ZEW-Index steigt im November in den positiven Bereich

Die Stimmung von Finanzanalysten aus Banken, Versicherungen und großen Industrieunternehmen ist im November gestiegen. Der ZEW-Index der Konjunkturerwartungen erhöhte sich auf plus 9,8 Punkte von minus 1,1 Zählern im Vormonat, wie das Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) mitteilte. Der ZEW-Index liegt damit erstmals seit April wieder im positiven Bereich. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten mit einem Anstieg auf plus 5,0 Punkte gerechnet.

Bundesregierung: Schwache Ausgangslage belastet Einstieg in Jahresendquartal

Die Bundesregierung blickt verhalten auf die Konjunkturaussichten für das vierte Quartal. "Die Stagnation der deutschen Wirtschaft hielt auch im dritten Quartal an, belastet durch einen rückläufigen privaten Konsum und eine schwache außenwirtschaftliche Nachfrage", erklärte das Bundeswirtschaftsministerium in seinem Monatsbericht. "Auch wenn sich die Rahmenbedingungen angesichts deutlich sinkender Inflationsraten, steigender Realeinkommen und einer leichten Aufhellung der Stimmung in der Wirtschaft etwas verbessern, wird der Einstieg in das Jahresendquartal durch die schwache statistische Ausgangslage zum Ende des dritten Quartals belastet."

Studie: Weiterer Einbruch in der Bauindustrie 2024 - Erholung ab 2025

Die deutsche Bauindustrie wird auch im kommenden Jahr eine sinkende Produktion verzeichnen und sich erst ab 2025 wieder erholen. Das ist das Fazit einer Studie des Beratungsunternehmens Roland Berger. Als Grund für die Krise der deutschen Bauindustrie verweisen die Experten auf externe Schocks, wie die Inflation, steigende Zinsen und geopolitische Konflikte. In ihrer Studie "Construction Radar" erwarten die Experten für 2023 ein Minus bei der Bauproduktionsleistung in Höhe von 6,2 Prozent für den deutschen Markt und für 2024 einen weiteren Rückgang um 6,2 Prozent.

Eurozone -BIP sinkt im dritten Quartal um 0,1 Prozent

Die Wirtschaft im Euroraum ist im dritten Quartal geschrumpft. Wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte, sank das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,1 Prozent. Damit wurde die erste Schätzung vom 31. Oktober bestätigt, womit auch von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte gerechnet hatten.

IEA: USA fördern mehr Erdöl als jemals zuvor

Die USA pumpen nach Angaben der Internationalen Energie-Agentur (IEA) mehr Öl als jemals zuvor, da die über den Erwartungen liegende Nachfrage und die Besorgnis über Engpässe in Ländern wie Saudi-Arabien und Russland den weltweit größten Produzenten dazu veranlassen, das Angebot zu erhöhen. In ihrem Monatsbericht erklärte die in Paris ansässige Organisation, dass das Gesamtangebot an Rohöl in diesem Jahr voraussichtlich um 1,7 Millionen Barrel pro Tag auf einen Rekordwert von 101,8 Millionen Barrel pro Tag steigen wird, was zum großen Teil auf die boomende Ölproduktion in den USA sowie in Brasilien und Guyana zurückzuführen ist.

Inflation in Argentinien steigt vor Präsidentenwahl auf 143 Prozent

In Argentinien lässt die enorme Inflation nicht nach. Im Oktober stiegen die Verbraucherpreise im Jahresvergleich um 142,7 Prozent, wie das nationale Statistikinstitut (Indec) mitteilte. Im September hatte die Rate bei 138,3 Prozent gelegen. Am kommenden Wochenende wählt das Land einen neuen Präsidenten.

Niederlande BIP 3Q -0,2% gg Vorquartal - CBS

Niederlande BIP 3Q -0,6% gg Vorjahr - CBS

