S&P Global: Talfahrt der deutschen Industrie etwas verlangsamt

Der Abschwung in der deutschen Industrie hat im November etwas nachgelassen. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex stieg auf 42,6 von 40,8 Punkten. Volkswirte hatten einen Stand von 42,3 erwartet. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 42,3 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

S&P Global: Talfahrt der Eurozone -Industrie im November langsamer

Die Eurozone-Industrie verharrte im November zwar tief im rezessiven Bereich, die Rückgänge bei Produktion, Auftragseingang und Einkaufsmenge verlangsamten jedoch, und der Ausblick verbesserte sich auf ein Dreimonatshoch. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte auf 44,2 (Vormonat: 43,1) Punkte zu, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 43,8 Zählern ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung dieses ersten Ausweises erwartet.

VDMA: Großanlagengeschäfte federn Abschwung ab

Zum ersten Mal seit gut einem halben Jahr sind im Oktober die Bestellrückgänge im Maschinen- und Anlagenbau nur einstellig im Vergleich zum Vorjahr ausgefallen. Wie der Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) mitteilte, basierte das Auftragsminus von real 5 Prozent vor allem auf Großaufträgen im Auslandsgeschäft. Diese sorgten dafür, dass die Bestellungen aus dem Ausland insgesamt lediglich um 1 Prozent zurückgingen. Aus den Euro-Ländern wurde sogar ein Orderzuwachs von 17 Prozent verbucht, während aus den Nicht-Euro-Ländern 8 Prozent weniger Aufträge in die Bücher kamen.

Österreichs Wirtschaft schrumpft im dritten Quartal

Die österreichische Wirtschaft ist im dritten Quartal 2023 geschrumpft. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank um 0,5 (vorläufig 0,6) Prozent gegenüber dem Vorquartal, wie die Statistik Austria mitteilte. Im Jahresvergleich lag das BIP im dritten Quartal um 1,8 (vorläufig: 1,2) Prozent niedriger. "Österreichs Wirtschaft steckt in einer Rezession: Im dritten Quartal ging das Bruttoinlandsprodukt zum zweiten Mal in Folge zurück", sagte Generaldirektor Tobias Thomas.

Schweizer Wirtschaft wächst im dritten Quartel moderat

Die schweizerische Wirtschaft ist im dritten Quartal 2023 moderat gewachsen. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) mitteilte, erhöhte sich das Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs um 0,1 Prozent erwartet. Im Jahresvergleich lag das BIP um 0,9 Prozent höher.

Deutsche Bank: EZB könnte Zinsen schon im 1Q senken

Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte ihre Zinsen nach Aussage von Deutsche-Bank-Analyst George Saravelos schon im ersten Quartal 2024 senken. "Wir argumentieren seit Monaten, dass die reale Möglichkeit besteht, dass die EZB gezwungen sein könnte, ihre Zinsen vor der Fed zu senken", schreibt Saravelos in einem Kommentar zu dem am Donnerstag bekannt gewordenen überraschend starken Inflationsrückgang im November.

Lindner will in Budget 2024 Priorisierung und keine neuen Schulden

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat Entscheidungen mit "Sorgfalt und Weitsicht" für den Haushalt des kommenden Jahres angekündigt, über dessen Zuschnitt die Koalition derzeit angesichts des jüngsten Haushaltsurteils des Bundesverfassungsgerichts verhandelt. Im Bundestag sprach sich der Finanzminister dabei für Priorisierungen und gegen neue Schulden aus. Redner der Opposition griffen ihn aber scharf an.

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Nov 42,9 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Nov PROG: 42,6

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Okt war 42,8

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Nov 44,4

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Nov PROG: 45,4

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Okt bei 44,9

