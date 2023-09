Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

ZEW-Konjunkturerwartungen steigen im September leicht - Lage sinkt

Die Konjunkturerwartungen von Finanzanalysten für Deutschland sind im September entgegen den Erwartungen etwas gestiegen, wobei sich die Lagebeurteilung deutlicher als erwartet eintrübte. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen erhöhte sich auf minus 11,4 (August: minus 12,3) Punkte, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Rückgang auf minus 15,0 Punkte gerechnet. Der Index zur Beurteilung der aktuellen Konjunkturlage sank dagegen auf minus 79,4 (minus 71,3) Punkte. Die befragten Ökonomen hatten einen Rückgang auf minus 75,5 Punkte erwartet.

Dekabank: EZB hebt Zinsen nicht an - Risikomanagement

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird am Donnerstag nach Einschätzung von Dekabank-Volkswirt Kristian Tödtmann beschließen, die Leitzinsen unverändert zu lassen. "Die Entscheidung wird... knapp und am Ende könnte die Beurteilung der geldpolitischen Transmission den Ausschlag geben", schreibt Tödtmann in seinem Ausblick auf die Ratssitzung am 13. und 14. September. Mit der Quasi-Stagnation des Bruttoinlandsprodukts seit Herbst vergangenen Jahres und der Abschwächung zuletzt auch im Dienstleistungssektor mehrten sich die Anzeichen dafür, dass die Geldpolitik die Wirtschaft ausbremse.

Berenberg: EZB lässt Zinsen unverändert

Berenberg-Chefvolkswirt Holger Schmieding rechnet damit, dass der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag knapp für unveränderte Leitzinsen votieren wird. "Den Ausschlag dürfte der verschlechterte Wachstumsausblick geben", schreibt Schmieding in seinem Ausblick auf die Ratssitzung am 13. und 14. September. Wirklich sicher ist Schmieding nur, dass die EZB ihre Zinsen in diesem Jahr nicht mehr anheben wird, wenn sie es am Donnerstag nicht tut, dass sie die Geldmarktsätze 2024 nicht deutlich reduzieren wird und dass sie vorerst nicht das Tempo ihres Bilanzabbaus beschleunigen wird.

Citi: Lagarde führt EZB ohne Falken zu Zinserhöhung

Der Rat der Europäischen Zentralbank (EZB) wird nach Überzeugung von Citi-Europa-Chefvolkswirt Arnaud Mares am Donnerstag eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte beschließen - und zwar auf Initiative von EZB-Präsidentin Christine Lagarde . "Da vier geldpolitische Falken aufgrund des Rotationssystems bei dieser Sitzung nicht an einer formellen Abstimmung teilnehmen können, kann die Entscheidung unserer Ansicht nach auch nicht durch eine Abstimmung entschieden werden", schreibt Mares in seinem Ausblick auf die Zinsentscheidung.

DSGV: Wirtschaftliche Schwächephase kann überwunden werden

Deutschland hat nach Überzeugung des Deutschen Sparkassen- und Giroverbands (DSGV) noch gute Voraussetzungen, um aus der aktuellen wirtschaftlichen Schwächeperiode herauszukommen. Dazu müssten aber schnell kraftvolle Veränderungen vorgenommen werden. Noch sei die wirtschaftliche Substanz für eine gute Zukunft vorhanden, Deutschland habe aber einige Schwächen, an denen dringend gearbeitet werden müsse, sagte DSGV-Präsident Helmut Schleweis bei der Vorstellung des S-Mittelstands-Fitnessindex, für den der Verband die anonymisierten Unternehmensbilanzen des Jahres 2022 von über 300.000 Firmenkunden auswertete.

Deutscher Einzelhandelsumsatz für Juli nach unten revidiert

Die Umsätze des deutschen Einzelhandels sind im Juli stärker gesunken als zunächst angenommen. Wie die Bundesbank mitteilte, fielen die Umsätze gegenüber dem Vormonat preisbereinigt um 1,0 Prozent. Vorläufig war vom Statistischen Bundesamt (Destatis) ein Rückgang von 0,8 Prozent gemeldet worden. Auf Jahressicht lagen die Umsätze der Revision zufolge um 2,3 Prozent niedriger.

Heil will Beschäftige von Nutzen der Künstlichen Intelligenz überzeugen

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) will den Einsatz Künstlicher Intelligenz (KI) in der betrieblichen Praxis voranbringen und hat dazu ein erstes sogenanntes KI-Studio in München eröffnet. Neben diesem ersten stationären KI-Studio im PionierHUB des Fraunhofer-Instituts für Arbeitswirtschaft und Organisation (IAO) schickt Heil ein KI-Infomobil auf Unternehmenstour durch Deutschland. "Ich möchte, dass KI ganz selbstverständlich in der betrieblichen Praxis eingesetzt wird. Es geht darum, die Potenziale von Künstlicher Intelligenz für Beschäftigte und Unternehmen voll auszuschöpfen", sagte Heil.

Studie: Zahlungsdisziplin in Deutschland lässt weiter nach

Bei den Zahlungsgewohnheiten der Unternehmen geht es nach einer Studie des Kreditversicherers Coface "Schritt für Schritt in Richtung Vorkrisenniveau": Im Jahr 2023 böten acht von zehn deutschen Unternehmen ihren Abnehmern einen Lieferantenkredit an - die entsprechenden Zahlungsfristen seien jedoch verkürzt worden. Drei Viertel der Firmen geben an, von verspäteten Zahlungen betroffen zu sein. Die schlechteste Zahlungsmoral beobachten dabei Unternehmen aus der Automobil- und der Transportbranche.

Statistik legt nahe: Deutschland importiert russisches Öl über Indien

Zahlen des Statistischen Bundesamtes (Destatis) legen nahe, dass Deutschland über Indien weiterhin große Mengen russisches Öl importiert. Die Einfuhren an Mineralölerzeugnissen aus Indien haben sich in den ersten sieben Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mehr als verzwölffacht, wie die Behörde mitteilte. Indien wiederum bezieht nach UN-Angaben große Mengen Rohöl aus Russland.

IEA: Nachfrage nach fossilen Brennstoffen erreicht Zenit

Die Nachfrage nach allen drei großen fossilen Brennstoffen - Erdöl, Kohle und Erdgas - wird nach Einschätzung der Internationalen Energie-Agentur (IEA) in diesem Jahrzehnt ihren Höhepunkt erreichen. Dies markiere den "Anfang vom Ende" der fossilen Brennstoffe und einen "historischen Wendepunkt" bei der Umstellung der Welt auf erneuerbare Energien, sagte IEA-Leiter Fatih Birol. Die IEA steht an der Spitze der Prognostiker, die vorhersagen, dass die Nachfrage nach fossilen Brennstoffen ihren Zenit erreicht, aber es ist das erste Mal, dass die in Paris ansässige Agentur einen Nachfragespitzenwert für alle drei Energiequellen voraussagt.

Umfrage: Stimmung bei Betrieben mit Ziel Energieeffizienz ist gekippt

Die Stimmung am Markt für Effizienzunternehmen ist einer Umfrage zufolge gekippt. Die deutsche Unternehmensinitiative Energieeffizienz (DENEFF) machte für die schlechte Stimmung in ihrer Umfrage die jüngsten politischen Streitereien um das Heizungsgesetz und Unklarheiten um Randbedingungen für den Heizungstausch sowie die Verschiebung der Bundestagsabstimmung zum Energieeffizienzgesetz verantwortlich. Die Branche rufe nach stabilen Rahmenbedingungen für die Unternehmen, die Produkte und Dienstleistungen für die effiziente Energienutzung in Gebäuden und Unternehmen anbieten.

OECD: Schere bei Bildung geht in Deutschland auseinander

In Deutschland geht die Schere bei jungen Erwachsenen mit niedrigen und hohen Bildungsabschlüssen auseinander. Zu diesem Ergebnis kommt eine in Berlin vorgestellte Studie der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD). Die Studie "Bildung auf einen Blick 2023" nahm dabei besonders die Lage der beruflichen Ausbildung in den Blick.

Putin nennt Anklagen gegen Trump "politisch motivierte Verfolgung"

Der russische Staatschef Wladimir Putin hat die Strafverfahren in den USA gegen den früheren US-Präsidenten Donald Trump als "politisch motivierte Verfolgung" bezeichnet. "Was die Verfolgung von Trump angeht, so ist sie für uns in der gegenwärtigen Situation gut, weil sie die Verkommenheit des amerikanischen Systems zeigt", sagte Putin beim Östlichen Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Es sei eine "politisch motivierte Verfolgung eines Mitbewerbers", fügte er hinzu.

