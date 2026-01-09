Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

EU billigt lang erwartetes Handelsabkommen mit Mercosur - Kreise

Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben einem wegweisenden Handelsabkommen mit südamerikanischen Ländern zugestimmt, an dem rund 25 Jahre gearbeitet wurde. Dies sagten drei mit den Verhandlungen vertraute Personen. Die Ratifizierung ist ein positiver Schritt für die EU. Der Staatenbund kämpft derzeit mit angespannten transatlantischen Beziehungen unter US-Präsident Donald Trump . Beamte der Europäischen Kommission - dem Exekutivarm des Blocks - hatten darauf gedrungen, das Abkommen in diesem Jahr billigen zu lassen. Bereits im Dezember 2024 war eine Einigung mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Paraguay und Uruguay erzielt worden.

Autoabsatz in China geht im Dezember weiter zurück

Der Pkw-Absatz in China ist im vergangenen Monat gesunken. Wie der Branchenverband China Passenger Car Association (CPCA) mitteilte, sanken die Einzelhandelsverkäufe von Pkw im Dezember gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 14 Prozent auf 2,26 Millionen Einheiten. Gegenüber dem Vormonat November stiegen die Verkäufe hingegen um 1,6 Prozent. Für das Gesamtjahr 2025 ergab sich ein Plus von 3,8 Prozent auf 23,7 Millionen Pkw.

Trump zieht USA aus mehr als 30 UN-Gremien zurück

US-Präsident Donald Trump hat die USA aus Dutzenden internationaler Organisationen zurückgezogen. Dazu gehören Kommissionen der Vereinten Nationen sowie wichtige Gremien, die zur Bekämpfung des Klimawandels eingerichtet wurden. Laut einer am Mittwochabend veröffentlichten Exekutivanordnung werden sich die USA aus 66 internationalen Gruppen und Behörden zurückziehen und deren Finanzierung einstellen, darunter 31 mit Verbindung zur UNO. Die Gruppen wurden als "den Interessen der Vereinigten Staaten zuwiderlaufend" bezeichnet.

US-Repräsentantenhaus votiert für Verlängerung der Obamacare-Zuschüsse

Das US-Repräsentantenhaus hat am Donnerstag einen Gesetzentwurf verabschiedet, mit dem kürzlich ausgelaufene Gesundheitszuschüsse wiederbelebt werden sollen. Der Entwurf dürfte den Senat allerdings mit ziemlicher Sicherheit nicht passieren. Eine überparteiliche Einigung zur Senkung der Prämienkosten für Millionen von Amerikanern, die auf Obamacare angewiesen sind, scheint noch in weiter Ferne.

Brasilien Verbraucherpreise Dez +0,33% (Nov: +0,18%)

Brasilien Verbraucherpreise 12-Monats-Rate Dez +4,26% (Nov: +4,46%)

Eurozone /Einzelhandelsumsatz Nov +0,2% gg Vm, +2,3% gg Vj

Eurozone/Einzelhandelsumsatz Okt rev +0,3% gg Vm, +1,9% gg Vj

Schweiz/SNB: Währungsreserven Dez 725,377 Mrd CHF

Schweiz/SNB: Währungsreserven betrugen im Nov 727,399 Mrd CHF

