|
12.12.2025 13:29:41
ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik
Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires
Deutsche HVPI-Inflation steigt im November auf 2,6 Prozent
Der Inflationsdruck in Deutschland hat im November zugenommen. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, erhöhte sich die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) auf 2,6 (Vormonat: 2,3) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 28. November. Gegenüber dem Vormonat sank der HVPI um 0,5 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden.
Britische Wirtschaft schrumpft im Oktober um 0,1 Prozent
Die britische Wirtschaft ist im Oktober zum zweiten Mal in Folge geschrumpft, was die Erwartungen bestärkt, dass die Bank of England (BoE) nächste Woche ihren Leitzins senken wird. Die Wirtschaftstätigkeit ging im Oktober um 0,1 Prozent gegenüber dem Vormonat zurück, teilte das Amt für nationale Statistik mit, nachdem sie im September bereits um 0,1 Prozent gesunken war. Ökonomen hatten einen Anstieg von 0,1 Prozent erwartet.
EZB kündigt Bankenstresstest zu geopolitischen Risiken an
Die Europäische Zentralbank (EZB) wird im nächsten Jahr bei 110 direkt beaufsichtigten Banken einen inversen Stresstest zu geopolitischen Risiken durchführen. Wie die EZB mitteilte, wird bei einem solchen Test ein bestimmtes Ergebnis vorgegeben, und jede Bank definiert das Szenario, in dem dieses Ergebnis eintreten würde - nämlich ein Verlust an hartem Eigenkapital (CET1) von 300 Basispunkten. Die Ergebnisse sollen im Sommer 2026 veröffentlicht werden.
EZB-Stabsprojektionen untermauern "Hold"
Volkswirte von BNP Paribas erwarten, dass die aktualisierten Projektionen der Europäischen Zentralbank (EZB) die Argumente für ein Beibehalten der Zinsen weiter untermauern werden. "Dabei werden die Wachstumsprognosen nach oben korrigiert und es wird erwartet, dass sich die Inflation nach einer relativ langen Phase der Unterschreitung wieder der Marke von 2,0 Prozent annähern wird", schreiben sie in ihrem Ausblick auf die EZB-Ratssitzung in der nächsten Woche.
DJG/DJN/apo
(END) Dow Jones Newswires
December 12, 2025 07:30 ET (12:30 GMT)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX & DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich in Rot -- Asiens Börsen schlussendlich fester
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Freitag leichter, während der deutsche Leitindex abwärts tendierte. Die US-Börsen notierten zum Wochenschluss im Minus. Vor dem Wochenende verzeichneten die Börsen in Fernost teilweise deutliche Gewinne.