Sentix-Konjunkturindex für Deutschland sinkt weiter - Lage besonders schwach

Die deutsche Wirtschaft befindet sich nach Meinung von Investoren weiterhin in einer Rezession. Der von dem Beratungsunternehmen Sentix erhobenen Konjunkturindex sinkt im September auf minus 33,1 (Vormonat: minus 30,7) Punkte. Der Index der Lagebeurteilung geht auf minus 38,3 (minus 35,3) Punkte zurück. "Die Lagewerte sinken auf den tiefsten Stand seit Juli 2020, haben also 'Lockdown-Niveau' erreicht", schreibt Sentix-Geschäftsführer Manfred Hübner. Tiefer lagen die Lagewerte nach seiner Aussage nur noch in der großen Finanzkrise 2008/2009.

VDMA: Schwache Bestelltätigkeit hält im Juli an

Der deutsche Maschinen- und Anlagenbau leidet weiter unter dem seit Monaten anhaltenden Trend zweistellig sinkender Auftragseingänge. Wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) berichtete, lagen die Bestellungen im Juli real um 11 Prozent unter ihrem Vorjahreswert. Aus dem Inland kamen 8 Prozent weniger Aufträge, aus dem Ausland waren es 13 Prozent weniger. Das Minus aus den Nicht-Euro-Ländern war mit 15 Prozent deutlich höher als der Rückgang aus den Euro-Staaten von 7 Prozent zum Vorjahr.

ING: Deutsche Exporte enttäuschen im Juli

ING-Europa-Chefvolkswirt Carsten Brzeski hält das Risiko, dass die deutsche Wirtschaft in eine Schrumpfung zurückfällt, für hoch. Vom Sommer vergangenen Jahres bis zum Beginn dieses Jahres seien die deutschen Exporte extrem volatil gewesen. Seitdem stagnierten die Exporte und liefen im Grunde genommen ins Leere. "Damit ist der Handel nicht mehr der starke, widerstandsfähige Wachstumsmotor der deutschen Wirtschaft, der er einmal war, sondern ein Bremsklotz", erklärt Brzeski in einem Kommentar. "Seit Anfang 2022 waren die Nettoexporte in vier von sechs Quartalen eine Belastung für die Wirtschaft."

DIHK: Exporte fallen auch wegen schwacher Wettbewerbsfähigkeit

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) sieht in den enttäuschenden deutschen Exportzahlen im Juli einen Beleg für eine kraftlose Weltkonjunktur und die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Wirtschaft. Nachdem die Warenausfuhren bereits drei Quartale in Folge rückläufig waren, fielen die Exporte kalender- und saisonbereinigt im Juli um 0,9 Prozent. "Die Vorzeichen in der deutschen Exportwirtschaft bleiben negativ", sagte DIHK-Außenwirtschaftschef Volker Treier. "Von der Weltkonjunktur geht aufgrund des hohen Zinsniveaus in wichtigen Absatzmärkten, den weiterhin hohen Inflationsraten und der schwächelnden chinesischen Wirtschaft keine Dynamik aus."

HDE: Schwache Erholung der Verbraucherstimmung kommt zum Erliegen

Die ohnehin schwache Erholung der Verbraucherstimmung ist im September zum Erliegen gekommen und markierte damit nach Angaben des Handelsverbandes Deutschland (HDE) einen Wendepunkt. Laut HDE ist in seinem Konsumbarometer zum ersten Mal seit Oktober 2022 nicht einmal mehr ein marginaler Anstieg der Stimmung zu verzeichnen. "Das könnte der Beginn einer Eintrübung der Konsumstimmung in Deutschland sein", erklärte der HDE. "Vom privaten Konsum sind in den nächsten Monaten keine Wachstumsimpulse zu erwarten." Das HDE-Konsumbarometer verharrte im August bei 94,65 Punkten.

UBS: EZB hebt Zinsen an - vielleicht erst im Oktober?

Die Analysten der UBS erwarten, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) in der nächsten Woche beschließen wird, die Zinsen letztmals im aktuellen Zyklus anzuheben und zwar um 25 Basispunkte. Der Bankeinlagensatz läge dann bei 4,00 Prozent. "Angesichts der schwachen Daten, auf die auch Isabel Schnabel, eine der wichtigsten Falken im EZB-Rat, hingewiesen hat, sehen wir durchaus das Risiko, dass die EZB pausiert und die Tür für einen Zinsschritt im Oktober offen hält", schreiben sie in ihren Ausblick auf die Ratssitzung am 13./14. September. Jedenfalls sei die EZB jetzt nahe am Ende ihres Zinserhöhungszyklus'.

HSBC: EZB-Zinsschritt "leicht überwiegend wahrscheinlich"

Die HSBC-Volkswirte Fabio Balboni und Simon Wels sehen eine "leicht überwiegende Wahrscheinlichkeit" dafür, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) in der nächsten Woche eine Zinsanhebung um 25 Basispunkte beschließen wird. "Aus dem Protokoll der Juli-Sitzung geht hervor, dass die Mitglieder des EZB-Rats eine klare 2-Prozent-Inflationsprognose für 2025 sehen wollen, ehe sie bereit sind, eine Pause einzulegen", schreiben sie in ihren Ausblick auf die Ratssitzung am 13./14. September. Im Juli hatte die Prognose bei 2,2 Prozent gelegen.

Schweizer Wirtschaft stagniert im zweiten Quartal

Die schweizerische Wirtschaft ist im zweiten Quartal auf der Stelle getreten. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte, stagnierte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs um 0,2 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lag das BIP um 1,1 Prozent höher.

Inflation in der Türkei zieht im August deutlich an

Die Inflation in der Türkei hat sich im August weiter beschleunigt und verdeutlichte damit die Größe der Herausforderung, mit der sich die politischen Entscheidungsträger bei der Bekämpfung des zügellosen Preisanstiegs konfrontiert sehen. Die Verbraucherpreise stiegen im Vergleich zum Vorjahresmonat um 58,9 Prozent nach und 47,8 Prozent im Juli, wie aus den Daten des türkischen Statistikamtes Turkstat hervorging. Ökonomen hatten nach dem Factset-Konsens einen Anstieg um 56,1 Prozent erwartet.

Banken: Green Asset Ratio als Steuerungsgröße für Transformation ungeeignet

Der Bundesverband deutscher Banken sieht nur eine begrenzte Aussagekraft der Green Asset Ratio (GAR), die die Banken im Zuge der Taxonomievorgaben für nachhaltige Anlagen ab 2024 berichten sollen. Als Steuerungsgröße für die Transformation sei sie "ungeeignet", sagte Hauptgeschäftsführer Heiner Herkenhoff bei der Vorstellung einer Studie zum Taxonomieprofil der Industrie. Ab 2024 soll die Green Asset Ratio für Banken als zentrale Kennzahl den ökologisch nachhaltigen Anteil der Bilanz beziffern. Sie soll damit das Nachhaltigkeitsprofil einer Bank beschreiben.

Lindner plant Steuervergünstigungen für E-Fuels

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) plant Steuererleichterungen für Fahrzeuge, die mit synthetischen Kraftstoffen (E-Fuels) betrieben werden. "Das Finanzministerium plant in diesem Herbst etwas vorzulegen", sagte Ministeriumssprecherin Nadine Kalwey bei einer Pressekonferenz in Berlin. Dieser Vorschlag gehe zurück auf einen Beschluss des Koalitionsausschusses vom 28. März, in dem die Ampel-Koalition beschlossen habe, dass die Besteuerung von Kraftstoffen zukünftig stärker deren Umwelt- und Klimawirkung berücksichtigen solle. "In dem Lichte ist jetzt dieser Vorstoß zu sehen."

Merz: Grüne sind für Unionsparteien kein Koalitionspartner

Unionsfraktionschef Friedrich Merz (CDU) sieht in den Grünen keinen möglichen Koalitionspartner für CDU und CSU und wirft zudem der Energiepolitik der Ampel-Regierung Versagen vor. Notwendig seien die Rückkehr zur Atomkraft und niedrigere Abgaben auf Energie, wie Merz bei seinem Auftritt beim bayerischen Gillamoos zum Auftakt der heißen Phase des Landtagswahlkampfs in Bayern sagte.

Scholz zeigt sich nach Sportunfall mit Augenklappe

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) wird nach seinem am Wochenende beim Joggen erlittenen Sportunfall vorerst mit einer Augenklappe auftreten. Das gab Regierungssprecher Steffen Hebestreit bekannt. "Man muss sich aufgrund der Verletzung am Auge daran gewöhnen, dass er in den nächsten Tagen mit Augenklappe auftreten wird", sagte Hebestreit bei einer Pressekonferenz in Berlin. In den sozialen Medien wurde laut Hebestreit ein Foto des Kanzlers mit Augenklappe veröffentlicht, "damit sich alle daran gewöhnen können, wie er in den nächsten ein, zwei Wochen aussieht".

Ukraine meldet Eroberungen im Süden und Osten

Die Ukraine hat im Zuge ihrer Gegenoffensive nach eigenen Angaben Erfolge gegen die russischen Streitkräfte entlang der südlichen Front erzielt. Die Armee setze ihre Offensiveinsätze im Gebiet Melitopol fort, sagte die ukrainische Vize-Verteidigungsministerin Hanna Maljar im Staatsfernsehen. "Unsere Streitkräfte hatten Erfolge in der Nähe von Nowodanyliwka und Nowoprokopiwka", sagte sie. Zudem habe Kiew drei Quadratkilometer nahe der umkämpften ostukrainischen Stadt Bachmut zurückerobert. Bereits im Juni hatte die ukrainische Armee eine Gegenoffensive gegen die russische Invasion begonnen, kam dabei aber im Osten und Süden zunächst nur langsam voran.

