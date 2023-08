Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Eurostat bestätigt leichten Rückgang der Euroraum-Inflation

Der Inflationsdruck im Euroraum hat sich im Juli erneut verringert. Wie Eurostat in einer endgültigen Veröffentlichung mitteilte, sanken die Verbraucherpreise gegenüber dem Vormonat um 0,1 Prozent und lagen um 5,3 (Juni: 5.5) Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. Auch die Kernverbraucherpreise gingen um 0,1 Prozent auf Monatssicht zurück. Die Kernteuerung verharrte damit bei 5,5 Prozent. Mit diesen Angaben bestätigten die Statistiker wie erwartet die Ergebnisse der ersten Veröffentlichung.

Deutschland und Österreich pochen auf Asylreform

Deutschland und Österreich haben auf eine endgültige Einigung in der Europäischen Union (EU) auf ein neues Asylsystem gepocht. "Wir müssen sehen, dass wir das ganze System auf gute Füße stellen", sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) bei einer Pressekonferenz mit seinem österreichischen Amtskollegen Karl Nehammer in Salzburg. "Ich habe den Eindruck, das ist jetzt möglich", betonte er. "Wir sind eigentlich zuversichtlich, dass jetzt eine jahrelang nicht vorankommende Reform tatsächlich gelingt." Nötig sei allerdings noch "das Bohren harter Bretter", räumte Nehammer mit Blick auf Widerstand aus Ungarn und Polen gegen die von den EU-Innenministern vereinbarten Reformpläne ein. "Ich bin nicht naiv, das wird nicht einfach", sagte der österreichische Bundeskanzler.

Scholz lehnt Ende von Kontrollen an Grenze zu Österreich ab

Bei seinem Besuch in Salzburg hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ein Ende der derzeitigen Kontrollen an der Grenze zu Österreich abgelehnt. Gegenwärtig sei ein solches Vorgehen "angesichts der Zahlen, die wir gemeinsam kennen, etwas, das unverzichtbar ist - genauso, wie Österreich seinerseits auch an anderen Stellen Kontrollen vornehmen muss", sagte Scholz am Freitag bei einer Pressekonferenz mit dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) in Salzburg.

Chinas Präsident Xi reist zu Staatsbesuch und Brics-Gipfel nach Südafrika

Der chinesische Präsident Xi Jinping wird kommende Woche zu einem Staatsbesuch nach Südafrika reisen und im Anschluss am Brics-Gipfel in Johannesburg teilnehmen. Wie das chinesische Außenministerium am Freitag mitteilte, reist Xi auf Einladung des südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa vom 21. bis zum 24. August nach Südafrika. Für Xi ist es erst die zweite Auslandsreise in diesem Jahr nach einem Staatsbesuch in Russland im März.

Paus stellt Gesetzentwurf für Kindergrundsicherung fertig

Bundesfamilienministerin Lisa Paus (Grüne) hat nach eigenen Angaben den mit Spannung erwarteten Gesetzentwurf für die Kindergrundsicherung fertiggestellt. "Die Kindergrundsicherung wird kommen. Der Gesetzentwurf ist mittlerweile im Vorhabenclearing und liegt dem Bundeskanzleramt und auch dem Bundesfinanzministerium vor", sagte Paus dem Portal The Pioneer. "Wie vom Kanzler gewünscht, habe ich unterschiedliche Varianten vorgelegt", fügte die Ministerin hinzu.

DIW-Präsident Fratzscher: Kindergrundsicherung soll nicht an Kosten scheitern

Die Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) und der Diakonie Deutschland, Marcel Fratzscher und Ulrich Lilie, haben eine starke finanzielle Ausstattung der geplanten Kindergrundsicherung gefordert. "Große Sorge bereitet mir, dass die Kindergrundsicherung aus Kostengründen scheitern könnte", erklärte Fratzscher bei einer Pressekonferenz. "Es wäre ein Fehler, die Ausgaben für die Kindergrundsicherung auf 2 Milliarden Euro zu drücken, wie es derzeit im Bundeshaushalt vorgesehen ist." Die Kindergrundsicherung sei eine der wichtigsten Zukunftsinvestitionen.

Ifo: Breitere Beitragspflicht reicht nicht für Sozialversicherungssysteme

Eine Ausweitung der Beitragspflichten wird nach Berechnungen des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung nicht ausreichen, um die Sozialversicherungssysteme in Deutschland langfristig zu finanzieren. "Aktuell wird eine Ausweitung der Beitragspflicht auf alle Einkunftsarten diskutiert, also auch auf Zins-, Gewinn- und Mieteinnahmen. Die dadurch erzielbaren Mehreinnahmen wären jedoch verschwindend gering", sagte Joachim Ragnitz von der Niederlassung des Instituts in Dresden.

Litauen schließt zwei Grenzübergänge zu Belarus

Litauen hat zwei seiner sechs Grenzübergänge zu Belarus geschlossen. Die Beamten hätten Nagelsperren an den nunmehr geschlossenen Grenzübergängen Sumsko und Tvereciaus angebracht und würden im Laufe des Freitag noch weitere Barrieren in dem Gebiet errichten, sagte die Grenzschutz-Sprecherin Lina Laurinaityte-Grigiene der Nachrichtenagentur AFP.

Österreichs Ex-Kanzler Kurz wegen Falschaussage angeklagt

Der frühere österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz ist wegen Falschaussage angeklagt worden. Wie die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) am Freitag in Wien mitteilte, werden dem konservativen Ex-Kanzler falsche Aussagen vorgeworfen, die er bei der Befragung zur Reform einer österreichischen Staatsholding getätigt haben soll. Kurz soll in der Befragung durch einen Parlamentsausschuss im Jahr 2020 gelogen haben, als es um die Frage ging, ob er bei der Besetzung eines Postens bei der Holding zugunsten seines Vertrauten Thomas Schmid interveniert habe.

Deutschland steht vor neuer Hitzewelle: Temperaturen bis zu 36 Grad

Heiße Luft aus der Sahara strömt in den kommenden Tagen nach Europa und wird die Temperaturen auf zum Teil gefährliche Höhen treiben. In der Mitte und im Süden Deutschlands kann es am Samstag bis zu 36 Grad im Schatten heiß werden, wie der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Offenbach mitteilte. Im Norden steigen die Temperaturen auf bis zu 31 Grad. Wetterdienst und Bundesgesundheitsministerium rieten zu gesundheitlichen Schutzmaßnahmen.

TAIWAN

BIP 2Q revidiert +1,36% gg Vorjahr (vorläufig: +1,45%)

BIP 2Q revidiert +1,38% gg Vorquartal (vorläufig: +1,71%)

BIP-Prognose 2023 +1,61% nach +2,04%

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

August 18, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)