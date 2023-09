Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

S&P Global: Deutsche Wirtschaft verlangsamt Talfahrt im September

Der hartnäckige Nachfragerückgang nach Industrieerzeugnissen und Dienstleistungen hat dafür gesorgt, dass die deutsche Wirtschaft im September den dritten Monat in Folge geschrumpft ist. Allerdings konnte die Wirtschaft ihre Talfahrt verlangsamen. Der von S&P Global erhobene Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - stieg auf 46,2 von 44,6 Punkten im Vormonat, wie aus den Daten der ersten Veröffentlichung für den September hervorgeht.

S&P Global: Euroraum-Wirtschaft schrumpft im September

Die Wirtschaftsleistung der Eurozone ist im September weiter geschrumpft. Ausschlaggebend hierfür war der Industriesektor, doch auch im Servicesektor ging es bergab. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - erhöhte zwar sich auf 47,1 Zähler von 46,7 im Vormonat, blieb damit aber unter der kritischen Marke von 50 Punkten, wie S&P Global im Zuge der ersten Veröffentlichung berichtete. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Rückgang auf 46,5 Punkte vorhergesagt.

EZB-Chefökonom: Leitzinsen auf angemessenen Niveau

Der Chefvolkswirt der Europäischen Zentralbank (EZB), Philip R. Lane, ist zuversichtlich, dass die Leitzinsen nach der jüngsten Erhöhung ein Niveau erreicht haben, um die Inflation einzudämmen. "Nach unserer derzeitigen Einschätzung haben unsere Leitzinsen ein Niveau erreicht, das, wenn es für eine ausreichend lange Zeit beibehalten wird, einen wesentlichen Beitrag zur rechtzeitigen Rückkehr der Inflation zu unserem Ziel leisten wird", sagte Lane in einer Rede in New York.

BoJ-Gouverneur Ueda hält an lockerer Geldpolitik fest

Der Gouverneur der Bank of Japan (BoJ), Kazuo Ueda, ist sich nach eigener Aussage nicht sicher, wann Japan dauerhaft eine Inflation von 2 Prozent erreichen kann. Er versprach, die lockere Geldpolitik fortzusetzen: "Was die kurzfristigen Zinssätze betrifft, so werden wir sie so lange negativ halten, bis unser Ziel erreicht ist", sagte Ueda bei einer Pressekonferenz. Das Erreichen des Inflationsziel sei immer noch nicht absehbar.

Haus und Grund und GdW nehmen nicht am Wohngipfel teil

Weil nach ihrem Dafürhalten "ernst zu nehmende politische Maßnahmen" zur Bekämpfung der sich täglich verschärfenden Baukrise ausbleiben, werden der Eigentümerverband Haus und Grund Deutschland und der Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunternehmen (GdW) nicht an dem Wohngipfel von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Montag teilnehmen. Angesichts der dramatischen Situation könne es nicht sein, dass in aller Eile bei einem in erster Linie öffentlichkeitswirksamen Termin im Kanzleramt wieder nur ein Paket mit kleinteiligen Maßnahmen präsentiert werde, erklärte Haus und Grund.

Bauwirtschaft fordert sofortiges Handeln der Ampel

Der Vorsitzende der Bundesvereinigung Bauwirtschaft, Marcus Nachbauer, hat die Regierung im Vorfeld des Wohnungsbaugipfels zum sofortigen Handeln aufgefordert. "Seit Monaten sehen wir einen traurigen Negativrekord im zweistelligen Bereich bei den Baugenehmigungen. Das ist ein lang anhaltender Warnschuss, den jeder längst gehört haben müsste", sagte er. Helfen würde eine deutliche Aufstockung der Darlehenssätze und der Zinsstützung im klimafreundlichen Neubau. Bei der Wohneigentumsförderung für Familien sollte die Kopplung an den EH-40-Standard zumindest temporär entfallen.

IfW: Preisrückgang bei Eigentumswohnungen trifft vor allem Bestand

Ausgehend von den Höchstständen sind die Preise für Neubauten in Deutschland nach einer Analyse des Kiel Instituts für Weltwirtschaft (IfW) bislang nur verhältnismäßig moderat zurückgegangen, der Einbruch bei Bestandsimmobilien war mehr als doppelt so hoch. Das geht aus einer Datenanalyse des German Real Estate Index (Greix) hervor, einem Vergleich der Preisentwicklung von Eigentumswohnungen nach Baujahr in Deutschlands größten Metropolen. Die Preise für neu gebaute Eigentumswohnungen in Deutschlands Top-7-Metropolen seien demnach im Vergleich zu ihren Höchstständen bislang durchschnittlich nur verhältnismäßig moderat um 5,5 Prozent gesunken.

Habeck: Wasserstoffhochlauf wird Souveränität und Wertschöpfung steigern

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) erwartet von dem Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft eine größere Energieunabhängigkeit für Deutschland sowie einen Impuls für Klimaschutz und Wirtschaft. Die Planungen für den Hochlauf der Wasserstoffwirtschaft in Industriesektoren, die nicht elektrifiziert werden könnten, wie etwa der Stahlbranche, machten Fortschritte. Nach der Zustimmung der Europäischen Kommission für Projekte von Thyssenkrupp erwartet Habeck auch einen positiven Förderbescheid für Arcelor-Mittal und Saarstahl.

SVR warnt EU vor Subventionen gegen US-Inflationsgesetz

Der Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (SVR) hat die Europäische Union (EU) in einer gemeinsamen Stellungnahme mit dem französischen Conseil d'analyse économique und dem Deutsch-Französischen Rat der Wirtschaftsexperten davor gewarnt, mit umfassenden Subventionen auf den US-amerikanischen Inflation Reduction Act zu reagieren. In ihrer Analyse untersuchten sie die wirtschaftlichen Folgen dieses ambitionierten US-Subventionsprogramms auf die EU und erörterten, wie die EU darauf reagieren sollte, teilte der SVR weiter mit.

Raketenangriff auf Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte

Die Ukraine hat nach Angaben der russischen Seite das Hauptquartier der russischen Schwarzmeerflotte auf der annektierten Halbinsel Krim angegriffen. "Das Hauptquartier der Schwarzmeerflotte ist bei einem feindlichen Raketenangriff getroffen worden", teilte der Gouverneur der Stadt Sewastopol, Michail Raswoschajew, im Onlinedienst Telegram mit. Informationen über mögliche Opfer würden geprüft, in der Nähe eines Theaters seien Trümmer niedergegangen. Wenige Minuten später warnte der Gouverneur vor einem weiteren "möglichen" Luftangriff auf Sewastopol.

Xi und Assad wollen "strategische Partnerschaft" ihrer Länder schließen

China und Syrien wollen eine "strategische Partnerschaft" schließen und so die bilateralen Beziehungen auf eine neue Stufe heben. Dies kündigte der chinesische Präsident Xi Jinping bei einem Treffen mit dem syrischen Machthaber Baschar al-Assad an. "Heute werden wir die Bildung einer chinesisch-syrischen strategischen Partnerschaft verkünden, die ein historischer Meilenstein unserer bilateralen Beziehungen werden wird", sagte Xi nach Angaben des staatlichen Fernsehsenders CCTV.

DJG/DJN/AFP/apo

(END) Dow Jones Newswires

September 22, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)