Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Ifo-Geschäftsklimaindex steigt im Oktober unerwartet deutlich

Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im Oktober etwas stärker als erwartet aufgehellt, woran auch die Beurteilung der aktuellen Geschäftslage Anteil hatte. Der Ifo-Geschäftsklimaindex stieg auf 86,9 (September revidiert: 85,8) Punkte, das höchste Niveau seit Juli. Es war der erste Anstieg nach fünf Rückgängen in Folge. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten einen Anstieg auf 85,9 prognostiziert. Für September waren vorläufig 85,7 Punkte genannt worden.

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen wächst im September langsamer

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat sich im September erneut abgeschwächt. Nach Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an nicht-finanzielle Unternehmen nur noch mit einer Jahresrate von 0,2 (August: 0,7) Prozent. Das Volumen der ausgereichten Kredite stieg gegenüber dem Vormonat saisonbereinigt um 14 Milliarden Euro, nachdem es im August um 20 Milliarden abgenommen hatte. Das Volumen der Kredite an private Haushalte wuchs um 0,8 (1,0) Prozent, darunter das der Kredite für den Hauskauf um 0,2 (0,5) Prozent und das der Konsumentenkredite um 3,1 (3,0) Prozent.

Bundeskabinett billigt Faesers Pläne für mehr Abschiebungen

Die Bundesregierung hat sich auf verschärfte Regelungen für die Abschiebung abgelehnter Asylbewerber verständigt. Wie es aus Regierungskreisen hieß, beschloss das Kabinett am Mittwoch den entsprechenden Gesetzentwurf von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) zur Verbesserung von Rückführungen. Er sieht insbesondere verlängerte Haftmöglichkeiten für Abschiebepflichtige und mehr Rechte der Polizei bei Durchsuchungen vor.

Faeser weist Kritik und Bedenken der Grünen an Abschiebepaket zurück

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat Kritik an den verschärften Regelungen für Abschiebungen zurückgewiesen. Das am Mittwoch vom Bundeskabinett verabschiedete "Bündel restriktiver Maßnahmen" sei nötig, um irreguläre Migration nach Deutschland "deutlich zu begrenzen", sagte Faeser in Berlin. Schnellere und mehr Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber dienten gleichzeitig dazu, für Menschen, die tatsächlich Schutz in Deutschland brauchten, "genügend Kapazitäten" zu schaffen.

IMK-Studie: Erfolgreiche Stabilisierungspolitik in Corona- und Inflationskrise

Die Corona- und die Ukraine-Krise haben einer Untersuchung zufolge in Deutschland auf dem Arbeitsmarkt und bei den Einkommen der Bevölkerung geringere Schäden angerichtet als angesichts der starken wirtschaftlichen Schocks zu erwarten gewesen wäre. Das hat ein Test im Auftrag des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung ergeben. Abstriche gebe es allerdings bei der Nachhaltigkeit.

Preise für tierische Produkte und pflanzliche Alternativen nähern sich an

Die Preise für tierische Produkte und pflanzliche Alternativen nähern sich einer Untersuchung zufolge zunehmend an. Alternativprodukte wie pflanzliche Milch oder vegetarische Schnitzel kosten derzeit im Schnitt noch 25 Prozent mehr als tierische Produkte, wie die Organisation Proveg am Mittwoch mitteilte. Im vergangenen Jahr hatte der durchschnittliche Preisunterschied demnach noch bei 53 Prozent gelegen.

Nach Wahlsieg: Tusk will Polen der EU annähern und hofft auf Geld

Als Zeichen der geplanten Wiederannäherung zwischen Polen und der EU hat der polnische Oppositionsführer Donald Tusk am Mittwoch Brüssel besucht. Polen müsse auf der europäischen Bühne wieder "eine Hauptrolle" spielen, sagte Tusk nur zehn Tage nach seinem Wahlerfolg bei einem Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Mittwoch. Zugleich äußerte Tusk die Hoffnung auf eingefrorene EU-Gelder in Milliardenhöhe. Er wolle "das Geld sichern, das auf Polen wartet", sagte er.

Deutschland übergibt Slowakei Mantis-Luftabwehrsysteme

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs hat Deutschland der Slowakei zwei Mantis-Luftabwehrsysteme geliefert. Wie die Bundeswehr am Mittwoch auf X (vormals Twitter) mitteilte, übergab der stellvertretende Generalinspekteur Markus Laubenthal das Waffensystem am Dienstag. Die beiden Länder setzten damit "ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt", hieß es. Die Slowakei grenze direkt an die Ukraine und sei "einer permanenten Bedrohung" unter anderem durch fehlgeleitete Luftkriegsmittel ausgesetzt.

Pentagon: 13 Angriffe auf Stellungen von US-Soldaten in Syrien und dem Irak

Stellungen von US-Streitkräften und der internationalen Anti-IS-Koalition in Syrien und im Irak sind nach Angaben des US-Verteidigungsministeriums innerhalb einer Woche mehrfach angegriffen worden. Die Soldaten seien zwischen dem 17. und dem 24. Oktober "mindestens zehnmal im Irak und dreimal in Syrien" von Drohnen und Raketen beschossen worden, sagte Pentagon-Sprecher General Pat Ryder am Dienstag.

Hisbollah-Chef trifft ranghohe Vertreter von Hamas und Islamischem Dschihad

Der Chef der pro-iranischen Schiitenmiliz Hisbollah hat sich mit ranghohen Vertretern der radikalislamischen Hamas und der militanten Palästinenserorganisation Islamischer Dschihad getroffen. Bei dem Treffen sei es darum gegangen, wie ein "echter Sieg" im Krieg gegen Israel errungen werden könne, erklärte die im Libanon ansässige Hisbollah am Mittwoch.

Gesetz für einheitliche Ladestecker ab Dezember 2024 beschlossen

Neue Handys, Tablets und Digitalkameras, Lautsprecherboxen, Kopfhörer und Drucker - zahlreiche in Deutschland verkaufte Elektrogeräte müssen ab Dezember 2024 einen einheitlichen USB-C-Ladeanschluss haben. Die Regierung beschloss am Mittwoch eine Änderung des Funkanlagengesetzes, mit der die entsprechende EU-Richtlinie umgesetzt wird. Ab 2026 wird der neue Ladestandard dann auch für Notebooks gelten.

USA

MBA Market Index Woche per 20. Okt -1,0% auf 165,2 (Vorwoche: 166,9)

MBA Purchase Index Woche per 20. Okt -2,2% auf 127 (Vorwoche: 129,8)

MBA Refinance Index Woche per 20. Okt +1,8% auf 354 (Vorwoche: 347,6)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab

(END) Dow Jones Newswires

October 25, 2023 07:30 ET (11:30 GMT)