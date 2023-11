Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Inflation im Euroraum sinkt im Oktober auf 2,9 Prozent

Die Inflationsrate im Euroraum ist im Oktober deutlich gesunken und hat erstmals seit Juli 2021 wieder eine Zwei vor dem Komma. Die jährliche Inflationsrate sank auf 2,9 (Vormonat: 4,3) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre erste Schätzung vom 31 Oktober. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt mittelfristig 2 Prozent an.

EZB: Euroraum-Leistungsbilanzüberschuss stagniert im September

Der Leistungsbilanzüberschuss des Euroraums ist im September konstant geblieben. Nach Angaben der Europäischen Zentralbank (EZB) betrug der Aktivsaldo saisonbereinigt 31 (Vormonat: 31) Milliarden Euro. In der Handelsbilanz ergab sich ein Überschuss von 31 (36) Milliarden Euro, wobei die Exporte auf 241 (254) Milliarden Euro zunahmen und die Importe auf 210 (218) Milliarden Euro.

Lagarde fordert größere Entschlossenheit bei Kapitalmarktunion

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde , hat eine größere Entschlossenheit öffentlicher und privater Akteure bei der Vertiefung einer europäischen Kapitalmarktunion gefordert. Lagarde sagte beim 33. European Banking Congress in Frankfurt: "Um die Fragmentierung der EU-Kapitalmärkte zu verringern, sollte ein ehrgeizigerer Ansatz die Schaffung eines einheitlichen Regelwerks beinhalten, das von einer einheitlichen Aufsichtsbehörde durchgesetzt wird."

Mehrwertsteuer für Speisen in der Gastronomie steigt wieder auf 19 Prozent

Die reduzierte Mehrwertsteuer auf Speisen in Gastronomiebetrieben wird wieder angehoben. Der reduzierte Satz von 7 Prozent, der wegen der Corona-Krise und der Folgen des Ukraine-Kriegs eingeführt worden war, läuft zum Jahresende aus und wird nicht verlängert, wie die Ampel-Fraktionen in ihren Haushaltsverhandlungen in der Nacht zum Freitag entschieden. Die Mehrwertsteuer steigt damit wieder auf 19 Prozent.

ZEW lobt Ampel für das Auslaufen der Mehrwertsteuersenkung in der Gastronomie

Das ZEW - Leibniz -Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung hat die Entscheidung der Ampel-Koalition gelobt, dass die befristete Mehrwertsteuersenkung für die Gastronomie von 19 auf 7 Prozent nicht über 2023 hinaus verlängert wird. "Der Ampel gebührt Lob dafür, dass sie jetzt endlich beginnt, finanzpolitische Prioritäten zu setzen. Das Bundesverfassungsgericht hat der Regierung mit seinem Urteil jetzt die entscheidende Hilfe in der Auseinandersetzung mit den Interessenverbänden gegeben", sagte ZEW-Ökonom Friedrich Heinemann.

Bundestag beschließt Wachstumschancengesetz

Der Bundestag hat das Wachstumschancengesetz beschlossen, mit dem die Wirtschaft um rund 7 Milliarden Euro pro Jahr entlastet werden soll. Wie Bundestagspräsidentin Bärbel Bas (SPD) bekanntgab, stimmte die Koalition für das Gesetz und die Opposition dagegen. Mit dem Gesetz sollen laut Finanzministerium Impulse für mehr Wachstum gesetzt und das Fundament für Investitionen insbesondere von kleinen und mittelständischen Unternehmen geschaffen werden.

Haushaltsausschuss will Budget 2024 erst nächste Woche beschließen

Der Bundestags-Haushaltsausschuss hat in seiner Bereinigungssitzung die inhaltlichen Beratungen zum Bundeshaushalt für 2024 nach einer Nachtsitzung beendet, wie die Haushaltsexperten der Koalitionsfraktionen mitteilten. Endgültig beschlossen werden soll der Etat aber erst nach einer Anhörung in der kommenden Woche zu den Auswirkungen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt 2021. "Heute Nacht haben wir die Beratungen der Budgets der Ministerien inhaltlich abgeschlossen", erklärten Dennis Rohde (SPD), Sven-Christian Kindler (Grüne) und Otto Fricke (FDP).

Bundestag stimmt Gesetz zur kommunalen Wärmeplanung zu

Der Bundestag hat dem Gesetz zur flächendeckenden kommunalen Wärmeplanung mit den Stimmen der Koalition zugestimmt. Mit dem Vorhaben soll die Umstellung der Wärmeversorgung auf Klimaneutralität forciert werden. Alle rund 11.000 Kommunen müssen bis spätestens Mitte 2028 Pläne für klimafreundliches Heizen vorlegen, damit Wohnungs- und Hausbesitzer wissen, ob in ihrem Wohngebiet eine Fernwärmeversorgung oder ein Wasserstoffnetz geplant ist oder ob sie etwa eine Wärmepumpe zum klimafreundlichen Heizen einbauen müssen.

Habeck: Industriearbeitsplätze nach Karlsruher Urteil zum Haushalt bedroht

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) sieht aufgrund des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Haushalt Arbeitsplätze in der Industrie bedroht. Nach der Entscheidung der Karlsruher Richter, dass die Bundesregierung die für die Bekämpfung der Corona-Krise vorgesehenen Gelder nicht für den Klima- und Transformationsfonds verwenden darf, würden dem Fonds 60 Milliarden Euro fehlen, die nicht nur für den Klimaschutz geplant seien.

ZIA: Sinkende Baugenehmigungen sind "Vorboten des Schreckens"

Die sinkenden Baugenehmigungszahlen von knapp 30 Prozent im September sind dem Zentralen Immobilien Ausschusses (ZIA) zufolge nur "Vorboten des Schreckens". "Damit setzt sich eine traurige Entwicklung fort, die nun zum deutschen Dauertrend zu werden droht", sagte ZIA-Präsident Andreas Mattner. Entscheidend seien die schon jetzt fehlenden Wohnungen. Aktuell gehe die Immobilienwirtschaft von 750.000 fehlenden Wohnungen bis 2025 aus.

