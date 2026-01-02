02.01.2026 13:29:41

EZB: Kreditvergabe an Unternehmen im November beschleunigt

Das Wachstum der Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum hat im November zugenommen. Laut einer Mitteilung der Europäischen Zentralbank (EZB) stieg die Buchkreditvergabe an Nicht-Finanzunternehmen mit einer Jahresrate von 3,1 (Oktober: 2,9) Prozent. Gegenüber dem Vormonat nahm die Kreditvergabe um 9 (5) Milliarden Euro zu.

S&P Global: Eurozone-Industrie verstärkt Talfahrt im Dezember

Die Geschäftsaktivität im verarbeitenden Gewerbe der Eurozone ist im Dezember gesunken. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor sank auf 48,8 (Vormonat: 49,6) Punkte, wie S&P Global bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. In der ersten Veröffentlichung wurde ein Wert von 49,2 Zähler genannt. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter deutet es auf eine Schrumpfung.

S&P Global: Deutsche Industrie beschleunigt Talfahrt im Dezember

Die deutsche Industrie hat im Dezember einen weiteren Rückschlag hinnehmen müssen. Der von S&P Global in diesem Sektor erhobene Einkaufsmanagerindex sank auf 47,0 von 48,2 Punkten. In erster Veröffentlichung war ein Wert von 47,7 ermittelt worden. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

Trump beendet Einsatz der Nationalgarde in drei Städten

US-Präsident Donald Trump beendet den Einsatz der Nationalgarde in Los Angeles, Chicago und Portland. Dabei handelt es sich um demokratisch geführte Städte, die sich seit Monaten in Rechtsstreitigkeiten mit dem Weißen Haus befinden. Die Ankündigung des Abzugs erfolgte, kurz nachdem die Trump-Regierung vor dem Supreme Court eine Niederlage in einem Rechtsstreit über Truppeneinsätze in Chicago erlitten hatte.

+++ Konjunkturdaten +++

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Dez 50,7 (2. Veröff.)

Frankreich/Einkaufsmanagerindex verarb. Gewerbe Nov war 47,8

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Dez 47,9

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Dez PROG: 49,9

Italien/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Nov bei 50,6

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Dez 50,6 - S&P Global

GB/Einkaufsmanagerindex verarbeit. Gewerbe Nov war 50,2 - S&P Global

