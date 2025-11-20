20.11.2025 13:29:42

ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Bundesbank: Deutsches BIP könnte im 4Q leicht steigen

Die deutsche Wirtschaft dürfte nach Einschätzung der Bundesbank im vierten Quartal nicht schrumpfen. "Im vierten Quartal könnte die Wirtschaftsleistung leicht steigen", heißt es im aktuellen Bundesbank-Monatsbericht. Im dritten Quartal hatte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) auf dem Niveau des Vorquartals stagniert. Zwar profitiere die deutsche Wirtschaft wegen ihrer schlechten Wettbewerbsposition derzeit nur begrenzt von der moderaten wachsenden Weltwirtschaft und mit Impulsen von der Außennachfrage sei auch wegen der US-Zölle nicht zu rechnen, doch dürften die dämpfenden Nachwirkungen der im ersten Quartal aufgetretenen Vorzieheffekte bei Ausfuhren in die USA mittlerweile abgeklungen sein, argumentiert die Bundesbank.

Fed vor Dezember-Sitzung in schwieriger Lage

Die Fed befindet sich vor ihrer Dezember-Sitzung aufgrund der jüngsten Entwicklungen zum Arbeitsmarkt in einer schwierigen Lage. Die Risikostimmung habe sich nach den Ergebnissen von Nvidia zwar sichtlich verbessert, allerdings bringe die Ankündigung des US-Arbeitsministeriums, wonach der Arbeitsmarktbericht für Oktober im Wesentlichen in den November-Bericht einfließen werde, "eine gespaltene Fed vor ihrer Dezembersitzung in eine schwierige Lage", schreibt Aaron Hill von FP Markets in einer Research Note.

+++ Konjunkturdaten +++

DJG/DJN/apo

(END) Dow Jones Newswires

November 20, 2025 07:30 ET (12:30 GMT)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18:44 Die Top-US-Titel der UBS: Ein Blick auf das Portfolio des Schweizer Finanzriesen
18:12 NVIDIA, Microsoft & Co.: Auf diese Aktien setzte die Deutsche Bank im dritten Quartal 2025
19.11.25 Soros strukturiert sein Depot neu: So investierte der Starinvestor im Q3 2025
18.11.25 Berkshire setzt auf Alphabet: Buffett räumt sein Portfolio im 3. Quartal 2025 um
16.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 46

Börse aktuell - Live Ticker

Nach den NVIDIA-Zahlen: ATX letztlich fester -- DAX schließt im Plus -- Börsen in Fernost beenden Handel uneinig - Nikkei zieht kräftig an
Am Donnerstag stiegen sowohl der heimische als auch der deutsche Markt an. Die Wall Street zeigt sich mit kräftigen Zuschlägen. Die Aktienmärkte in Asien tendierten derweil in verschiedene Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen