde sie tatsächlich nur 13,1 Milliarden Euro kosten, teilte das Ifo-Institut mit. "Ursache ist, dass die Gaspreise seitdem stark gefallen sind. Von den 13,1 Milliarden Euro entfallen knapp 12,4 Milliarden auf die Haushalte sowie die kleinen und mittleren Unternehmen und knapp 700 Millionen auf die Industrie. Nicht entlastet werden Gaskraftwerke und größere Wohneinheiten", sagte Ifo-Experte Max Lay.

RWI-Chef kritisiert Milliarden-Subvention für TSMC

Der Präsident des RWI- Leibniz -Instituts für Wirtschaftsforschung, Christoph Schmidt, kritisiert die Milliarden-Subvention für den Chiphersteller TSMC: "Es ist durchaus zweifelhaft, dass eine solche Subvention für ein einzelnes Vorhaben selbst im besten Falle dem Standort Deutschland auf lange Frist mehr bringen könnte, als wenn man die gleichen Mittel in die Forschung und Entwicklung etwa von Speichertechnologien oder in die Infrastruktur für den Import und Transport von Wasserstoff stecken würde", sagte Schmidt der Rheinischen Post.

Wissing: Ausbau digitaler Infrastrukturen beschleunigt sich

Der Ausbau der Gigabitinfrastrukturen in Deutschland gehe immer schneller voran, so das Bundesverkehrsministerium mit Verweis auf neue Daten des Gigabit-Grundbuchs, das Informationen zum Netzausbau zentral bündelt. Mit einem umfassenden Update habe die Bundesnetzagentur aktuelle Zahlen zur Festnetzverfügbarkeit für den Breitbandatlas und die Analyseplattform veröffentlicht. "Das Gigabit-Grundbuch macht deutlich, dass wir auf dem richtigen Weg sind, um die ambitionierten Ziele der Gigabitstrategie schnell zu erreichen", erklärte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP). Bis 2030 wolle man flächendeckend Glasfaser und Mobilfunk der neuesten Generation verfügbar machen.

Auch Geywitz für Reduzierung der Grunderwerbssteuer

Bundesbauministerin Klara Geywitz (SPD) ist ausdrücklich für die Forderung von Finanzminister Christian Lindner (SPD), die Grunderwerbssteuer, die beim Kauf von Wohneigentum fällig wird, zu senken. "Christian Lindner ist dazu mit den Ländern im Gespräch. Ich unterstütze seinen Vorschlag, die Grunderwerbsteuer flexibler zu gestalten", sagte Geywitz der Bild-Zeitung. "Eine Absenkung wäre eine große Erleichterung für viele private Häuslebauer."

CDU-Generalsekretär fordert Reform der Einkommenssteuer

CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann hat eine Reform der Einkommenssteuer zur Entlastung der Mittelschicht gefordert. "Wenn Normalverdiener nicht endlich entlastet werden, gerät in Deutschland etwas ins Wanken", sagte Linnemann der Funke-Mediengruppe. "Es ist schon paradox: mittlerweile zahlt die Mittelschicht den Spitzensteuersatz." Deutschland brauche deshalb "dringend" eine Einkommenssteuerreform. "Als erster schneller Schritt wäre es angebracht, dass man Überstunden bei Vollzeitjobs steuerfrei stellt", fügte Linnemann hinzu.

Gesamtmetall-Präsident: Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig

Der Präsident des Dachverbandes der Arbeitgeberverbände der Metall- und Elektro-Industrie, Stefan Wolf, hat die wirtschaftliche Lage in Deutschland beklagt. Der Gesamtmetall-Präsident sagte im Deutschlandfunk laut dem Sender, man sei in einer ganz schwierigen Lage und werde im zweiten Halbjahr in eine Rezession rutschen. Deutschland sei "nicht mehr wettbewerbsfähig". Dies liege vor allem an den schlechten Rahmenbedingungen. Kein Land habe höhere Energiepreise. Dazu kämen die Bürokratie, hohe Steuern und die schleppende Digitalisierung .

Sozialverband: Lindner muss endlich Geld für Krankenversicherung freigeben

Der Sozialverband Deutschland unterstützt Überlegungen von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), nicht weiter an der Beitragsschraube zu drehen und stattdessen mehr Steuergeld ins das Gesundheitssystem zu investieren. Die Vorstandsvorsitzende des Verbands, Michaela Engelmaier, sagte der Rheinischen Post, der Bund sei für die Finanzierung gesamtgesellschaftlicher Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung verantwortlich. "Ich wende mich darum direkt an Christian Lindner: Geben Sie endlich das Geld frei, damit der Bund seine Pflicht erfüllen kann." Langfristig sei zudem eine zukunftsfähige Finanzierungsreform notwendig, die ihren Namen auch verdiene.

Ifo-Institut: Budget und Sondervermögen reichen nicht für Zwei-Prozent-Ziel

Der Haushaltsentwurf für 2024 lässt offen, wie die Bundesregierung ihr Ziel realisieren möchte, 2 Prozent der Wirtschaftsleistung für Verteidigung auszugeben. Das geht aus Berechnungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung vor den Haushaltsberatungen des Bundestages im Herbst hervor. Das Institut verweist darauf, dass die Regierung für 2024 mit einem Verteidigungshaushalt von 52 Milliarden Euro sowie Ausgaben des Sondervermögen Bundeswehr von 19 Milliarden Euro inklusive Zinszahlungen plane. "Das sind nur 1,7 Prozent der Wirtschaftsleistung. Es fehlen 14 Milliarden Euro, die bei anderen Ministerien als Verteidigungsausgaben klassifiziert werden müssten", sagte Ifo-Militärexperte Marcel Schlepper.

Heusgen besorgt wegen möglicher neuer US-Präsidentschaft Trumps

Der Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, hat sich besorgt über Gefahren durch eine mögliche erneute Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten geäußert. "Wir haben erlebt, wie Trump in den vier Jahren im Amt agiert hat. Deshalb dürfen wir uns keine Illusionen machen. Im Gegenteil. Wir müssen uns warm anziehen", sagte Heusgen dem Magazin Stern. Gleichwohl müsse sich die Bundesregierung in diesem Fall mit der Situation arrangieren.

Großbritannien verkündet Migrationsdeal mit der Türkei

Großbritannien hat ein Abkommen mit der Türkei zur Bekämpfung illegaler Migration geschlossen. Wie das britische Innenministerium mitteilte, beinhaltet der Deal ein Kompetenzzentrum, das von der türkischen Polizei eingerichtet werden soll und unter anderem einen erleichterten Datenaustausch vorsieht. "Wie ich bereits deutlich gemacht habe, müssen wir alles uns Mögliche tun, um die Schlepperringe zu zerschlagen und die Boote aufzuhalten", erklärte Innenministerin Suella Braverman.

