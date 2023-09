Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Deutsche-Bank-Chef: Deutschland ist nicht der "kranke Mann Europas"

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing ruft zu mehr Optimismus auf. "Ich kann mit den Abgesängen nichts anfangen, die derzeit überall auf Deutschlands Wirtschaft angestimmt werden. Wir sind nicht der kranke Mann Europas", sagte er beim "Banken-Gipfel" des Handelsblatts in Frankfurt. Es gebe aber strukturelle Mängel. "Und wir werden zum kranken Mann Europas werden, wenn wir diese strukturellen Defizite jetzt nicht angehen." Er verwies unter anderem auf die hohen Energiekosten, Digitalisierungsrückstände und zu viel Bürokratie.

Schweizer Regierung erhöht Wachstumsprognose für 2023 leicht

Die Schweizer Regierung hat ihre Konjunktureinschätzung angesichts eines starken ersten Quartals für dieses Jahr leicht erhöht. Für das kommende Jahr senkte die Expertengruppe des Staatssekretariats für Wirtschaft (Seco) allerdings die Wachstumsprognose. Im zweiten Quartal 2023 habe die Schweizer Wirtschaft nach einem schwungvollen Jahresauftakt stagniert, so das Seco. Für 2023 rechnet die Gruppe nun mit einem Wachstum des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 1,3 (Prognose im Juni: 1,1) Prozent. "Diese Prognose unterstellt eine schwache Entwicklung der Schweizer Wirtschaft im zweiten Halbjahr", heißt es weiter.

Inflation in Großbritannien geht überraschend zurück

Die Verbraucherpreise in Großbritannien sind im August weniger stark angestiegen als erwartet. Das Nationale Statistikamt (ONS) gab die Inflationsrate am Mittwoch mit 6,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat an. Sie ging demnach leicht zurück - im Juli hatte sie bei 6,8 Prozent gelegen. Experten hatten wegen höherer Energiepreise mit einem Anziehen der Preissteigerungen auf 7,1 Prozent gerechnet. ONS-Chefökonom Grant Fitzner verwies auf die Preise für Lebensmittel, die "weniger stark gestiegen sind als zur gleichen Zeit des vergangenen Jahres".

Großbritannien erwägt Abschwächung seiner Klimaziele

Großbritannien erwägt, seine Klimaziele abzuschwächen. Vor einer wichtigen Rede zu dem Thema erklärte Premierminister Rishi Sunak, seine Regierung wolle zwar am Ziel festhalten, dass das Land bis 2050 klimaneutral wird. Er wolle dies jedoch auf eine "bessere, verhältnismäßigere Weise" erreichen. Sunak zufolge waren Politiker aus allen Lagern "nicht ehrlich in Bezug auf die Kosten und Kompromisse". Er werde die "langfristigen Interessen unseres Landes über die kurzfristigen politischen Bedürfnisse des Augenblicks stellen".

Studie: Strompreisbremse verlängern und Wirtschaftsdebakel verhindern

Die Bundesregierung sollte die Strompreisbremse modifizieren und bis 2030 verlängern, um so schwere Schäden von der deutschen Wirtschaft abzuwenden und den notwendigen Umstieg auf klimafreundliche Produktionsweisen abzusichern. Das ist das Ergebnis einer Studie, die mit Mitteln der gewerkschaftsnahmen Hans-Böckler-Stiftung gefördert wurde. Angesichts der hohen Strompreise und der anstehenden Transformation mache solch eine Strompreisbremse für alle Unternehmen und Privathaushalte Sinn, um die Wirtschaft zu stärken, wie Studienautor Tom Krebs, Professur für Makroökonomik und Wirtschaftspolitik an der Universität Mannheim, erklärte.

Mehrheit will größere Anstrengungen für Klimaschutz - Umfrage

Eine Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland fordert einer Umfrage zufolge von der Politik größere Anstrengungen für den Umwelt- und Klimaschutz: 56 Prozent sind der Meinung, dass die Bundesregierung "viel zu wenig" für den Klimaschutz tut. 36 Prozent sind gegenteiliger Meinung und 6 Prozent unentschlossen, so die repräsentative Ipsos-Umfrage im Auftrag des TÜV-Verbands unter 1.000 Personen ab 16 Jahren, wie der Verband mitteilte. Demnach halte jeder Fünfte sogar die Proteste der "Letzten Generation" für notwendig, damit Politik, Wirtschaft und Gesellschaft endlich entschlossen handeln. Auf der anderen Seite glaubten 24 Prozent nicht an den menschengemachten Klimawandel.

Paris und Berlin bekräftigen Festhalten am gemeinsamen Panzer MGCS

Frankreich und Deutschland wollen ungeachtet des Zögerns der Industrie die Entwicklung eines gemeinsamen Kampfpanzers vorantreiben. "Der MGCS (deutsch: Hauptbodenkampfsystem) ist ein Vorhaben der französischen und deutschen Regierung. Daher geben die beiden Regierungen den Takt an", sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) in einem gemeinsamen Interview mit seinem französischen Kollegen Sébastien Lecornu der Zeitung Le Monde.

EU-Kommission schlägt Glyphosat-Zulassung für weitere zehn Jahre vor

Die EU-Kommission hat für das Pestizid Glyphosat die Zulassung für weitere zehn Jahre vorgeschlagen. Die Kommission folge damit einer Einschätzung der EU-Lebensmittelbehörde Efsa, teilte ein Kommissionsbeamter am Mittwoch in Brüssel mit. Die Efsa hatte nach einer Auswertung tausender Studien keine Einwände gegen eine Verlängerung der Zulassung erhoben.

EU-Einigung auf Verbot von Greenwashing

In Brüssel haben sich EU-Parlament und Rat auf ein Verbot von Greenwashing geeinigt. Allgemeine Werbeslogans wie "umweltfreundlich", "klimaneutral" oder "biologisch abbaubar" sollen der Einigung aus der Nacht zum Mittwoch zufolge verboten werden, wenn es keine belastbaren Belege für die Werbebehauptungen gibt. Verbraucherinnen und Verbraucher sollen Angaben zur Nachhaltigkeit von Produkten so leichter vergleichen können. Künftig sollen nur noch Nachhaltigkeitslabel erlaubt sein, die von Behörden oder anerkannten Zertifizierungsstellen vergeben werden.

Kreml: Putin empfängt Chinas Außenminister in St. Petersburg

Russlands Präsident Wladimir Putin wird am Mittwoch den obersten Diplomaten Chinas, Wang Yi, zu Gesprächen in St. Petersburg treffen. Wie Kreml-Sprecher Dmitri Peskow in Moskau weiter mitteilte, wird Putin "den chinesischen Außenminister empfangen". Wang hält sich zu einem viertägigen Besuch in Russland auf und hatte am Montag bereits seinen russischen Kollegen Sergej Lawrow getroffen.

Separatisten in Berg-Karabach verkünden Waffenruhe

Die armenischen Separatisten in Berg-Karabach haben eine ab Mittwoch um 11.00 Uhr geltende Waffenruhe für die umstrittene Kaukasusregion verkündet. Es handele sich dabei um eine von der russischen Friedensmission vermittelte Feuerpause, erklärten die Behörden der Region in den Onlinenetzwerken. Zudem erklärten sie, Verhandlungen mit Baku über die Integration der mehrheitlich von Armeniern bewohnten Region in das verfeindete Nachbarland Aserbaidschan akzeptiert zu haben, diese Gespräche sollen demnach am Donnerstag beginnen.

US/MBA Market Index Woche per 15. Sep +5,4% auf 192,1 (Vorwoche: 182,2)

US/MBA Purchase Index Woche per 15. Sep +2,3% auf 147 (Vorwoche: 143,7)

US/MBA Refinance Index Woche per 15. Sep +13,2% auf 415,4 (Vorwoche: 367)

