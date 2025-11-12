Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB/Schnabel sieht leichte Aufwärtsrisiken für Inflation

EZB-Direktorin Isabel Schnabel sieht ein leichtes Übergewicht der Aufwärtsrisiken für die Inflation im Euroraum. "Das Lohnwachstum der Löhne verlangsamt sich, aber es geschieht ein klein wenig langsamer, als wir erwartet hatten", sagte sie in einer Veranstaltung von BNP Paribas. Auch sei die Dienstleistungspreisinflation etwas höher als gedacht. Schnabel verwies außerdem auf schwächer gewordene Abwärtsrisiken für die Inflation, namentlich den zwar erhöhten, aber stabilisierten Euro-Wechselkurs. Außerdem sei es bisher nicht zu einer Umlenkung chinesischer Exporte nach Europa gekommen. Schnabel bekräftigte die Einschätzung des EZB-Rats, dass die EZB auf dem jetzigen Zinsniveau "gut positioniert" sei.

Erwartung für Zinstief der BoE sinkt auf 3,25 Prozent

Die Märkte haben ihre Erwartungen für den Tiefpunkt des Leitzinses der Bank of England (BoE) - den niedrigsten Zinssatz im aktuellen Zinssenkungszyklus - nach den schwachen britischen Arbeitsmarktdaten von 3,50 Prozent auf 3,25 Prozent gesenkt, schreibt Michiel Tukker von ING in einer Research Note. "Die höhere Arbeitslosigkeit und das schwächere Lohnwachstum waren ein weiterer Indikator, der mehr Spielraum für Zinssenkungen nahelegt als bisher angenommen", so Tukker. Der bevorstehende Haushalt am 26. November stelle ein Risiko für die Zinssenkungserwartungen des Marktes dar, aber eine solide Haushaltspolitik durch Steuererhöhungen und Ausgabenkürzungen sollte Raum für weitere Zinssenkungen schaffen, meint er.

Chinas Automarkt dürfte sich weiter abkühlen

Auf dem chinesischen Automarkt kühlt sich die Nachfrage ab, und dieser Trend dürfte sich fortsetzen, wie die Analysten von Nomura in einer Research Note schreiben. Der Elektrofahrzeug-Absatz in China könne im vierten Quartal weiterhin unter Druck geraten - zum einen durch einen hohen Basiseffekt aus dem Vorjahr sowie durch den Druck aus Peking, sich nicht auf einen Preiskampf einzulassen. Nach fast zwei Jahren staatlicher Abwrackprämien und dem bevorstehenden Ende der vollständigen Steuerbefreiung für den Kauf von Elektrofahrzeugen lasse sich auf dem chinesischen Automarkt ein nachlassender Grenznutzen dieser Maßnahmen beobachten, so Nomura.

+++ Konjunkturdaten +++

US/MBA Market Index Woche per 7. Nov +0,6% auf 334,2 (Vorwoche: 332,3)

US/MBA Purchase Index Woche per 7. Nov +5,8% auf 172,7 (Vorwoche: 163,3)

US/MBA Refinance Index Woche per 7. Nov -3,4% auf 1.247,5 (Vorwoche: 1.290,8)

