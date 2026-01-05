Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

BA-X-Stellenindex steigt im Dezember auf 101 (Vm: 100) Punkte

Die Arbeitskräftenachfrage in Deutschland hat im Dezember leicht zugenommen, lag aber weiterhin unter dem Niveau des Vorjahresmonats. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) mitteilte, fiel der von ihr erhobene BA-X-Stellenindex auf 101 (Vormonat: 100) punkte. Er lag damit um 5 Punkte unter dem Niveau von Dezember 2024. Nach Angaben der BA sank der Bestand an gemeldeten Arbeitsstellen gegenüber dem Dezember 2024 in den meisten Wirtschaftszweigen gesunken und zwar zum Teil in zweistelliger prozentualer Höhe.

Flughafenverband erwartet mehr Passagiere - Entlastung ab Sommer

DOW JONES--Der Flughafenverband ADV geht zuversichtlich in das neue Jahr. "Wir sehen erfreuliche Signale für das Jahr 2026 - getrieben von stabiler Nachfrage und steuerpolitischen Kurskorrekturen", sagte ADV-Hauptgeschäftsführer Ralph Beisel. Der Verband rechnet an seinen Mitgliedsflughäfen mit 225 Millionen Reisenden, was einem Anstieg von 4,2 Prozent zum Vorjahr und 91 Prozent des Niveaus des Vorkrisenjahres 2019 entspräche. Der Verband setzt auf Besserung ab dem Sommer.

GB/Nettokreditvergabe Privathaushalte Nov +6,6 Mrd GBP (Okt: +5,9 Mrd GBP)

GB/Nettovergabe Hypothekenkredite Nov +4,5 Mrd GBP (Okt: +4,2 Mrd GBP)

GB/Hypothekenkredit-Zusagen Nov 64.530 (Okt: 65.010)

GB/Nettokreditvergabe für Konsumzwecke Nov +2,1 Mrd GBP (Okt: +1,7 Mrd GBP)

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2026 07:30 ET (12:30 GMT)