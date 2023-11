Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Sentix-Konjunkturindex steigt im November merklich

Der Sentix-Konjunkturindex für Deutschland ist im November spürbar gestiegen. Dabei gab es eine zweiteilige Entwicklung: Die Lagewerte blieben trotz eines kleinen Anstiegs äußerst schwach, während die Erwartungswerte deutlich anzogen. Der Gesamtindex erhöhte sich von minus 31,1 auf minus 26,3 Punkte, wie das Beratungsunternehmen mitteilte. "Die konjunkturelle Lage in Deutschland ist nach wie vor angespannt und die deutsche Wirtschaft in einer rezessiven Phase", erklärte Sentix-Geschäftsführer Patrick Hussy.

S&P Global: Deutsche Dienstleister wieder in Schrumpfungszone

Nach einem kurzen Aufwärtsschub ist der deutsche Servicesektor im Oktober aufgrund der hartnäckigen Nachfrageschwäche wieder in den roten Bereich abgesackt. Der von S&P Global für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex fiel auf 48,2 von 50,3 Punkten, wie aus den finalen Daten für den Monat hervorgeht. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten einen Stand von 48,0 vorhergesagt. Vorläufig war für Oktober ein Wert von 48,0 ermittelt worden.

Deutscher Auftragseingang steigt im September leicht

Der Auftragseingang der deutschen Industrie ist im September wider Erwarten leicht gestiegen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhten sich die Bestellungen gegenüber dem Vormonat um 0,2 Prozent und lagen kalenderbereinigt um 4,3 (Vormonat: 6,3) unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Die von Dow Jones Newswires befragten Volkswirte hatten dagegen einen monatlichen Rückgang von 1,5 Prozent prognostiziert. Ohne die Berücksichtigung von Großaufträgen ergab sich im September ein monatliches Minus von 2,2 Prozent.

Commerzbank: Deutsche Aufträge weiter schwach

Die Septemberdaten für die Auftragseingänge der deutschen Industrie haben die von den Augustzahlen bei manchem genährten Hoffnungen auf eine Trendwende wieder platzen lassen, befindet Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen. "Zwar steht ein leichtes Plus von 0,2 Prozent zu Buche. Allerdings wird die Entwicklung der Bestellungen gerade besonders stark von den Großaufträgen beeinflusst", schreibt Solveen in einem Kommentar. "Diese müssen zwar auch abgearbeitet werden. Allerdings erfolgt dies meist über einen längeren Zeitraum und häufig mit einer beträchtlichen Verzögerung, sodass sie die Produktion in den folgenden Monaten kaum beeinflussen."

DIHK: Talfahrt bei Inlandsbestellungen setzt sich fort

Die Deutsche Industrie- und Handelskammer (DIHK) hat sich besorgt über die Entwicklung der Auftragseingänge aus dem Inland gezeigt. "Die Auftragseingänge treten auf der Stelle. Sorge macht die Talfahrt bei den Auftragseingängen aus dem Inland", sagte DIHK-Konjunkturexperte Jupp Zenzen angesichts der Veröffentlichung der jüngsten Zahlen. "Diese setzt sich fort." Die Bestellungen aus dem Inland lägen auf dem niedrigsten Stand seit Mai 2020, also dem damaligen Hochpunkt der Pandemie.

HDE: Verbraucherstimmung sinkt zum ersten Mal seit gut einem Jahr

Zum ersten Mal seit gut einem Jahr ist die Stimmung der Verbraucher in Deutschland im November wieder spürbar gesunken. Nach einer Erhebung des Handelsverbandes Deutschland (HDE) sind die zarten Ansätze einer Erholung aus den Sommermonaten damit wieder Makulatur. Vom privaten Konsum sind laut HDE daher im laufenden Jahr keine Wachstumsimpulse mehr zu erwarten. Insgesamt koppelten sich die Verbraucher von der für die Gesamtwirtschaft langsam spürbaren Stabilisierung ab. Laut dem aktuellen HDE-Konsumbarometer fiel der Index im Vergleich zum Vormonat auf 93,82 Punkten nach 95,06 Punkten im Oktober und 94,65 im September.

S&P Global: Eurozone -Wirtschaft beschleunigt Talfahrt im Oktober

Die Wirtschaft der Eurozone hat im Oktober ihre Talfahrt beschleunigt. Der Sammelindex für die Produktion der Privatwirtschaft der Eurozone, der Industrie und Dienstleistungen umfasst, fiel auf 46,5 Zähler von 47,2 im Vormonat, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung berichtete. Beim ersten Ausweis war ein Rückgang auf 46,5 Punkte gemeldet worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses Werts erwartet.

BDI: Bund und Länder müssen Durchbruch zu schnelleren Verfahren schaffen

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat vor dem Treffen der Ministerpräsidentenkonferenz mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) später am Montag auf deutlich schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren gedrungen. "Der Pakt zur Beschleunigung von Planungs- und Genehmigungsverfahren muss nun endlich den Durchbruch hin zu schnelleren Verfahren bringen", verlangte BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner. Die vorgeschlagenen Maßnahmen böten dafür eine echte Chance.

Länder fordern vor Bund-Länder-Treffen mehr Geld für Flüchtlingskosten

Vor dem Treffen der Ministerpräsidenten mit Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) haben die Länder den Druck auf den Bund erhöht, seinen Anteil an den Flüchtlingskosten zu erhöhen. Außerdem soll die Bundesregierung wirkungsvoller gegen irreguläre Migration vorgehen und beim Deutschlandticket die Hälfte der Kosten übernehmen. Bei dem Treffen am Nachmittag soll es schwerpunktmäßig um die Unterbringung und Integration der Flüchtlinge sowie um schnellere Abschiebungen von abgelehnten Asylbewerbern und um Rückführungsabkommen gehen. Außerdem soll über die weitere Finanzierung des deutschlandweiten 49-Euro-Tickets für den Nah- und Regionalverkehr gesprochen werden.

SPD will höhere Belastung von Superreichen und Änderung der Schuldenbremse

Die SPD-Spitze will eine höhere Belastung von Superreichen und eine Änderung der Schuldenbremse. Mit einem groß angelegten klimaneutralen Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft soll einem Bericht zufolge bis 2030 eine Million neue Arbeitsplätze ermöglicht werden. Mit einem staatlichen Deutschlandfonds soll privates Kapital aktiviert und jährlich ein Investitionsvolumen von 100 Milliarden Euro geschaffen werden, berichteten die RND-Zeitungen aus einem Papier für den anstehenden SPD-Bundesparteitag.

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Okt 45,2 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Okt PROGNOSE: 46,1

Frankreich/Einkaufsmanagerindex Service Sep war 44,4

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Okt 47,7

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Okt PROGNOSE: 48,8

Italien/Einkaufsmanagerindex Service Sep bei 49,9

Brasilien Leistungsbilanz Sep Defizit 1,4 Mrd USD (Aug: Defizit 778 Mio USD)

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen Sep 3,8 Mrd USD

Brasilien/Ausländische Direktinvestitionen 12 Monate 60,0 Mrd USD

