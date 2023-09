Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Ifo-Institut bestätigt BIP-Rückgang um 0,4 Prozent 2023

Das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung hat seine Konjunkturprognose für 2023 bestätigt, nach der die deutsche Wirtschaftsleistung um 0,4 Prozent schrumpfen wird. Im kommenden Jahr wird sie laut der Prognose dann um 1,4 Prozent steigen, 0,1 Prozentpunkte weniger als bislang gedacht, wie das Institut weiter mitteilte. Im Jahr 2025 wird das Bruttoinlandsprodukt (BIP) demnach um 1,2 Prozent wachsen. "Anders als bislang erwartet dürfte die Erholung in der zweiten Jahreshälfte ausbleiben. Die Abkühlung setzt sich fort, in nahezu allen Branchen steht die Tendenz auf Flaute", sagte Ifo-Konjunkturchef Timo Wollmershäuser.

RWI: Aufschwung in Deutschland verzögert sich

Das RWI - Leibniz -Institut für Wirtschaftsforschung erwartet für dieses Jahr einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um 0,6 Prozent, wie das Institut in seiner jüngsten Prognose mitteilte. Im Juni war es nach eigenen Angaben noch von einem Minus von 0,3 Prozent ausgegangen. Für das Jahr 2024 senkte das RWI seine Prognose von 2 auf 1,1 Prozent, für das Jahr 2025 geht das Institut von 1,7 Prozent Wirtschaftswachstum aus. Grund für die niedrigeren Prognosen für dieses und nächstes Jahr sei vor allem, "dass sich konjunkturelle Hemmnisse nur langsam verringern". Der Aufschwung in Deutschland verzögere sich.

IWH: Deutschland weiter im Abschwung

Das Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) erwartet einen Rückgang des Bruttoinlandsprodukts (BIP) im Jahr 2023 um 0,5 Prozent. Für das kommende Jahr wird ein Zuwachs von 0,9 Prozent prognostiziert und für 2025 von 1,2 Prozent. "Hohe Inflation, gestiegene Zinsen, eine schwache Auslandsnachfrage und Verunsicherung unter privaten Haushalten und Unternehmen belasten gegenwärtig die deutsche Wirtschaft", erklärten die Ökonomen in ihrer Herbstprognose weiter. "Die deutsche Wirtschaft ist im Abschwung", stellten sie fest. Für die Infaltion sagten sie 6,0 Prozent in diesem Jahr, 3,0 Prozent im kommenden und 2,3 Prozent im übernächsten Jahr voraus.

Eurozone -BIP wächst im zweiten Quartal schwächer als erwartet

Die Wirtschaft im Euroraum ist im zweiten Quartal 2023 schwächer gewachsen als bislang berichtet. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer dritten Veröffentlichung mitteilte, stieg das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal nur um 0,1 Prozent. Bei der zweiten Schätzung am 16. August war ein BIP-Plus von 0,3 Prozent gemeldet worden. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einer Bestätigung dieser Rate gerechnet.

DIHK: Industrieproduktion gibt Anlass zur Sorge

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) warnt angesichts der jüngsten Produktionszahlen vor Schaden für den Standort Deutschland. "Die erneut rückläufige Industrieproduktion gibt Anlass zur Sorge". sagte DIHK-Außenwirtschaftsexpertin Carolin Herweg. Nicht nur die energieintensive Industrie drossele ihre Produktion, auch die Hersteller von Investitionsgütern wie Maschinen verzeichneten einen Rückgang.

Commerzbank: Deutsche Produktion dürfte weiter sinken

Commerzbank-Volkswirt Ralph Solveen rechnet nach dem unerwartet deutlichen Rückgang der deutschen Industrieproduktion im Juli damit, dass der Ausstoß in den nächsten Monaten weiter sinken wird. "Die in vielen Prognosen gehegte Hoffnung, dass die hohen Auftragsbestände die Produktion stabilisieren würden, wird sich kaum erfüllen", schreibt Solveen in einem Kommentar. Die Unternehmen richteten ihre Produktionspläne nicht nach den amtlichen Statistiken zum Auftragsbestand aus, sondern daran, wie sie ihre Auftragsbestände selbst beurteilten.

IfW: Welthandel belebt sich

Der weltweite Handel zeigt im August eine recht deutliche Gegenbewegung zu den schwachen Sommermonaten. Dies zeigt das jüngste Daten-Update des Kiel Trade Indicator, wie das Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW) mitteilte. Demnach dürfte der Welthandel preis- und saisonbereinigt im Vergleich zum Vormonat um 0,9 Prozent gestiegen sein. "Die Werte des Kiel Trade Indicator für den Welthandel und auch für den Handel großer Volkswirtschaften liegen allesamt im grünen Bereich und zeigen teilweise deutliche Steigerungen gegenüber dem Vormonat Juli an", betonte das Institut.

Studie: Trotz kräftiger Tarifsteigerungen Reallohnverluste

Die im ersten Halbjahr erzielten Tarifabschlüsse sowie in den Vorjahren vereinbarte Gehaltssteigerungen für 2023 haben zu einem Anstieg der Tariflöhne um durchschnittlich 5,6 Prozent geführt. Wegen der starken Preissteigerungen ergebe sich unter dem Schnitt jedoch ein Reallohnverlust von 1,7 Prozent, wie aus einer Untersuchung des Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen Instituts (WSI) der Hans-Böckler-Stiftung hervorgeht.

Knot: Märkte bepreisen Möglichkeit von EZB-Zinschritt nicht richtig

Investoren haben eine Zinserhöhung der Europäischen Zentralbank (EZB) in der nächsten Woche weitgehend ausgepreist - möglicherweise zu Unrecht, wie EZB-Ratsmitglied Klaas Knot der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte. "An den Märkten findet gerade ein Kampf statt, der dem ähneln dürfte, den wir in der nächsten Woche ausfechten dürften", sagte Knot. Er sei der Meinung, dass das Erreichen einer Inflationsrate von 2 Prozent bis Ende 2025 das absolute Minimum sei, was die EZB anstreben müsse.

Habeck fordert Willen zur politischen Kooperation

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) hat von der Union einen "Willen zur Kooperation" verlangt, um strukturelle Schwächen der deutschen Wirtschaft in der gegenwärtuigen konjunkturellen Schwächephase zu beheben. "Ich freue mich über Unterstützung gerade von Unions-Ministerpräsidenten beim Industriestrompreis und finde es gut, dass die Union Vorstöße macht, dass länger zu arbeiten politisch incentiviert wird", sagte Habeck im Bundestag. "Es gibt die Möglichkeit zur Kooperation, wenn man sie denn will - entgegen von manchmal mäßig intellektuell klugen Bierzeltreden."

+++ Konjunkturdaten +++

Schweiz/SNB: Währungsreserven Aug 694,337 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Juli 698,066 Mrd CHF

China/Währungsreserven Aug 3,160 Bill USD (Juli: 3,204 Bill USD)

China/Währungsreserven Aug sanken um 44,17 Mrd USD zum Vormonat

